Dj Agus y Fer en Luz, Cámara y a Jugar

Luego de la presentación fue momento de repasar el vínculo deportivo de cada uno de ellos, Arrancó Toffo, ex jugador del AEC. “Yo tengo toda mi familia futbolera, mal. Todos jugadores de fútbol en otra época. Yo jugué en Argentinos y ahí estuve hasta los 10 años y después jugué al básquet donde hice un carrera un poco más profesional. Jugué Liga B, viajé y compartí equipo con grandes jugadores. Fue una época de mi vida bastante rara cuando la miro hoy. Debía tener una disciplina importante”, confió y de inmediato se metió en esos viajes y en esa música que lo acompañaba en ese momento: “La verdad se escuchaba de todo. Al equipo cuando se escuchaba música no lo manejaba yo y eso está clarísimo. Había encargados, pero cuando usaba los auriculares le metía hip hop, que sigo escuchando, y siempre electrónica en sus mil variaciones. En esa éoca recién arrancaba a a escuchar y ahora que lo pienso fueron los primeros indicios”.

“Ya soy profe además. Siempre me encantó la actividad física y siempre me pasó que al entrenar y ahora de grande lo noté aún más, necesito hacer un deporte, necesito jugar para poder hacer actividad física. Eso de repetir cosas me parece demasiado aburrido. En el juego, me podés tener entrenando dos veces al día. Debe ser divertido sí o sí y ahora que lo pienso quiero ir por ahí”, agregó el reciente profe.

En tanto Fer hizo un poco de todo y así fue su repaso en el mundo deportivo. “Yo coincido con Agus a esto de usarlo recreativamente al deporte. Hay que disfrutar y siempre me pasó así. Los elegía por gustos, más que por la actividad en sí. Hace mucho tiempo comencé bailando por ejemplo en distintas ramas como tango y oros géneros. Baile de todo cuando vivía en Crespo. Y ahí también hice básquet en Unión como dos años. Después me vine a Paraná y seguí en Talleres. Hice un año y medio más y como yo quería probar otra cosa empecé con el hockey sobre ´patines un par de años y eso me gustó y me reencontré bastante”, narró y prosiguió: “Los dos deportes me gustaban, pero los patines más. Me compré unos rollers y los re disfruto. Era el patín lo que más me gustaba de la actividad y el deporte en sí es hermoso. Lo re disfruté. También hice un tiempo vóley, pero los más fuertes fueron básquet y hockey que son los que más disfruté. Hoy no hago nada de eso, sí empecé a andar en rollers y siempre motivo a mis amigos para ir a hacer día de poli y llevar pelota, todo y organizar un partidido de hockey, pero sobre rollers. Nos reencontramos con muchos amigos y queremos hacerlo. O sino jugar al básquet. Está bueno poder combinar porque es súper divertido y salen cosas nuevas. Es recreativo”.

