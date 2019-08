Diseñadora cubana acusa a Zara de copiar sus diseños

"Zarita, tienes que parar". Este es el mensaje que con humor la marca cubana de ropa Clandestina lanzó a la multinacional española Zara tras el plagio de varios de sus diseños.

La cadena de Inditex, que no está en la isla, usó frases en sus camisetas como "Mentally, I am in Havana", "Delete the drama", que triunfa en las redes sociales, o "Under construction". Mensajes que llaman la atención por su similitud con los populares diseños de la marca cubana: "Actually I’m in Havana", "Se acabó el drama" o "País en construcción".

"Qué descaro que una compañía tan grande tenga que hacer eso. Copiar a gente mucho menor en todos los sentidos", denuncia en un video Idania del Río, fundadora junto a Leire Fernandez, de Clandestina.

La tienda se inauguró en 2015 en La Habana Vieja, justo después del deshielo diplomático entre Cuba y EE.UU. durante la administración de Barak Obama, y en 2017 se convirtió en la primera marca de ropa cubana en vender online. Como explican en su página web, todos los miembros del colectivo viven en la isla. "Desde aquí nos conectamos con el mundo. Y producimos lo que sea y donde sea", comentan. "99% Diseño Cubano. Nosotros somos diseño cubano puro. O casi, 99% puro. 1% de por ahí. Porque nada es perfecto".

Maite, que forma parte del equipo del taller de impresión, también habla sobre el impacto que le produjo que Zara les copiase. "Cuando me enteré, me chocó un poco por el sentido aquel de pertenencia. Están utilizando básicamente un diseño de nosotros", asegura. Para Gabo, diseñador de Clandestina, es "como si un pariente o amigo tuyo te traicionara".

"Eso pasa todo el tiempo con las grandes compañías. Roban descaradamente el trabajo a las más pequeñas y, como están mejores posicionadas, lo venden", asevera Felix, del departamento de marketing.

La idea de denunciar a la multinacional es una posibilidad, pero como explica Yoya, abogada de Clandestina, "sería un proceso engorroso y costoso" para el colectivo. Ante el batacazo que ha supuesto, sus miembros sacan una conclusión: "si nos están copiando es porque estamos haciendo las cosas bien".

Y es que como la propia marca explica en su descripción: "Nosotros sabemos cómo sacar algo de la nada. Y sacamos lo mejor de lo que tenemos. Perseveramos, pase lo que pase. Esa es nuestra inspiración. Una manera no solo de lidiar con los altibajos de la vida, sino también de disfrutarlos como las olas del océano. ¡Surfear los obstáculos!".

Fuente: RT