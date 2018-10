Día de la Madre: Mandá un mensaje por FM UNA 88.7 y participá del sorteo de un perfume Givenchy

FM UNA 88.7 invita a todos sus oyentes a participar de una promo exclusiva con el sorteo de un perfume L´Interdit de Givenchy para el Día de la Madre.





Tenés que mandar un audio con un mensaje para una mamá, la que vos elijas, al número de WhatsApp de la emisora FM UNA 88.7 (343 –6220977) y participá en la Promo de L´Interdit de Givenchy a través de Raffe perfumerías.





La promoción comenzó este martes 2 de octubre y se recibirán los audios hasta el día 30 de octubre a las 12 horas. El sorteo se realizará el día 31 al mediodía.





Madre.jpg





Lee atentamente las BASES Y CONDICIONES





La participación en esta Promoción "Sorteo Perfume L´Interdit Givenchy" implica el conocimiento y la aceptación por parte del participante de las presentes bases y condiciones. Cualquier violación a las mismas o a los procedimientos o sistemas aquí establecidos para la realización del presente concurso implicará la inmediata exclusión de las mismas y/o la revocación de los premios.





1.- DEL ORGANIZADOR: El organizador de la presente Promoción es Medios de Comunicación Entre Ríos S.A con domicilio sito Perú y Chile de Paraná.-





2.- DEL PLAZO DE LA PROMOCION: La presente promoción comenzará el día 2 de octubre de 2018 y regirá, salvo modificación de las presentes bases y condiciones, hasta el día 31 de octubre de 2018, fecha en que se realizará el sorteo.-





3.- DE LOS REQUISITOS PARA PARTICIPAR – DEL PARTICIPANTE: Podrán participar todas aquellas personas mayores de 18 años residentes en la provincia de Entre Ríos, en un todo conforme a las especificaciones y condiciones detalladas en la presente cláusula. El ORGANIZADOR establece como condición para ser considerado PARTICIPANTE, haber enviado un mensaje de audio al número de WhatsApp de la emisora FM UNA 88.7, a saber: 3436220977- publicado en la promoción.





4.- DEL LUGAR Y FECHA DEL SORTEO: El sorteo correspondiente a esta promoción se realizará el día 31 de Octubre a las 12 horas y será transmitido en vivo por el facebook de Diario UNO de Entre Ríos. El proceso de notificación y adjudicación del premio será el siguiente: a) Se publicará en la página de facebook de FM UNA 88.7 los datos del ganador/a –los últimos cuatro números de teléfono- y se enviará un mensaje de texto al número de teléfono mediante el cual se recibió el audio de WhatsApp. b) Una vez publicados, deberá presentarse en el domicilio del ORGANIZADOR, acreditando fehacientemente su titularidad e identidad, dentro de los quince (15) días hábiles posteriores a la notificación para solicitar su premio, y coordinar la entrega. c) El ORGANIZADOR entregará al ganador una constancia de presentación, la que será considerada como constancia y prueba válida a los efectos anteriormente señalados. Si el ganador del sorteo no se hiciere presente dentro del plazo indicado y en las condiciones anteriormente fijadas y/o no acreditare su condición de tal, el ORGANIZADOR procederá a asignar el mismo en su consideración, no teniendo éste derecho alguno a reclamo posterior de ninguna naturaleza. El ORGANIZADOR podrá en consecuencia, disponer libremente del mismo o bien declarar desierto dicho premio. Es condición esencial del GANADOR acreditar su DNI.-





5.- DE LOS PREMIOS: Habrán un (1) ganador. El perfume L´Interdit Givenchy 80 ml (provisto por Raffe Perfumerías) no podrá ser reemplazado por otra fragancia. El premio asignado y no reclamado en el término establecido en el presente, si lo hubiere, quedará en poder del ORGANIZADOR, quien determinará el destino que les dará.-





6.- DE LAS AUTORIZACIONES: Quien resulte ganador de esta promoción, autoriza expresamente al ORGANIZADOR Medios de Comunicación Entre Ríos S.A, y a quienes éste designe para la publicidad, a difundir su nombre, número de documento, datos personales, premio, imágenes, fotografías, voces y/o las de su grupo familiar si correspondiera, a los fines publicitarios, en los medios de comunicación, página web del ORGANIZADOR y toda otra forma que considere conveniente, sin límite de tiempo y sin costo alguno para el ORGANIZADOR.-





7.- MODIFICACIONES: La presente promoción podrá ser suspendida, cancelada y/o modificada total o parcialmente, en cualquier momento, al solo arbitrio del ORGANIZADOR, previa notificación a través de los medios de comunicación masiva, y sin derecho a reclamo alguno por parte de los participantes. El ORGANIZADOR es el órgano inapelable que interpretará todas y cada una de las cuestiones que se susciten con relación a las presentes bases y condiciones.-





8.- DE LAS PROHIBICIONES – RESPONSABILIDAD: Se deja expresamente establecido que, en ningún caso el participante que resulte ganador de esta promoción podrá canjear o solicitar el canje del premio obtenido por dinero en efectivo. Asimismo el ORGANIZADOR deslinda cualquier tipo de responsabilidad por los accidentes que pudieran ocurrir durante el traslado del premio, toda vez que su actuación como ORGANIZADOR finaliza con la entrega del premio sorteado al PARTICIPANTE que resulte ganador del mismo.-





El solo hecho de participar en la presente promoción, implica el conocimiento y aceptación sin condición ni reserva alguna, por parte del PARTICIPANTE, de todas y cada una de las cláusulas integrantes en la presente BASES y CONDICIONES, sin derecho a reclamo de ninguna naturaleza.