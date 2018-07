Denuncian la usurpación de terrenos fiscales en Paraná

"Señor intendente Sergio Varisco, lo seguimos esperando los vecinos del barrio San Roque. Todavía nada de lo prometido: luz, arreglos de calles caños rotos y limpieza. Así no podemos seguir. Muchas gracias UNO".





"Incendio en la cárcel de la ciudad de Victoria. Ni a Hitler se le hubiera ocurrido semejante cosa. Un colchón quemado, una puerta trabada que solo se abre de afuera, 10 minutos, seis muertos. Pavoroso". Ángel.





"El narcotráfico sigue creciendo porque a los políticos les conviene que así sea. Los mayores aportantes a las campañas políticas de todos los partidos son nuevos ricos que nadie sabe cómo hicieron plata". Pablo.









"Dejen de mentir publicando horarios de recorridos falsos que no cumplen y hacen perder el tiempo. El 16 pasa cuando quiere y con más de 30 minutos entre uno y otro. Solo le interesa la plata y del servicio, bien gracias".





"Gobernador usted está haciendo todo bastante bien, pero con el narcomenudeo le están fallando el Poder Judicial y la Policía. En los barrios hay jueces y abogados que están en boca de los narcos porque les pagan. Haga un cambio en la Justicia pronto".





"La pobreza y el hambre van de la mano con la falta de educación y antipatriotismo generados por los maestros y eso no se resuelve con ollas populares, merenderos, comedores o regalando comida y donaciones, porque no estamos en guerra ni en me dio de catástrofes climáticas. ¡Todavía no saben que tenemos un país muy rico! Un país lleno de medios de comunicación que tiran pálidas todo el día y todos los días".





"Todos hablan asepsia en el hospital San Martín, pero para llevarse los órganos parece que esta todo limpito".





"José: Sposer ¿por qué no hace nada por la tercerización de los sectores en Obras Sanitarias Municipal?".





"En UNO del 15/7 Wendel-Glatz informa que el gasto en la Selección de fútbol es equivalente al presupuesto anual de Entre Ríos. Marcelo Medina al día siguiente escribe sobre el narcotráfico en la provincia y dice que la gente se preocupa por Sampaoli. Yo agrego que en el Buzón se quejan de los colectivos, insultan a Varisco, a Cáceres, opinan sobre Patronato y la basura que los mismos paranaenses desparraman. ¿El fútbol, pasión? Aristóteles sentenció que la pasión es una tendencia deplorable y perjudicial". Eduardo.





"Hola UNO, ahora resulta que no puede haber gente con antecedentes penales trabajando en el municipio y ¿qué va a pasar con toda esa gente que metieron? La mayoría tiene distintos antecedentes penales y ni hablar de la gente que tiene antecedentes psicológicos que concurren al neuropsiquiátrico. El señor Roberto Sabbioni no es ajeno a esto ni de los que cobran y no van a trabajar. Averigüen cuánto de los que están en organismo público tienen secundario completo. Es vergonzoso sacar semejante decreto que saben perfectamente que no se va a llevar a la práctica. Saben que si se cumple se queda sin empleados la Municipalidad de Paraná".





"Buenas UNO, en estos días se realizó en Paraná un torneo infantil organizado por Las Águilas. Quiero expresar mi total desacuerdo con el precio de la entrada (70 pesos) por persona sumado a lo que cada jugador debía pagar como inscripción. Además la viveza criolla de poner un solo partido por día de 30 minutos durante cuatro días para recaudar más, una barbaridad. Era más cara que los partidos de Primera División. No está la situación económica de la mayoría de las familias para pagar este costo. Si quieren hacer plata, este no es el sistema, lo que más molesta es que nos quieren tratar de estúpidos, creo que se equivocan. Al menos mi familia no va a participar más". José.





"Espero que el señor Varisco, recapacite de la barrabasada que se mandó con los colectivos, empezarán las clases y se va a dar cuenta. Espero que sí, y hablo por lo que afecta a Gazzano, la línea Gazzano- Casa de Gobierno debe volver ya, somos muchos los que quedamos sin colectivo, el 4 te deja porque viene llenísimo. Gracias UNO".Estela de Gazzano.





"Muy buena la nota de Marcelo Medina este lunes 16 '¿Y si alguien se hace cargo?' Perfecta y totalmente de acuerdo con él. Ciertamente, es un tema bravo. No en vano México acusa 170.000 muertos por causas del narcotráfico desde 2006, pero su solución la veo difícil. Como dijera Antonio Gramsci, con ayuda de su amigo Romain Rolland: 'Soy un pesimista debido a mi inteligencia, pero un optimista debido a mi voluntad'". Juan Carlos.





"Francia es un merecido campeón del mundo. Ojalá Argentina proyecte a largo plazo".