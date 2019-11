Deepak, el astrólogo hindú, predice el futuro de Paraná y el país para 2020

Por Deepak Ananda/ astrólogo especializado en Astrología Hindú

Paraná, esta querida ciudad nació bajo el signo lunar hindú de Vrisha (Tauro), y es su regente, Venus, el que la convierte en un lugar con tanta belleza y sensación de “estar en casa” para toda aquella persona que la visita por primera vez. Este 2020, lamentablemente, no será un año en que los planetas estarán a su favor, y podrán estar diciendo: “¿este tampoco?”, ¡y los entiendo! Shani (Saturno), el planeta de mayor aprendizaje kármico, los ha venido hostigando un poco y este año no será la excepción. El gran maestro del firmamento indio se posará sobre la casa de la justicia, por lo cual no sería extraño que salgan a la luz cuestiones relacionadas a jueces, abogados y organizaciones no tan “legales”. Asimismo, será un ciclo en el cual el gobierno deberá prestar mayor atención a los hospitales y organismos de salud en general, ya que necesitarán de una ayuda extra para funcionar como deben.

Los meses de abril y mayo presentarán una leve mejoría y ayuda astral. Será un momento para trabajar en temas relacionados con el transporte público, medios de comunicación y propuestas de artistas locales. De la misma manera, en los meses de junio, julio y agosto, los medios de comunicación locales tendrán una activa e importante participación dentro de la comunidad.

En cuanto a lo económico y laboral el año se presentará dual: bueno para aquellos que decidan innovar, apelar a la creatividad, utilizar la imaginación como recurso primario; y malo para quienes se duerman en los laureles de lo conseguido y entren en la inercia de lo cotidiano. Aquellas personas que no se muevan y luchen por lo que desean, tienen que saber que el año les dará, literalmente, la espalda.

En lo social se deben mejorar las medidas de seguridad, ya que puede presentarse un incremento de los delitos de robo y de la sensación de inseguridad en general. Siempre es mejor prevenir que curar, por lo cual de tomarse las acciones necesarias se podrán evitar momentos de tristeza y nerviosismo.

Las mujeres en la política tendrán un importante rol en el cual podrán presentar grandes ideas y proyectos, que de ser escuchadas generarán buenos espacios para el crecimiento de la ciudad en general. De la misma manera, las instituciones religiosas podrán ocupar un hermoso lugar si logran posicionarse como centros de encuentros, solidaridad y ayuda social.

En gran parte, y al igual que el resto del país, será la solidaridad, la que permitirá sortear momentos de confusión e intranquilidad laboral. En este sentido aprobar la materia o tender a recursarla dependerá de cuanto apuesten a la paz social a la hora de atravesar los aprendizajes que este año les tiene destinado.

Dos remedios astrológicos (upaya) que, recomiendo especialmente para mis queridos paranaenses, basados en el mapa natal de la ciudad son los siguientes:

1) Realicen prácticas espirituales como Yoga, Taichi, visita a templos, lecturas de libros sagrados, etc.

2) A partir del 20 de septiembre utilicen una cinta negra en la muñeca o tobillo

tapa horóscopo hindú.jpg

Argentina. El año de la Luna…el año del pueblo

Dentro de la Jyotish (Astrología Hindú) hay un tránsito muy especial del gran semidios-planeta Shani (Saturno) llamado Sade Sati, y que hace referencia a los turbulentos siete años y medios en que Saturno transita sobre una carta natal determinada. Este es el caso de nuestro querido país, que desde el 2015 y hasta mediados del 2023, estará atravesando los aprendizajes de este gran maestro astral, que no dudará en generar todo tipo de cambios, crisis, oportunidades, desengaños, ilusiones, muertes y renacimientos con tal de que, nosotros, como pueblo aprendamos la lección que debemos aprender. Pero ¡ojo! él es solo un mensajero kármico que nos traerá únicamente aquello que nosotros mismos hemos sembrado… En esta astrología no hay “culpa” ni “planeta” al cual mirar con rencor, sino mas bien entender que todo lo que nos pasa es consecuencia directa de nuestras propias acciones y decisiones pasadas. En otras palabras, la Argentina, como conjunto de seres vivos, también responderá a la teoría del Karma.

El año 2020 estará bajo la influencia principal de Chandra (la luna), que es nada más ni nada menos que el planeta regente del pueblo, por lo cual el gobierno debe saber de antemano, que la voz de la gente se hará escuchar y ¡mucho! La sociedad estará atenta y no dejará pasarle una al gobierno de turno. Exigirá arqueo y balance diario, y pondrá el grito en el cielo si algo se sale de lo acordado o esperado.

Es un año donde la empatía social marcará la diferencia, y lentamente se abrirán las puertas para que nazcan nuevas organizaciones, ya no desde la cuna política sino desde el mismo barrio, pueblo y vecindario. La presencia del “otro” cobrará mas valor y entenderemos que el bienestar de nuestros hermanos y hermanas es nuestro propio bienestar.

La Luna, dentro de la Astrología Hindú, es también la regente de las plantas y hierbas, por lo que será un gran año para comenzar a tener huertas caseras, ya que hasta en pequeñas macetas se puede tener una gran variedad de verduras que, no solo ayudará en la económica del hogar, sino también redundará de manera beneficiosa en la salud de quienes las consuman. De la misma manera es un ciclo muy positivo para estudiar sobre el beneficio de las plantas medicinales.

En lo económico, aun cuando será de a poco, se generarán algunos cambios positivos. Sobre todo, a partir del mes de marzo-abril, comenzarán a estudiarse nuevas medidas para favorecer la economía doméstica en general. Durante el año se presentarán leyes que redundarán en positivos resultados, si se sabe esperar con sabiduría y paciencia. Si el gobierno apuesta al campo y lo protege legalmente, como corresponde, tendrá grandes beneficios, ya que si bien, los cambios climáticos estarán a la orden del día, reanimar, apoyar y valorizar al campo sería un gran giro para, lentamente, doblar el sinsabor financiero.

Será un año movido para el gobierno y surfear las olas del cambio será su mayor reto si quiere salir ileso de la demanda popular. Nada se solucionará en unos pocos meses, por lo cual Saturno pedirá tolerancia, paciencia, prudencia y sabiduría a la hora de comportarnos como pueblo, si queremos pasar de año en la escuela de vida kármica. De no hacer lo deberes, como sociedad, repetir el año será la única salida posible.

Pero claro, hay que recordar que todo esto se da dentro del marco del tránsito de Saturno, por lo cual dependerá de las acciones diarias de cada uno de nosotros si queremos ver una verdadera mejoría en nuestros ingresos. Esperar que, como obra de magia, aparezca alguien para resolver nuestros problemas en cinco meses es una utopía astrológica que ya deberíamos haber aprendido. Si queremos una ciudad limpia, no esperemos que el intendente o la intendenta venga a limpiarlo, empecemos por no tirar, nosotros, ningún papelito en la calle. Si queremos una sociedad pacífica, no esperemos que el ministerio de seguridad actúe, la violencia se manifiesta de muchas maneras, robar o matar son sus extremos. Cuando un padre o madre insulta a una maestra (aunque no lo haga delante de ella) y el hijo lo escucha debe saber que esta es otra forma de violencia también… Como dijo Mahatma Gandhi: “seamos el cambio que queremos ver en el mundo”. Empecemos por casa, que no es otra cosa que una Argentina en miniatura... si un hogar cambia, ya el país estará cambiando.