Dale que va: la mala costumbre de estacionar en cualquier lado

"Bien por la dirigencia de Patronato que ya empezó a buscar refuerzos para el próximo torneo. Hay que trabajar con tiempo y planificar las cosas porque sino terminamos trayendo a cualquiera. La planificación en Primera es todo". Renato.

"El transporte público en Paraná es malo. El que une Santa Fe con Paraná es malo. A nadie le importan los usuarios. Ningún órgano de control se ocupa de los estudiantes, trabajadores que usamos el servicio". Ema.

"Duelo nacional, este Gobierno corrupto y narco acaba de hipotecar el país por 100 años, volvimos al 2001 Federico Sturzenegger procesado por el megacanje otra vez hizo lo mismo, no cambiamos más. Ahora hay que prepararse para el corralito y los saqueos a corto plazo".Betiana.





"Señor Altman, no solo con atentados se es terrorista, con las actitudes también. El gobierno israelí por no cumplir con las resoluciones de las Naciones Unidas es también terrorista por usar la violencia indiscriminada con poblaciones desarmadas y de menor poderío económico. También es terrorista querer victimizarse siempre ante el mundo. El pueblo israelí no es de valientes. Gracias UNO". julio





"Bordet, te vas a seguir arrastrando, mirá que guita no va a haber. Lagarde, la presidenta de los argentinos, hizo todo lo posible para mantener la timba financiera. Hoy volvimos a 2001. Somos Grecia". Bernardin.





"Esto es para todos los corruptos y delincuentes que están con la CGT y los sindicatos. El número uno es Macri. Son todos unos traidores a la Patria, a los trabajadores, a los jubilados. La CGT dijo que si Macri vetaba la Ley de Tarifas iba haber un paro. Hoy los reunieron y se congeló el paro. Yo les propongo a todos los argentinos, incluido al Presidente y todos los funcionarios, más los legisladores, todos con sueldos de 20.000 pesos para arriba, que piensen en la gente una vez. No sean delincuentes". Ramoncitos.





"Es verdad que los Bomberos Voluntarios llegaron al incendio de las dos viviendas en el barrio CGT y no tenían agua. Pregunto por qué Bomberos Voluntarios tiene vehículos color rojo cuando ese color es de Bomberos Zapadores . Me tiene intrigado".





"Hola UNO. ¿Los diputados nacionales son católicos? Dios es vida. No al aborto".





"Hola UNO. Que muertes injusta las de los cinco detenidos en la cárcel de la ciudad de Victoria. ¿Lo hicieron los tres jóvenes o hubo cómplices del Servicio Penitenciario? Nadie escuchó nada. Ahí me parece que hay una interna con el nuevo director. ¿Será que este nuevo director no deja pasar droga y celulares como pasaba antes? Que investiguen las casas de algunos penitenciarios que tienen mucha plata. Ojalá que los asesinos terminen su último día de vida en la cárcel. A estas cinco familias la Justicia les tiene que dar respuesta". Ángel.





"Hay 2019. Gran Congreso del PJ. Señor Luis Barrionuevo renuncie, dé un paso al costado, usted es empleado de Mauricio Macri. Los que se fueron se lo perdieron y quedaron como que no piensan en la gente y se ve a la legua que el Gobierno los tiene prendido con la Banelco porque han metido la mano en la lata. Hay 2019". Horacio.





"Bueno, empezó el baile del látigo con el FMI. Las provincias le cedieron parte de la coparticipación a María Eugenia Vidal para actualizar su fondito. Ahora el fondo se adueña del resto que les quedaba de vuelto para todas las provincias y acá viene lo tragicómico que al Fondo le importan un huevo los racionales o los dialoguistas los tratara a todos con igualdad. El latigazo va directo a los fondos coparticipables: cero obras públicas, latigazos a las cajas de jubilaciones y más aportes tributarios por marcar solo algunas cosas que se vienen. Bordet preparate porque se viene complicado". Silvina.





"El gobierno del intendente Sergio Varisco se desangra. La UCR sola podía haber ganado la elección de 2015, pero buscó ayuda en los narcos. Los narcos siempre mandan, si vos hacés un trato con ellos estás perdido porque los dueños son ellos". Oscar.





"Lo que sucedió en Victoria es por falta de obras e infraestructura y planificación de los penales en la provincia. Están todos los presos amontonados. La cosa no pasa a mayores porque les permiten tener celulares y tomar cocaína. Cuando esto cambie se le incendian las cárceles. Es una vergüenza la desatención que tenemos ante un tema muy delicado como el de los presos". Osvaldo.