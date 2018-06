Crecen los reclamos por las calles en mal estado

"Argentina va por la Copa del Mundo en Rusia, mientras en la Argentina, nosotros perdemos por goleada ante funcionarios poco serios".





"A los señores conductores de autos y motos, deben saber que los semáforos están para ser respetados. Hay que evitar accidentes".





"Muchos están esperando por ver a Varisco en prisión, son los que se cansaron de robar en los gobiernos anteriores de la municipalidad".









"Querido Sergio, pienso que la actitud correcta que debés adoptar hasta que tu situación se clarifique es la de solicitar licencia, y más aún si estás convencido de tu inocencia. La actitud de continuar no es la correcta".





"Mensaje para Buzón de Mensajes Diario UNO: quienes coinciden favorablemente con el matrimonio igualitario y la despenalización del aborto se arrogan el poder supremo de contradecir las leyes que por naturaleza nos han sido asignadas a todo ser viviente". Rubén.





"¿Aborto Legal e Ilegal, una vida o dos vidas, y si fueran más en el embarazo?"





"Hola UNO, antes de publicar algunas noticias les pido que se informen bien al menos; el chico que murió ayer luego de sufrir un accidente no era el que hacía maniobras peligrosas, sino el nene inconsciente del RX. Recuerden que detrás hay una familia y amigos que sufren y merecen respeto. Gracias". Daiana.





"Soy optimista y le tengo fe a la Selección Argentina, vamos a hacer un buen Mundial, y ojo que no estemos festejando una nueva conquista".





"Hola UNO tenemos mugre en todo el barrio, ramas, bolsa y otras cosas. El señor Santana de Parque y Paseos de la Unidad 4 ni sabe dónde está el barrio Universitario. Y los de Alumbrado Público tampoco conocen barrio Universitario. La nueva iluminación de la nueva Blas Parera desde Francia y Blas Parera hasta Blas Parera y Almafuerte. Dos años una vergüenza, 5 luminarias de una sola vereda ahí hay robos e inseguridad". Vecinal Universitario.





"¿Cuándo empieza el puente Paraná-Santa Fe? El puente de la alegría viste". Bolonga.





"Señor Mauro Meyer. Si su mamá le daba agua con un cucharón cada vez que pronunciaba mal una palabra, hoy, al leer que escribe "geringoso" en lugar de "gerigonzo" lo ahogaría en un balde con agua". Ángel.





"Muy bien Patronato. Pablo Ledesma buen refuerzo para el Rojinegro. Un jugador con experiencia y con voz de mando. Además suenan otros que podrían ser importantes para tener un buen equipo". Marcelo.





"Veo noticias que dicen 'los chicos no van a la escuela por que no tienen zapatillas', pero los padres tienen para la cerveza (ah, no, ahora le dicen me voy a tomar una fría) celular última generación, muchos nunca faltan. Zapatillas pidan y la culpa es del gobierno".





"Si se lleva a cabo lo de Enersa promoverá la financiación de termotanques solares, es muy buena iniciativa. Tenemos uno y es de las mejores inversiones que se pueden hacer".





"Buenas tardes. He leído su artículo en el Diario UNO y quisiera reconocer que su comentario es correcto, adecuado y actual y se tendría que tratar a nivel de Consejo de Educación si la situación comenzara a propagarse... Nuestro idioma es tan rico en expresiones que sería una pena seguir perdiéndolo o tergiversarlo. También yo recuerdo ese "idioma" al que hace referencia y si me permite, le cuento que en verdad la palabra es jerigonza o jeringonza, y en mi caso, al no comprender lo que mis padres y hermanos hablaban de manera encriptada me fastidiaba mucho... Hasta que comencé a entender y sentí que ya no podían excluirme... Pequeñas victorias de mi niñez... Gracias por su "Mirada"...". María.





"No puedo entender que estos señores políticos vivan hablando de pobreza y no hacen nada por los pobres. Este gobierno y el anterior solo miden números, solo hablan de cifras. Pobres son aquellos que no pueden tener una buena alimentación, los que no tienen los servicios básicos, los que no tienen educación, los que no tienen salud, los que no tienen oportunidad. Señores políticos, en este país ustedes tienen una deuda con la sociedad, han hecho de su discurso una forma de vida que cada día nos empobrece más. No importa quién gobierne, lo que importa es la cantidad de gente que revuelve la basura, que pasa frío, que no tiene un techo, que no tiene agua, que espera respuestas".