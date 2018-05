Cráter en calle Feliciano y otros reclamos

"Más de lo mismo, llamás y nadie te atiende, además después una eternidad para solucionarte el problema. Alguien que arregle este inconveniente en calle Feliciano de Paraná". Un vecino.





"Avenida Almafuerte desde Caputo a López Jordán es un campo minado. No puede ser que esta avenida se encuentra en estas condiciones".





"El uruguayo Ribas no quiere seguir en Patronato. Hay muchas trabas y el jugador debe tener por su nivel mejores opciones".





"Ruego que nuestro país pueda salir adelante, pero como nos administran los funcionarios públicos es difícil, diría imposible".





"Diario UNO, gracias por dejarnos expresar, en Blas Parera y Francia hay una pollería que hace humo todo el día. ¿Medio Ambiente no hace nada? Parece un volcadero entre humo y moscas de los huesos que tira una carnicería de la misma esquina. La unidad 4 turno noche no lo lleva y la gente llena de moscas. Entre humo y moscas parece el volcadero". VRM.





"Lo de Guillermo y Gago es lamentable, son unos llorones. Siguen quejándose por la derrota ante River en la Supercopa, cómo duele Guille".





"Hola UNO, señor intendente ¿cuándo van a poner las luces en la avenida Blas Parera desde Francia hasta Almafuerte? Hace 2 años que los vecinos seguimos esperando; también el asfalto de Bori Goz desde Río Negro hasta Tardelli. La mugre de los contenedores que junta la unidad 4 turno noche, dicen que no tienen máquinas andan en un camión y levantan 3 bolsitas. Pagamos impuestos merecemos un barrio limpio, iluminado y seguro". Vecinal Universitario.





"Una vergüenza, el municipio de Oro Verde no apoya a los negocios locales, hace eventos para perjudicarlos siempre, lo hace a propósito. Gracias".





"Cómo van a ir en cana el abogado y el periodista estrella cuando explote el asunto de la fafafa de Paraná, se les acaba muchachos". Bolonga.





"Hace unos días la ciudad de San Benito cumplió 139 años de existencia y fue celebrado como se merece, con la presencia de autoridades, artistas y público en general. Se interpretó como parte principal la canción que lleva el nombre de la misma, pero lamentablemente no estaba presente su autor, el señor Luis Grinóvero, porque hace tres meses está postrado en una cama en su casa o en el Hospital San Martín, esperando una operación de cadera. Esta incomprensible demora lo ha llevado a un estado deprimente, peligroso. Su obra social PAMI parece haberlo olvidado, lo mismo que las autoridades que lo han homenajeado y han hecho cartel con esa persona tan meritoria. Hoy necesita ayuda. No lo abandonen". OD, un amigo.





"Cachi de Gazzano a la Policía de Paraná: me parece que la están pifiando muchachos, de onda se los digo, y de última me importa un carajo lo que piensen. Ahora son especialistas en ruedas gastadas, sacan las motos por ruedas gastadas. Busquen a los chorros que roban en moto, no a los pobres laburantes (¿o reciben algo de las multas?) en ninguna ley dice que te pueden sacar la moto por rueda gastada. Con ese criterio porqué no sacan de circulación a los autos que se caen a pedazos y ustedes lo ven en la calle sin luces y sin patente".





"Soy vecina zona club Universitario y solicito que así como repavimentan las calles por donde pasan los colectivos de ERSA también repavimenten Río Negro entre Francia y Almafuerte que tiene cráteres y es una arteria muy transitada. Además, cuando se concretaba la ampliación de Avenida Blas Parera todo el tránsito se derivaba por esa sufrida arteria, lo único indestructible que tiene es la franja de cemento que hizo el padre del intendente cuando se instalaron las cloacas en la zona. Gracias UNO por esta posibilidad de expresión de los vecinos de Paraná". María A.





"Hola UNO, quiero saber qué pasa con el agua en López Jordán, Lomas 1 y 2 el agua sale con muy poca presión, en mi caso reclamo porque pago impuestos y al día estoy, pero esto ya es intolerable".





"Fui a la cancha para ver a Patronato, y más allá de que el empate fue justo, los dirigentes deberán hacer un esfuerzo para tener un equipo con mayores pretensiones. La próxima temporada será más compleja y Patronato deberán mejorar su performance si no quiere perder la categoría".





"Señores de Diario UNO estoy a favor del Aborto Legal, pero el Estado debería primero concientizar y educar, pero además a cada mujer que por cualquier motivo quiere practicarse un aborto, hacerle firmar un documento de que solo se puede hacer dos abortos, después el Estado debería ligarles las trompas y listo". Mabel.