Consultá el Horóscopo de este sábado 16 de mayo de 2020

ARIES

Mucha percepción en este día donde la intuición juega un rol interesante. Muchas veces las corazonadas son un punto vital para poder encontrar el punto clave de una situación. Vitalidad y ganas de considerar otras perspectivas.

TAURO

Como bien caracteriza a este signo de Tierra hoy la fuerza de voluntad los lleva a poder concluir asuntos que les resultaban difíciles de enfrentar. Conlleva cierto aire y ansias de comenzar de nuevo en los afectos.

GÉMINIS

Despreocúpense y no recarguen de nervios su vida cotidiana. Traten de concebir los asuntos materiales en su justo lugar, sin exagerar. Todo llega y los problemas de una manera u otra llegan a su solución. El amparo Celestial existe.

CÁNCER

Cancerianos día de descanso para muchos de ustedes y los que tengan que trabajar dentro o fuera de casa lo harán con un ánimo relajado y liviano. Animarse es una de las actitudes importantes que se deben tener para tener logros en todos los planos.

LEO

Muy interesante sábado para ordenar, sacar lo que no usamos más y hacer limpieza profunda. Ánimos festivos y sensación de bienestar. Repasan su modo de encarar las relaciones sentimentales y se proponen objetivos en las parejas.

VIRGO

Romper con las estructuras que llevan consigo respecto a la auto exigencia y también con las exigencias a los demás. Alivianarán su vivencia cotidiana y se darán cuenta que es más fácil y sano ser más elástico. Renovación.

LIBRA

Día ocioso para los librianos que les gusta la comodidad, hoy aquellos que se sienten saturados, podrían a pesar de las responsabilidades hogareñas, darse el rato para el ocio, leer un libro, mirar una película o mirar por la ventana. Relajen.

ESCORPIO

Los escorpianos con una jornada con ganas de conectarse con la interioridad y saber más de ustedes mismos. Propensos a la sobre exigencia, traten de meditar también respecto a esta costumbre que no siempre es buena.

SAGITARIO

Día óptimo para aquellos sagitarianos con inquietudes artísticas. Gran creatividad y sensación de generar proyectos. Los corazones con ánimos nuevos que sabrán compartir en pareja o familia. Conciencia de poder vivir más felices.

CAPRICORNIO

Punto de partida en el plano familiar, las parejas verán ánimos nuevos y renovados. Las cosas por las que sienten temor, traten de evitar pensarlas. No hace falta vivir preocupados, lo que hace falta es vivir con mayor alegría.

ACUARIO

Pueden dejar para mañana lo que hoy no pueden hacer. Día para relajar y poder dejar de pensar obsesivamente en sus problemas laborales. Es importante no magnificar ni maximizar lo que no tiene peso real, no se generen molestias.

PISCIS

Que la confianza en el otro no sea una actitud tan difícil de tener. Es más fácil creer que desconfiar y producirse sentimientos encontrados sobre el otro. Es mejor dialogar antes que sospechar o poner intenciones negativas.