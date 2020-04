Consideraciones antes de retomar contactos

Por J.P. Auden

IG: @tarot_parana

Este domingo respondemos a la consulta de Alejandra, que nos envía la siguiente pregunta: "¿Qué actitud debería tomar ante las insinuaciones de mi ex?”.

Recordamos que no se trata de tarot predictivo, las cartas no responden rotundamente por sí o no, sino que nos guían y ubican en nuestra encrucijada. Debemos tenerlo en cuenta a la hora de preguntar.

En el centro de la estrella aparece el 9 de bastos, un Arcano Menor relacionado al elemento fuego que nos habla del problema central en tu vida amorosa. Esta es una carta que demuestra cansancio y hartazgo. Es una carta que nos dice que no podemos más, que la situación no puede más. Tenés que tomar una decisión sobre tu ex y tenés que hacerlo ya.

El 9 de copas viene a decirnos cómo estás viviendo vos este momento, y lo que muestra es la consolidación en los sentimientos, ya sabés lo que querés, que actúes en concordancia o no es otra cosa. También hay que tener cuidado con las resoluciones, que todo esté listo y definido puede provocar la insatisfacción del aburrimiento, y muchas cosas suceden en la vida sólo porque estamos aburridos.

En el lugar de los deseos (conscientes o no) aparece la Emperatriz. Este Arcano Mayor nos habla de las relaciones de pareja estables, del amor y el compañerismo que vienen con una pareja saludable. Eso es lo que querés, una relación saludable, sin miedos ni inseguridades. ¿En cuanto a tu ex? El 2 de bastos en la punta izquierda de la estrella nos habla de los factores escondidos que te rodean, cosas que están pasando a tu alrededor y no estás pudiendo ver. Esta carta nos muestra la chispa de un comienzo, de la acción hacia adelante. El 2 es un número de inicio, de comienzos, el fuego es el elemento más enérgico y vivo, un elemento de pura acción, la chispa que engendra los nuevos caminos. Tu ex no aparece aquí, él es el pasado y, quizás en tu mente, una especie de presente. Pero no está en esta carta.

En la punta derecha están los obstáculos y la carta que aparece es realmente reveladora. El Diablo, como Arcano Mayor, posee mucha fuerza energética. Es una carta que nos habla de todas esas cosas que no queremos escuchar, nos muestra que estamos presos del pasado, atados con cadenas que, si quisiéramos, podríamos sacarnos. El Diablo, como carta obstáculo, nos habla de soltar, dejar pasar todas esas ilusiones y fantasmas del pasado.

En estas dos últimas cartas es donde vemos la respuesta a tu pregunta. Tu ex pertenece al pasado y las cartas te hablan de soltar y seguir. Si logras mirar hacia adelante y quitarte esas cadenas que te mantienen atada a reintentar siempre lo mismo, la punta de la estrella muestra los logros, y el 8 de bastos nos habla de la esperanza. La esperanza, que es inevitablemente futura, nos muestra que el pasado debe quedarse donde pertenece.

