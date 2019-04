Con ganas de escribir sobre El milagro de Paraná

Buscando información para escribir esta columna encontré que en 1981 el economista e historiador Eric Lionel Jones publicó el libro titulado El milagro europeo: entorno, economía y geopolítica en la historia de Europa y Asia. A partir de esta publicación cada ciudad, provincia o país que mejora la calidad de vida de sus habitantes consigue el título que comienza con El Milagro de...





Sobre la marcha recordé la película documental El milagro de Candeal que cuenta la historia de Carlinhos Brown, nacido y criado en el barrio de Salvador de Bahía. Al mismo tiempo en que el artista lograba un impacto mundial con sus canciones trabajó para cambiar la realidad de Candeal con proyectos musicales.





Claro que también me pregunté: ¿Qué sería El Milagro de Paraná? Al salir a la calle me di cuenta de que, como para empezar, lograr que ninguna persona que vive en la capital de la provincia de Entre Ríos tenga que comer de la basura. En los contenedores de los barrios, por las noches, después de las 24, son los muchachos jóvenes los que salen a cirujear para conseguir alimentos. Si extendemos aún más los límites de la ciudad vamos a llegar al Volcadero Municipal a cielo abierto en donde los adolescentes se duermen en la contaminación esperando por los camiones recolectores de residuos.





Es decir que hoy El Milagro de Paraná está en asegurar la comida para todos los ciudadanos. ¿Cómo se hace? El 10 de abril presentaron el proyecto del Banco de Alimentos que todavía está en una etapa de formación pero que promete seriedad. Todos los involucrados en la idea son empresarios que aseguran tener "una idea de ciudad". Al parecer el primer paso será crear la institución y después ser un nexo confiable entre las grandes cadenas que descartan alimentos y las organizaciones no gubernamentales que preparan comida caliente para los carenciados.





Para que los paranaenses mejoren la calidad de vida tienen que tener trabajo (5%de desocupación según el Indec que reconoció falencias en la medición) pero vivimos en un país en donde las pymes, que son las que más puestos generan, están cerrando. Para brindar herramientas, a los que se animan a ser sus propios jefes, desde hace dos años funciona el Club de Emprendedores Paraná que tiene la sede en el edificio de la Facultad de Ciencias Económicas.





El emprendedurismo crece en las ferias que se realizan en las plazas públicas y en los eventos especiales que organizan los estados. Hoy cierra la de Artesanos, que tuvo su propio patio de comidas elaboradas y pensadas para ser degustadas al paso o en las mesas armadas en las calles del Puerto Nuevo.





El Milagro de Paraná se tiene que dar en el transporte urbano de pasajeros que, más allá de todos los problemas que conocemos, deberá mejorar para que las personas vuelvan a elegir el servicio.





Una vez que el transporte público cumpla con los parámetros más altos de la región habrá que reducir la velocidad del tránsito en las calles. En las "grandes manzanas de Barcelona" la circulación es de 10 kilómetros por hora.





La velocidad, que genera accidentes increíbles y muy peligrosos, se aminora dándole mayor preponderancia a los peatones. Miles de personas que el viernes realizaron el recorrido de las 7 Iglesias experimentaron las falencias en las veredas. ¿Qué pasaría si sobre Blas Parera hasta Almafuerte marcan una vereda peatonal en ambas manos? Los vehículos tendrían menos espacio para acelerar y todo marcharía a un ritmo más humano.





El Milagro de Paraná se escribirá cuando la ciudad se vuelva más amable con las personas. Cuando un sistema multimodal inclusivo asegure que madres y padres puedan caminar con sus niños cerca de sus abuelos para llegar hasta la parada y elegir el destino deseado

