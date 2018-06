Con el fútbol a flor de piel

"Sampaoli, urgente cambios para el partido del jueves ante Croacia. Armani, Mercado, Lo Chelso y Pavón. Así tenemos chances".





"Fui al supermercado y es imposible llevar un carrito lleno de mercadería. Una locura. Qué país nos están dejando". Romina.





"A la gente que está preocupada por la situación procesal de Varisco, ¿sabrá que hay una ciudad que necesita de sus funcionarios?".









"La herencia más bella y sorprendente que un padre puede dejar a su hijo es la formación del carácter y mostrar los pasos a seguir. ¡Feliz Día del Padre! Es mi deseo de corazón". Ángel Carmelo Rossi.





"Hola UNO. ¡Feliz Día del Padre! ¡Qué lindo es ser papá, ver nacer y crecer a nuestros hijos! ¡Qué mal que se aprobó la Ley del aborto! En una sociedad que por intereses políticos e ignorante nos convierte en nazis ¡Asesinos de guantes blancos! Gracias UNO".





"¿Quién dijo que el Mundial era fácil? Alemania y Brasil la pasaron mal. Argentina tiene menos de lo que pensamos y nuestro objetivo debe ser pasar a la próxima ronda, después se verá. Vamos Argentina".





"En España se está jugando el otro Mundial, en el cual Argentina pasó a cuartos de final Y estamos realmente muy contentos. Pero necesitamos tener difusión, que toda la Argentina se entere que los Murciélagos, el equipo de fútbol para ciegos, está nuevamente haciendo historia en un Mundial, si podés, si querés, podés compartir un hashtag con la palabra el otro mundial para difundirlo, solo tenés que escribir en tus publicaciones redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, las palabras #ElOtroMundial con tus palabras de aliento o lo que quieras poner. Muchas gracias.

En Madrid se juega la final contra Brasil... ¡Vamos Murciélagos todavía!!!!!! También son Argentina".





"JP Pumpido, espero que traigas refuerzos que cumplan ya que te llevaste puesto algunos históricos del club. Mirá que este campeonato será difícil o más complicado que el anterior".





"Buenas, hoy quisiera hacer unas preguntas. Todos estos días hablaron del aborto legal el cual ya tiene media sanción. Ahora bien, todos dicen que la madre va a poder decidir sobre su cuerpo y si nace o no el bebé en gestación, es acá que yo pregunto, en el caso de que la madre no quiera y el padre sí ¿cómo se actuar? La otra pregunta es: ¿si para muchos los bebés en gestación ya son seres vivos y la madre aborta esta estaría realizando u "homicidio agravado por el vínculo" o estoy equivocado? ¿Entonces qué pena le correspondería a la madre? Porque el código penal establece en el artículo 80, inc. 1º, la pena de prisión o reclusión perpetua para 'el que matare a su ascendiente, descendiente o cónyuge, sabiendo que lo son'. Plantéense esta preguntas y si alguien sabe qué va a pasar le agradecería su contestación". Cristian.





"Gracias UNO por darnos espacio a los sin voz. Hoy titulan que aumentarán los detenidos por la ley de narcomenudeo. Solo a los movilizados se les antojó ese mamarracho jurídico sociológico. Pobres pibes, todos pobres a los que estos castrados mentales solo les ofrecen la cárcel. ¿Esto es democracia? El Estado provincial debe ofrecerles salud, educación, trabajo. NADA de eso. Cárcel para los pobres. El soñador entrerriano no conocerá la cárcel. En lugar de movilizados: lobotomizados". Carlos.





"Por no sacar el asado a tiempo se quema y te putean. Por no sacar a tiempo la cerveza del freezer se congela y se rompe la botella y te putean. Por no sacar la basura a tiempo debés dejarla en casa y gracias al olor te putean. Pero la vida recompensa las puteadas. Por no sacarla a tiempo hoy te felicitan. Feliz Día del Padre". Un abrazo.





"Qué pobre lo de la Selección Argentina, Messi no rinde como en Barcelona y muchos de los jugadores no están en su mejor momento. Lo bueno es que esto recién empieza y podemos mejorar. Esperemos que el jueves Argentina juegue mejor, gane y se encamine a la clasificación".





"Macri hace cambios en el gabinete y el país se va al tacho. El dólar por la nubes, los precios en los supermercados son increíbles y algunos políticos ya hablan de sus chances para 2019, es una verdadera joda. A nadie le importa lo que pasa, todos son lo mismos: animales de poder y el pueblo que se vaya al carajo".