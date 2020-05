Cómo volver a comenzar en el amor

Por J.P. Auden

IG: @tarot_parana

Hoy los arcanos del Tarot Rider Waite responden a la pregunta de Javier, que nos envía la siguiente consulta: ¿Cómo empezar de nuevo después de una relación larga?

En esta tirada Golden Star, en el centro de la estrella vemos a la Torre, la carta de la destrucción. Este Arcano Mayor nos muestra que todas las estructuras se rompieron, todo lo que construiste se vino abajo. Pero cuando sólo quedan ruinas es el momento perfecto para construir y eso se ve en la Sota de Bastos, el pie izquierdo de la estrella nos habla de cómo estás viviendo este momento de derrumbe. Esta carta ocupa un lugar de inicios en el ciclo de la vida, el inicio de las acciones y las pasiones, estás volviendo a encontrarte, a disfrutar de las pequeñas cosas que te hacen ser vos mismo. Pero cuidado con la irresponsabilidad de esta etapa, los inicios siempre conllevan inmadurez.

El pie derecho de la estrella lo ocupan los deseos (conscientes o no), y en este caso, El Mundo nos dice que querés cerrar una etapa. Pero cerrarla de verdad, en términos positivos, como un camino que transitaste y lograste superar, El Mundo es la victoria de la llegada, y como tal, el comienzo de un nuevo camino.

La Sota de Espadas ocupa el espacio de los factores escondidos, esas cosas que ya están sucediendo a tu alrededor y dentro tuyo, pero no estás viendo. Esta carta, relacionada al elemento aire, nos habla de lo racional, de las decisiones que estás comenzando a tener, otra Sota, otro inicio, y porque estás en un momento de comienzos es que aún no te das cuenta que ya estás dando esos primeros pasos aunque no los veas. Estás pensando en volver a empezar, estás con la mente puesta en los comienzos aunque no lo hagas conscientemente.

En la punta opuesta tenemos los obstáculos, y si el 2 de Copas, la carta de las relaciones, parece extraño a primera vista, es entendible si se ve la punta de la estrella, el 3 de Espadas es una carta que enmarca mucho dolor interno. El 2 de Copas, las nuevas (y antiguas) relaciones, te aparece como obstáculo porque no tenés que comenzar una nueva relación para avanzar con tu vida, aún no es el momento, ahora tenés que crecer en tus propios objetivos, tenés que recuperarte a vos mismo y tenés que purgar todo el dolor que te dejó la destrucción absoluta que nos muestra el corazón de la estrella.

