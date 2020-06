Cómo saber si es el hombre indicado

Por J.P. Auden

En la lectura del tarot Raider Waite de esta semana, los arcanos responden a la consulta de Cecilia: “¿Cómo puedo darme cuenta si es el indicado?”

El Ermitaño es una carta que implica soledad. Que aparezca en el centro de la estrella –nuestra tirada Golden Star– nos muestra que estás pensando y proyectando un montón. Este Arcano nos habla de la soledad productiva, tu mente está a ful, pero no olvides que sólo proyectar y pensar no es suficiente. Tenés que saber cuándo parar y definir el momento de pasar a la acción.

El 7 de Copas viene a aclararnos un poco más este panorama. Esta carta que habla de las fantasías nos muestra que, efectivamente, estás más metida en tus pensamientos y dudas sobre la relación que en la relación misma. En otras palabras, estás tan enfocada en descubrir si es el indicado o no que no te estás tomando el tiempo de disfrutar su compañía.

El 2 de Copas en el lugar de los deseos no trae ninguna sorpresa, querés una relación, querés estar en sintonía con alguien, querer y amar con libertad de expresar los sentimientos que te inundan. Querés, en simples palabras, una pareja, un compañero con quien recorrer este momento de tu vida.

En el lugar de los factores escondidos aparece la Sacerdotisa, estos factores son cosas que ya están sucediendo y que vos aún no has logrado ver, o no estás pudiendo aceptar. Y, justamente, la Sacerdotisa viene a hablarnos de la necesidad de confiar en nuestros instintos. Vos, en lo más profundo, ya sabés si es el indicado o no, sólo tenés que confiar en vos misma y aceptar ese conocimiento interno que tenés sobre tus propios sentimientos. Dejá de mentirte y de dudar, dejá de ponerte excusas. Es el momento de olvidar los consejos ajenos y las palabras de los demás y mirar hacia el interior. No tengas miedo de equivocarte, no pienses en si va a durar o no. Tenés que soltar el futuro y entender que el hecho de que sea el indicado ahora no significa que sea el indicado mañana y eso está bien, la vida es así.

En el lugar de los obstáculos aparece El Diablo. Esta carta viene a mostrarnos que tenés que dejar el pasado atrás, tenés que superar las cadenas que te están atando a alguien o algo más. Es hora de combatir los fantasmas que te rodean con susurros y dudas constantes y mirar hacia delante.

