Comediante famoso volcó en la autopista, se salvó de milagro y terminó internado de urgencia

En otras imágenes, Ferrell aparece hablando por celular desde una camilla y se ve a los bomberos subirlo a una ambulancia.





Se cree que Ferrell iba en una camioneta tipo limusina con otras tres personas cuando un Toyota modelo 2007 cambió de carril en la autopista Interstatal 5 y los chocó, según un reporte de la Patrulla de Carreteras de California. El Toyota chocó la camioneta por detrás, en el costado derecho, ocasionando que el conductor perdiera el control y golpeara la división del centro antes de volcar.





El jefe de bomberos del condado de Orange, Larry Kurtz, dijo que tres hombres en la camioneta sufrieron heridas menores, mientras que una mujer de 27 años tenía heridas graves. La persona que conducía el Toyota salió ilesa. La policía dijo que la mujer era la única que no llevaba puesto el cinturón de seguridad. Las autoridades están investigando el accidente.





Antes del choque, Ferrell apareció en un evento como su personaje de Ron Burgundy, el narrador de noticias setentoso de la comedia "Anchorman: The Legend of Ron Burgundy", según mensajes publicados en redes sociales por Funny or Die, organizador del evento, y de personas que estuvieron presentes. El comediante y actor Billy Eichner, que asistió al evento, tuiteó el viernes sobre el choque. "Yo no estaba en el auto", escribió Eichner. "Will y todos los demás están bien. Fue un gran susto pero afortunadamente todos están bien".