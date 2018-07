Cloacas desbordadas: vecinos piden intervención de la Municipalidad de Paraná

"El gobierno provincial anuncia y anuncia que está refaccionando las cárceles, ¿por qué no hacen una nueva y listo? Dejen de tantas promesas e inviertan. Me cansan tantos anuncios que luego no se concretan". Mirko.





"En el Volcadero no hacían narcomenudeo, me parece que vendían mucho más. No faltaban autos nuevos entrando a comprar droga. La Floresta, Las Flores, Humito están infectados con narcotráfico, por citar algunos barrios".





"¿Por qué Gainza se fue a su casa y Hernández terminó preso? Se nota que Frigerio y Cambiemos estuvo operando para lograr que el concejal no sea detenido. Una verdadera desigualdad, que es un vergüenza". Lito.













"Causa de narcotráfico municipalidad de Paraná: si los que están en la gayola son narcotraficantes, a los que están afuera se los imputa por traficar leche. (Se siente, se siente Varisco presidente)".Eduardin.





"Este es un mensaje para la señora grande de UPCN que entró llevándose todo puesto en un organismo público de calle Corrientes al final. Primero se saluda, luego se pide permiso. Trabajan para los compañeros. No son jefes". Silvia.





"Dejen de joder con Sampaoli y Messi. Estaba a la vista que quedábamos afuera. Un director técnico payaso y el mejor del mundo parado en la cancha. Cavani y Neymar juegan en toda la cancha. En defensa, mediocampo, y hacen goles. Así se defienden los colores de un país. Bélgica campeón".





"Se viene, se viene José Cáceres 2019". Rolo.





"No veo las horas que lo metan preso a Sergio Varisco y se pudra en la cárcel por todo el mal que ha hecho a los ciudadanos de Paraná y a los empleados quitándoles las funciones por ser peronistas. Cuando caiga detenido lo vamos a festejar con bombas y fuegos artificiales. Ahora leo el UNO porque lo compro todos los días. La hija de Varisco mostró a Luciana Lemos con Julio Solanas y Blanca Osuna. Le quiero decir a la joven que le falta comer muchas galletas para hablar. Ella empezó a tirar para salvar a su papá, que está hasta el cuello con el narcotráfico".





"Señor intendente Sergio Varisco ¿cuándo se va acordar del barrio San Roque, que es un caos total? ¿No le dan los tiempos para recorrerlo? Mucha gira por Buenos Aires. Gracias UNO".





"Buenas UNO. ¿A dónde va la plata que cobran los dirigentes de Patronato por los pases de los jugadores de inferiores? Me imagino que van a para a las arcas del club, no al bolsillo de algún directivo. No daré nombre pero a mi hermano lo dejaron libre, fue mi padre a pedir pase para poder jugar en otro club y resulta que le cobran una gran cifra en pesos. Ahora, si lo dejaron libre ¿por qué cobran?".

"Cuando en Paraná el boleto estudiantil es gratuito, los que van a la escuela Almafuerte estamos pagando alrededor de 70 pesos por día para que nuestros hijos asistan a la escuela. Solución urgente para que los chicos lleguen a la escuela Almafuerte". Romina.





"La impresentable de Lilita Carrió viene a Paraná a dar clases de corrupción, cuando es la mayor corrupta: levantó la mano para saquear a los jubilados y seguir con el ajuste del gobierno. Es una impresentable, cínica, que lo único que provoca es vergüenza". Mario.

"La familia Pastorizzo siempre fue con la verdad como bandera. Lamento que haya tenido que escuchar tantas mentiras sobre Fernando. Los padres de Fernando hicieron lo que debían y la justicia se lo ha retribuido. Le llegue a su familia mi respeto y admiración. Saludos desde Paraná". Valeria.





"El gran problema de los argentinos es la enorme cantidad de ignorantes y brutos. En el buzón una habla muy bien de Perón y termina vivando a Cristina, cuando esta Montonera lo odiaba, porque él los echó en Ezeiza y su esposa los persiguió con la triple A". A.E.A.





"Impresentable David Cáceres. Nunca me voy a olvidar, en el Hospital de la Baxada, cuando hizo la videoconferencia con Cristina Kirchner y le dijo 'acá estamos presidenta aguantando los trapos'. Se creía que estaba en la cancha. Se van para ver dónde pueden rapiñar algo". Nico.





"Vamos Tavi, por lo menos le dabas de comer a la gente más necesitada. Ahora hay mucha gente que te necesita Daniel. Vos no sos como los políticos que se roban todo". Lorena.





"Los cambios en el transporte urbano de pasajeros son perjudiciales para los trabajadores porque nos alejan del centro de la ciudad".





"El Negro Siboldi termina cayendo por un homicidio y no por narco debido a que la Policía jamás investigó nada, una vergüenza".