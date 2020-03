Claudia Kerke: escalar como filosofía de vida

Claudia Kerke no se crió rodeada de montañas porque nació en Entre Ríos donde el paisaje se describe más por sus lomadas, esas suaves ondulaciones redondeadas que apenas superan los 100 metros de altura. Su ciudad de origen es Hernández, tiene familia en Crespo y actualmente reside en Pilar, Buenos Aires. Sin embargo el destino quiso que descubriera el montañismo y no lo dejará más. En diálogo con UNO repasó sus inicios en esas montañas que se propuso escalar, los desafíos que busca encarar y de qué manera pasa sus días durante la cuarentena obligatoria.

—¿Por qué empezó a escalar o a realizar trekking de montaña? ¿Cuál fue el disparador?

— Pisé una montaña por primera vez en mi vida a los 35 años. Todo empieza allá por el año 2006 en el que tengo la oportunidad de realizar un intercambio de voluntariado social y estoy ocho meses y medio en Alemania y luego tres meses y medio en Guatemala. En Alemania conozco la montaña como paisaje e hice algún que otro sendero. Ya estando en Guatemala mi tarea consistía en aportar mano de obra en un proyecto de agricultura sostenible con las diferentes comunidades que viven en los cerros, que están por encima de los 2.000 metros sobre el nivel del mar y la única forma de acceder a esos lugares era caminando; así fue que comenzó mi treking y todo los días tenía que caminar entre dos y tres horas de ida y lo mismo para el regreso y fue en esos momentos que le tomé el gustito a la montaña. A mi regreso a la Argentina y con muchas ganas de seguir viajando y conocer el mundo me atrevo a comenzar a descubrir las montañas argentinas.

—¿Cómo describe la sensación de escalar?

—Al caminar por la montaña las sensaciones son únicas, irrepetibles y muy personales, en la medida que uno avanza las emociones y los sentimientos están a flor de piel, es un lugar de mucha introspección, donde solo uno pude dar el próximo paso para seguir avanzando, es un lugar donde siempre te cruzas con más gente y terminás tomando un mate con ellos y pareciera que te conocés de toda la vida, la montaña nos hace más humanos, nos vuelve más sencillos, la zona de confort desaparece por completo y tenemos que estar preparados para lo que venga, la montaña es como la vida misma, vivir el aquí y ahora, disfrutar el momento y seguir adelante. La montaña es una filosofía de vida, por más que no sea el hábitat de uno, adoptás cosas y las aplicás a tu realidad. No es un ejercicio fácil en una sociedad donde todo tiene que suceder al instante. La montaña tiene sus propios tiempos.

—¿Cómo se prepara para un desafío? ¿Cuál es la rutina de entrenamiento?

—La vida es un gran desafío y siempre es bueno tener proyectos, y estar preparados. En la medida que yo fui avanzando en el conocimiento y en mi preparación, los proyectos son el motor de mi vida. Simpre que llego a una cumbre ya estoy pensando en la próxima. Actualmente estoy radicada en la ciudad de Pilar, aquí vivo en el llano lo que implica que tenga que dedicarle más horas al entrenamiento ante las vísperas de un desafío mayor. Diariamente le dedico dos o tres horas al entrenamiento, salgo a correr, me gusta mucho la bicicleta, hago mi propia rutina. Ante desafíos como el Kilimanjaro agrego días de rutina en gimansio. El éxito de éste tipo de actividad también requiere de mucha disciplina, dieta balanceada y lo más importante es no bajar los brazos ni darse por vencida. Hay un momento de la caminata donde solo lo que necesitas es estar bien psicológicamente, o sea, que tenemos que estar preparados física y psicológicamente, la cabeza juega un rol muy importante en ésta actividad.

—¿En este tiempo de aislamiento ¿cómo son sus días?

—Sigo conectada a la montaña pero desde casa. Hago un entrenamiento adpatado una hora por día. Y le estoy dedicando tiempo a la lectura. Hay muy lindo e interesante material bibliográfico que tiene que ver con la montaña y excelentes documentales donde se ve reflejada la evolución del montañismo. Cómo fueron las primeras expediciones, donde la tecnología no existía e iban a lugares inhóspitos a explorar con indumentaria básica. Hoy hay equipos de primera calidad que facilitan las cosas.

—¿Cuál fue su primer montaña y cuál la última? ¿Qué diferencias hubo entre una y otra?

—El primero fue el Cerro Champaquí, en la provincia de Córdoba, después le siguieron el Volcán Lanin en Neuquén, toda la zona de Sierra de la Ventana al sur de la provincia de Buenos Aires que es lo más cerca y parecido que tenemos para entrenar, luego seguí por la zona del Chaltén en el sur y mi lugar favorito de entrenamiento y trepadas en el Cordón del Plata en la provincia de Mendoza. Mi última gran montaña fueron en el parque Nacional Condoriri en Bolivia, obteniendo ahí dos cumbres por encima de los 5.000 metros, el Pico Austria y Mirador Condoriri.

—En 2018 hizo cumbre en el Kilimanjaro ¿Por qué eligió esa montaña?

—Llegar a África ya es toda una travesía y más aún si vas a subir el Kilimanjaro. Llegar a otro continente, pisar otro país, interactuar con otra gente, otro idioma, es todo muy enriquecedor. La logística para éste tipo de expediciones es fundamental. Teniendo en cuenta que son siete días de caminata en donde se porta toda la comida, agua, carpas equipamiento. En total eramos un contingente de casi 100 personas. La expedición de Mujeres al Kili surge de una propuesta que me pareció atractiva. En su momento para mí era un imposible, pero los imposibles están en nuestra mente, así que seguí adelante. Me puse en contacto con las coordinadoras “Mujeres a la Cumbre” y desde el primer día ya empezamos a escalar juntas, se dio un grupo muy heterogéneo en cuanto a edades, profesiones y otras cosas que hicieron a la expedición muy enriquecedora. Fue la primera expedición argentina realizada sólo por mujeres al Kilimanjaro, fuimos 22. Fue una experiencia excepcional que quedará guardada en nuestro corazón y en nuestras retinas, semejante imagen, un lugar mágico donde tenés los pies en la tierra y tocás el cielo con las manos. Y no sólo se logró hacer la cumbre propiamente dicha a casi 6.000 metros con 10 grados bajo cero sino que cada una de nosotras logró su propia cumbre interna, la que nos lleva a redescubrirnos y fortalecernos para seguir adelante.

—¿Tuvo también la oportunidad de conocer y escalar con las Cholitas Escaladoras. ¿Qué representó para usted?

—La experiencia de realizar una expedición junto a las Cholitas fue fantástica, también vino de la mano de Mujeres a la Cumbre. Convivimos una semana completa con ellas. Las Cholitas son mujeres muy particulares las cuales nos enseñaron muchas cosas, entre ellas que la vida es más sencilla de lo que parece y de lo que la sociedad de consumo nos impone. Durante las largas caminatas nos contaron sus usos y costumbres, ellas nacieron, viven y trabajan en la montaña, son muy rústicas pero con un corazón enorme y que dieron todo como mujeres que son.

—Conoce muchos lugares.

—Soy un poco trotamundos (risas). He tenido la oportunidad de viajar y conocer bastante, me interesan mucho las diferentes culturas, la gente, algunos de los países que he recorrido son Alemania, Francia, República Checa, Guatemala, Honduras, Bolivia, África (Tanzania), Brasil. Cuando viajo uso mucho el transporte público de cada lugar, lo que me hace conocer más en profundidad cada lugar. Me encanta charlar con los lugareños lo que permite que mis viajes sean muy enriquecedores y motivadores para seguir viajando.

—¿Su próxima travesía?

—Como proyecto tengo varios. Actualmente estoy focalizada en lograr hacer Aconcagua y el otro es llegar al Campo Base del monte Everest. Todo esto es a largo plazo y se tienen que dar varios factores. Pero las ganas están y entreno para ello.

—¿Su lugar especial?

—Esté donde esté, la montaña es un lugar especial para mí.

ClaudiaxClaudia

Claudia Kerke tiene 48 años, es trabajadora social desde hace 20 años y siempre estuvo abocada al servicio en diferentes instituciones (niños, adolescentes en riesgo social, adultos mayores, institución psiquiátrica, abordajes con familia).

Al momento de definirse, Claudia asegura entre risas: “No soy de aquí ni soy de allá. Nací en Hernández, mi familia vive en Crespo y actualmente estoy radicada en Pilar junto a mi pareja con la cual comparto esta pasión por la montaña. Soy muy inquieta, no me gusta la rutina por lo que trato de que cada día sea diferente”.

Sobre la base de emociones que le permiten proyectar sus travesías, aseguró: “En todas estas aventuras que hice, que hago y que seguiré haciendo mi familia es un pilar muy importante, soy la única que hace éste tipo de locuras, pero ellos siempre están presentes y a cada lugar que voy o cumbre que hago siempre están en mi corazón”.

Actualmente está desarrollando “Andares” un proyecto propio que a la brevedad estará presentando.

“Andares tiene como objetivo brindar servicios recreativos para adultos mayores en una bicicleta adaptada. La idea es sacarlos de las instituciones o de sus domicilios para que interactúen con la sociedad y vivan una experiencia diferente, aportándoles desde un simple paseo en bicicleta a un buen momento, ayudando a mejorar su calidad de vida y que tengan un buen envejecer. La idea es presentarlo oficialmente próximamente en Crespo”.