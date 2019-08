Charla abierta: "¿Qué comemos?"

Fundación OSDE invita a participar de la charla “¿Qué comemos?” a cargo de la doctora Cecilia Cavallo, que se realizará el jueves 8 de Agosto a las 16 horas en el Auditorio de OSDE Filial Del Paraná (25 de Mayo 375).

La Charla está dirigida a la comunidad y personal de salud. Significado de alergia alimentaria, cuáles son los alimentos que frecuentemente están involucrados, los primeros síntomas de una posible sospecha clínica, cómo se elabora el diagnóstico y la importancia del trabajo multidisciplinario. Tratamiento y consejos sobre la importancia de una correcta alimentación.

Cecilia Cavallo

Médica especialista en Alergia e Inmunología Clínica y Medicina Interna. Ex directora Grupo Jóvenes Alergistas de la Asociación Argentina de Alergia e Inmunologia. Miembro titular de la Asociación de Alergia e Inmunología Clínica de Rosario y de la Asociación Argentina de Alergia e inmunología clínica. Junior Member de European Academy of Allergy and Clinical Immunology (EAACI).

Fundación OSDE

Desde hace 27 años promueve actividades en los campos de la cultura, la salud y la economía, y desarrolla propuestas que conjugan la libertad y la creatividad, entendidas éstas como herramientas necesarias para contribuir con los procesos de transformación de la sociedad. Se propone ser así un vehículo de transmisión de ideas, promoviendo reflexiones que admitan la pluralidad de pensamientos bajo el eje común de los principios compartidos.

Acceso gratuito con cupos limitados. Inscripciones: OSDE Filial Del Paraná, Tel.: 4420200, E-mail: fundacion-delparana@fundacionosde.com.ar