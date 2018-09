Cerveza Santa Fe promueve #SiTomoNoManejo a través del arte callejero

Por cuarto año consecutivo, las principales compañías de cerveza se unieron para reforzar su compromiso con el consumo responsable. Santa Fe fue una de las ciudades argentinas en sumarse a la iniciativa. Lo hizo en el marco del Día Mundial del Consumo Responsable, el 14 de este mes de septiembre.





La ciudad de Santa Fe se tiñó de color y creatividad gracias a artistas y trabajadores locales, que se unieron a la campaña #SiTomoNoManejo, promovida por Cerveceros Argentinos.





Luego de una amplia convocatoria llevada a cabo por Cerveza Santa Fe, decenas de empleados y voluntarios pusieron manos a la obra para difundir mensajes que inspiran a cambiar los malos hábitos. La técnica que eligieron para expresarse en esta ocasión es la del Paste Up: pegatinas y collages con mensajes que llaman a mirar la ciudad desde su lado más creativo.





Las intervenciones tuvieron lugar en uno de los murales de la Cervecería en la intersección de Avenida Alem y Güemes, y contaron con la presencia de Cecilia Batistutti, Secretaria de Desarrollo Social, y la Secretaria de Cultura Patricia Pieragostini, junto a Juan Pablo Barrale, Gerente de Asuntos Corporativos de CCU.





El intendente José Corral declaró: "Estamos acompañando esta intervención artística, que consideramos muy valiosa porque todos tenemos que hacer nuestro aporte para que haya un consumo responsable de alcohol en la Ciudad. Y este es un modo de hacerlo desde el arte urbano, que desde nuestra gestión fomentamos como forma de expresión."





Por su parte, Barrale, sostuvo: "esta vez, el arte urbano es el canal para llegar a los jóvenes y a la población santafesina con mensajes que inspiran un cambio de consumo de bebidas alcohólicas. De ese modo, siempre queremos que la cerveza se disfrute de una forma consciente e inteligente, para vivir sanamente".





Asimismo, la jornada que comenzó por la mañana con la intervención artística, culminó a la noche con la presencia de Cruz Roja y Cerveza Santa Fe en el marco de los festejos por el día de la primavera en la Estación Belgrano. Allí se instaló un simulador de carreras donde se invitaba a los asistentes a competir y se brindaba información sobre las condiciones para un consumo adecuado y responsable de alcohol.





¿Por qué Cerveceros Argentinos lidera la promoción del consumo responsable?





Cerveceros Argentinos ha trabajado incansablemente en los últimos años para instalar en todos los sectores de la sociedad el consumo responsable. Por este motivo, en 2015 adhirió a los compromisos de la International Alliance For Responsible Drinking (IARD), una organización internacional que nuclea a los principales productores de bebidas alcohólicas del mundo y dedicada a reducir el consumo nocivo de alcohol. Más adelante, en 2016, las campañas impulsadas desde Cerveceros Argentinos tuvieron como eje el terminar con la venta de bebidas alcohólicas a menores de edad. Y en los dos últimos años, la Cámara trabajó fuertemente en la difusión de #SiTomoNoManejo, proponiendo evidenciar los efectos de las bebidas alcohólicas en la conducción.





Este año, la campaña atravesó a todo el país y se replicó en otras ciudades como: Buenos Aires, Quilmes, Zárate, Córdoba, Mendoza, Tucumán, Salta y Corrientes.En este marco, Juan Pablo Barrale, Gerente de Asuntos Corporativos de CCU, aseguró: "estamos orgullosos de haber realizado esta gran iniciativa en conjunto con las principales cervecerías del país. Somos conscientes de nuestro rol como promotores de los buenos hábitos. Creemos que es esencial unir fuerzas entre todos los sectores implicados para lograr una verdadera transformación".





¿Que es el Paste Up?





Esta vez, la intervención artística urbana se corre del ya tradicional graffiti y opta por la pegatina. Alfonso "Mapo" Gay, Técnico Superior en Artes Visuales, fue uno de los jóvenes que protagonizó la acción. Es parte de la Secretaría de Cultura del Gobierno de la Ciudad y forma parte de un equipo de intervención urbana que se compone por estudiantes del Liceo Municipal y artistas visuales. Explicó que el Paste Up es una técnica que ya tiene diez años y se define como una intervención artística urbana similar al mural o el graffiti, pero en formato papel, para embellecer con alguna pieza artística un lugar específico de la ciudad.

La particularidad del Paste Up es generar réplicas en serie en una imprenta, de alguna obra que haya sido intervenida de manera digital o a mano alzada para transmitir un mensaje siempre positivo. "Es una técnica que se puede construir colectivamente porque deja fusionar a varios interventores y contar algo entre todos bajo un concepto de rapidez y fugacidad", señala el artista.

En este caso, la temática era consumo responsable y por eso trabajaron con frases referidas a eso tales como "Pasarla bien es no pasarse", "Manejar escabio no garpa" y aquella que acompañó toda la campaña: "Si tomaste, no manejes".

Esta acción fue un trabajo en conjunto con un grupo de Buenos Aires llamado BA Paste Up y quien vino a Santa Fe en representación fue Diego Staffolani, que junto con el grupo de artistas santafesinos fueron convocados por la Cámara de Cerveceros Argentinos, con el apoyo de Cervecería Santa Fe y el Gobierno de la Ciudad.









Acerca de Cerveceros Argentinos





Fundada en 1954, Cerveceros Argentinos es la asociación que representa a los principales productores de cerveza y Malta de la Argentina. Actualmente sus asociados son: Cervecería y Maltería Quilmes, CCU Argentina, Cargill Argentina, Malería Pampa, Tai Pan Malting Agroindustrial Sudeste, Cerfoly.