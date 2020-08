"Celulares y notebooks provocan desastres en la columna vertebral"

Del pueblo a la ciudad

—¿Dónde naciste?

—En Sauce Pinto, en el centro del pueblo.

—¿Cómo era en tu infancia?

—Muy chiquito, con caminos de tierra y donde lo más importante era la iglesia y la escuela, ya que no había otra cosa. Vivía enfrente de una casa muy grande de mis abuelos y tíos, con almacén de ramos generales y que además se dedicaban a la agricultura y ganadería.

—¿Qué veías al salir de tu casa?

—Esa casa, muy antigua, con techos muy altos y un salón en el medio donde jugábamos con mis primos. Tenía un sótano donde mi abuelo hacía vino y había muchos frascos de caramelos, que eran prohibidos pero el abuelo siempre nos daba. Mi pasión era cruzarme allí.

—¿Había un límite del lugar que no podías trasponer?

—El pueblo tenía pocas manzanas andaba por todos lados, aunque nos decían que no teníamos que irnos lejos. Nos cuidaban de no estar en el gallinero pero nos escapábamos. También a un sector con muchos cajones, donde hacíamos casitas y nos trepábamos.

—¿Otros juegos?

—Había muchas bolsas con cereales a las cuales nos trepábamos. Era muy india.

—¿Personajes?

—El señor que estaba en el gallinero, quien creció con mi familia y se quedó ahí. Le decían el Gaucho. También me llamaba la atención el carnicero, porque era muy “gaucho”, vestido con la indumentaria típica.

—¿Te considerabas una chica del campo?

—Me encantaba la naturaleza, Cuando vine a la ciudad y mis padres fallecieron, me quedó cierta angustia y un vacío. Fue sacrificado, porque en sexto grado vine a estudiar al Cristo Redentor, vivía en la casa de unos tíos y los fines de semana volvía, durante cuatro años, hasta que pudieron edificar una casa acá.

—¿Qué descubriste en Paraná?

—Que mis compañeras iban a clubes, estudiaban danza, piano o inglés… y yo solo jugaba en el campo. Me costó mucho adaptarme al colegio porque éramos muchas chicas. Pero siempre tuve mucha voluntad y una gran amiga, abanderada, me ayudó en todo.

—¿A qué se dedicaban laboralmente tus padres?

—Mi papá hacía todo: se dedicaba al campo, a los camiones, a la ganadería, arreglaba la heladera, la plancha, el secador… vendía y arreglaba autos. Muy trabajador. Además tenían el almacén de ramos generales.

—¿Qué lugares visitabas antes de venir a Paraná?

—Crespo, la aldea y una vez con mi papá y mi mamá fuimos en el camión a una salina, no sé si de Salta o Jujuy. Lo acompañábamos. No había vacaciones, salvo una vez cuando ya estaba en la facultad. Mi mamá era repostera y trabajaba mucho en la casa.

—¿Leías?

—Cuentitos cortos, con muchas figuras, poemas, que también escribía en la adolescencia, y luego con la profesión, sobre ciencias naturales y Biología.

Un libro, un test y la escoliosis

—¿Un cuento que fue influyente?

—Mi vieja me leía muchos y yo tenía los clásicos. El Principito me hizo un click, pero no lo entendí, hasta que lo releí. Me quedó lo de la simpleza de la vida y cómo la complicamos. Como mi hermana era mayor, tenía un libro de Anatomía de Dos Santos Lara, que yo leía y me gustaban mucho las imágenes.

—¿Sentías una vocación?

—Me obligaban a desfilar con mi hermana en la fiesta de la iglesia, pero lo odiaba. Me gustaba Medicina y jugaba a que era doctora, pero al terminar la Secundaria hice un test y me di cuenta de que al ver la sangre me desmayo. Siempre me gustó el movimiento y la educación física, en la cual era muy buena, así que me decidí por Kinesiología y Fisioterapia.

—¿Qué otras materias te gustaban?

—Ciencias Naturales, Química, Física y Geografía, en la cual tenía una profesora muy buena que nos hacía experienciar la materia.

—¿Cómo fue el contraste al comenzar a vivir en Paraná?

—Ya estaba un poco integrada aunque me costó lo de la seguridad porque en el pueblo éramos libres. Acá andaba sola para todos lados, pero no eran los tiempos actuales.

—¿Confiaste en el resultado del test?

—Sí, porque fue muy bueno y además en una materia nos hacían muchos cuestionarios, con una profesora muy buena.

—¿Qué imaginabas hacer como kinesióloga?

—Antes del test no sabía lo que era y solo había visto que trabajaban con abuelitos y los ayudaban a caminar, aunque no me atraía. Luego investigué y me interesó incluso por mí, porque fui diagnosticada de escoliosis, a los once años y me medicaron con Aspirineta para el dolor. Así que comencé a leer sobre esa enfermedad y me enganché con los movimientos y estiramientos.

La abuela curandera

—¿Cuándo entendiste los alcances y posibilidades de la Kinesiología?

—En Córdoba, en segundo año de la carrera ya hacíamos prácticas en hospitales y clínicas, así que veías lo que harías durante toda tu vida.

—¿Sensaciones de esas experiencias?

—Tenía miedo porque estaba en segundo año, y además porque me perdía en la ciudad.

—¿Tuviste un maestro destacado?

—Sí, pero no recuerdo el nombre, la profesora de técnicas kinésicas, era un placer.

—¿Un aprendizaje importante?

—Que cada paciente es distinto y que tenía buscar distintas opciones. Nos exigían resultados rápidos y eso me costó entenderlo, porque no hay un tiempo determinado sino que depende de la respuesta del otro. Lo tengo permanentemente en cuenta, más allá de mi autoexigencia. En aquel entonces me frustraba porque ponía todas las ganas; incluso me pasó luego en mi consultorio, hasta que me dediqué más a lo holístico y a entender que no hay un solo cuerpo físico, sino también los cuerpos mental, energético, espiritual, etc.

—¿Qué te aportó conocer la anatomía energética y los distintos cuerpos?

—Soy reikista aunque en principio no lo digo porque hay gente que se resiste y médicos que no lo aceptan. Pero me abrió la cabeza por lo que podía percibir del otro con las manos. Sé que mi poder está en las manos, cultura que conozco porque mi abuela era curandera y heredé el ser canal de sanación.

—¿Qué recordás de ella?

—Me curaba del empacho con la cinta y con granitos de trigo todos los dolores articulares. Una tía de Crespo también es curandera y me cura cuando me duele algo.

—¿En qué te especializaste?

—En cardiorrespiratorio, en el Anchorena y en el Güemes, hasta que la chica que vivía conmigo me echó del departamento que compartíamos porque se puso en pareja. Así que me vine y fui haciendo distintas formaciones.

RPG: de lo parcial a lo global

—¿Cuándo percibiste lo insuficiente de tus conocimientos?

—Al comenzar hacía Fisioterapia, con aparatos, pero me aburría enormemente. En Paraná busqué trabajó en terapia intensiva o cardiovascular y no pude conseguirlo porque no tenía contactos. Seguí con el consultorio e hice una formación en linfedemas y drenajes para estética, amplié los conocimientos en cuanto a percepción del cuerpo, tomé clases de Eutonía, Reiki, Flores de Bach, Mindfulness y de reeducación postural global (RPG), me gustó esta técnica, hice otro curso en Buenos Aires y comencé a trabajar en ello.

—¿Qué la caracteriza?

—Es una técnica y tratamiento muy exigente, al cual le incorporé enfoques holísticos.

—¿Te brindó una nueva visión del cuerpo?

—La reeducación postural global es un método que mira al cuerpo como un todo; no solo veo la postura sino que miro lo que me muestra con ella. Si está con un tórax cerrado, qué emociones puede haber ahí, o si es tipo “Tarzán”, lo que enfrentó durante su vida… La diferencia es que en la Kinesiología ves todo parcializado. A veces un problema de cervicales viene de un tobillo que se esguinzó o por las rodillas híper extendidas puede venir un dolor de cuello.

—¿Otros déficits que encontraste?

—Desde que comencé a estudiar RPG, jamás volví a atender un paciente “por un dolor de codo”, sino que siempre veo el todo: el hombro, la mano, el cuello, la muñeca, toda su postura. También pienso cómo estará su estómago, los intestinos… somos una máquina maravillosa y no hay una cosa sin la otra.

—¿Quién fue el pionero o sistematizador de la RPG?

—Philippe Souchard y también hay otras líneas.

—¿Otros fundamentos?

—Lo que más me llamó la atención es que tomando al paciente en edad temprana, la escoliosis, por ejemplo, se resuelve. En mi caso tuve mucha angustia cuando sentí que no podía estar mejor de lo que estaba, no obstante haber notado con esta técnica un cambio en cuanto al gran dolor que padecía. En tercer año de la facultad una profesora me había dicho: “Querida, con esa escoliosis no deberías estar estudiando Kinesiología”. ¡Me mató y lloré mucho! Le comenté a un amigo y me dijo que iba a poder hacer otras cosas, como sucedió con la RPG. Hoy busco enseñar a mis pacientes otras disciplinas, porque no puedo exigirme tanta cantidad de horas. Y no obstante que me jubile, quiero seguir trabajando.

En primera persona

—¿Cuáles fueron esos cambios en cuanto a tu escoliosis?

—Pude acomodar las cosas que físicamente no me gustaban de mí

—¿Por ejemplo?

—Un hombro más alto que otro, que era muy notorio. La escoliosis no avanzó y aprendí a no estar tensionada. Esta enfermedad necesita estiramiento y movimiento, estar en buena postura y cómodamente. A los pacientes les digo que hacerse cargo de lo que uno tiene es la única solución y no el kinesiólogo. RPG funciona para cualquier patología tal como sifosis, lordosis, hernia de disco en niños y adolescentes, pero es una técnica que no cualquiera se adapta, porque la base es la respiración, que te conecta con vos mismo.

—¿Es un tipo de respiración profunda y consciente?

—Es específica para cada patología y para lo que se necesita acomodar de la columna. Cuando enseñás a respirar, cuesta, porque estás yendo hacia adentro, y cuesta entender que el tejido tiene su tiempo de fluidez y requiere esfuerzo consciente. No es una técnica rápida como la Quiropraxia.

—¿Qué otros “usos” se pueden hacer de la respiración?

—La utilizó para energizar o tranquilizar al paciente.

Computadora y dolencias

—¿Cuáles son las disfunciones más prevalentes propias de la actual forma de vida?

—Muchos problemas de lumbalgias, hernias de disco, jóvenes con hernias dorsales, problemas de rectificación cervical, por la computadora, escoliosis, rodillas que “miran” hacia afuera y hacia adentro y esguinces de tobillo. También muchos casos de parestesia en las manos, que suelen operar las muñecas, pero es un problema cervical.

—¿Con qué hábitos malsanos se corresponden?

—En los adolescentes, el uso del celular, la computadora y muchas veces en los clubes no enseñan ni controlan bien durante los entrenamientos. Entonces se lesionan. Los jóvenes se preocupan por estar en forma estéticamente pero no cuidan el cuerpo. A partir de los 30 años, la gente se lesiona en el gimnasio por excesos y porque no toman conciencia de la alineación de las articulaciones. En cuanto a los adultos mayores, no se mueven, hacen poco y nada. Cuando en realidad debiéramos movernos más a medida que cumplimos más años: evitar el auto, el celular, el televisor en la habitación de dormir, andar en bicicleta, caminar, subir y bajar escaleras…

—¿Qué provoca la posición por el uso excesivo del celular?

—¡Un desastre, al igual que la notebook! Miran mucho hacia abajo y usan el teclado de la notebook, por eso les recomiendo a mis pacientes que conecten un teclado y suban la pantalla, entonces se adapta un poco la cabeza a la horizontal de la mirada, y los brazos permanecen en ángulos rectos. Si no aparecen la parestesia y las contracturas de hombros y cuello. En cuanto a los trabajos de esfuerzo, la gente de campo no flexiona la cadera, rodillas, tobillos y mueven la columna en bloque.

—¿Cuáles son los déficits, en general, en materia de ergonomía en los ámbitos laborales?

—¡En las oficinas es un desastre, por los escritorios, sillas con rueditas y respaldos! Es difícil porque todos somos diferentes en cuanto a estructura. A veces compran lo que es lindo, que no es lo mejor. Habría que volver al escritorio antiguo y la silla común de madera.

—¿Un caso que te conmocionó?

—Para mí fue terrible el de una chica de 12 años que se tiró a la pileta y había poca agua. La atendí un tiempo tras la operación en el cuello y luego no supe de su vida. Otro caso fue el de una persona mayor, a quien estaba atendiendo y se descompensó del corazón.

“Estoy viendo mucho enojo, miedo y rigidez en el pecho”

Garberi relató las propias sensaciones experimentadas durante el aislamiento y los efectos que ha comenzado a observar en sus pacientes, provocados por el mismo.

—¿Qué notás en materia de dolencias consecuencia del encierro?

—Te hablo de mí: al principio me congelé, tuve mucho miedo y enojo, así que lo tuve que trabajar, gradualmente. Soy asmática, así que tuve que dejar de trabajar, hasta que me empoderé con distintas actividades y dije “tengo que salir hacia adelante”. Ahora veo en el consultorio mucho miedo, enojo, rigidez en la zona del pecho, más allá de en la cintura y caderas, por estar mucho sentado. Además, mucha sensibilidad. Algunos adolescentes quieren “matarse” de golpe y otros siguen haciendo actividad física por el celular, entonces bajan el cuello y hacen cualquier cosa con las posturas. Ahora hice una formación de Kinefilaxia, que es prevención a través del movimiento y la estoy aplicando a adolescentes que juegan al tenis, básquet y hockey. Ubican mal los codos, tobillos, levantan pesos y no tienen equilibrio…

—¿Recomendaciones para quienes continúan paralizados por el pánico?

—Ya lo habrás escuchado, pero hay que caminar y moverse todo lo posible en la casa, mirar televisión pero para reírse y bailar, y no constantemente las malas noticias, porque “te congelan”, ver un programa de canto, turismo… hacer gimnasia por video llamada o por zoom. O sea, también romper el miedo a la tecnología, aunque cueste. El que pueda hacer solo y conocer su propio cuerpo a través del movimiento, es maravilloso, trabajar la propiocepción, la percepción, estimular los sentidos, por ejemplo, a través de las plantas… y moverse, moverse, no quedarse quieto. Otro aprendizaje es que volvimos a la cocina, así evitamos comprar comida, lo cual ayuda a la ecología.

—¿Tenés página en Internet?

—RPG Andrea Garberi, en Facebook e Instagram, aunque con pocas publicaciones.