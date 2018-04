Cansados de llamar al 147 y a Obras Sanitarias

"¿Qué pasa con los recolectores de basura que dejan los contenedores llenos? Esta ciudad no funciona, no marcha para ningún lado. Al municipal que no quiere trabajar hay que echarlo. Basta de mantener vagos". Guille.





"Todo aumenta menos los sueldos. Las empresas cierran y despiden a trabajadores, pero el presidente dice que vamos bien. Ahora Carrefour va a echar a un centenar de trabajadores, una lástima lo que pasa en nuestra argentina". Humberto.





"Al señor intendente de Paraná, lamentable su referente político el Señor Sabbioni. Qué pena nos da a la gente de su partido". Josefina





"El gobierno nacional anunció otro aumento de gas y luz. ¡Basta muchachos! Los bolsillos no dan más. Esto va a explotar y se van a tener que ir ustedes y los que los votaron porque la plata no alcanza para nada". Leticia.





"Vas a tener que seguir pagando las tarifas altas, porque las ratas corruptas de los diputados de Cambiemos no fueron a trabajar al Congreso Nacional e hicieron huir al tratante de personas, el salteño Olmedo". Francisco.





"A los que dicen que a Patronato no lo acompaña la gente, sí, es verdad, pero esos 300 o 400 pesos que sale la entrada lo usa para comprar alimento. Vayan a la cancha ustedes que hablan, los funcionarios y la gente que está panza arriba viendo los intereses. Si crecen por la plata que tienen en el banco esos tienen que apoyar, no siempre tiene que ser la clase media que no sabe cómo llegar a los 15 días del mes". Alberto Raúl.





"Como vecina de Colonia Avellaneda le pregunto al intendente Edgardo Dellizzotti: ¿Qué va hacer con el dinero que le dieron? No se ve ni un obrero trabajando, no han tapado los pozos. No cortan el pasto, pero sí les paga para tomar mate y comer bizcochos o para estar sentados en el taller municipal. Los vecinos de Colonia estamos pagando los platos rotos. Gracias UNO por pasar mi mensaje".





"Hola UNO. Le contesto a las vecinas de Saraví. Soy una señora mayor y no ando chusmeando, tengo mi vida realizada. Con educación y estudios. Realmente me parece una vergüenza el rejuntadero que se realiza allí y no soy la única que opina lo mismo. Tengo que bajar por la calle para pasar porque es imposible circular por ahí. UNO pedimos los vecinos que actúe la Municipalidad".





"Acompaño el mensaje de Horacio del barrio Puerto Viejo. Es abundante la droga por los pasillos y casas antiguas obviamente por fuera. ¿Hasta cuándo la Policía Federal va a seguir dejando que esta gente se adueñe del barrio? Ellos viven mejor que cualquiera. Los buenos vecinos pedimos allanamientos urgentes en Puerto Viejo. La Federal, no la de Entre Ríos, porque ellos cobran un sueldito por mes por avisarles cada vez que va a haber allanamientos".





"Hola UNO, veo en televisión una entrevista al intendente de Paraná, Sergio Varisco. Le preguntan por el aumento del boleto. Me encanta cómo lo justifica. Se nota que no espera, ni viaja amontonado en cole. Gracias". Kela.





"Dirigentes de Patronato si no saben o no quieren o no pueden hacerse respetar renuncien. Gracias por haber llevado a Patronato a Primera División. Digan porqué la Policía y el Gobierno atacan tanto al club". Mercedes.





"Al director de Diario UNO con el debido respeto: quiero hacerle un comentario de las fotos en el Hotel Maran de la Liga Paranaense de Fútbol. En la foto que subieron no veo a ningún dirigente del fútbol, ni siquiera foto del Presidente de la Federación del futbol de Entre Ríos Armando Belgeri". Un lector de Villaguay.





"Lo de Patrón es lastimoso de donde se lo vea. Únicos culpables los dirigentes. Trajeron un DT conocido por el padre y 18 refuerzos, nunca se vio algo así. No se puede estar todo el año pensando en no descender sin gozar tranquilo de tener un equipo en Primera".





"Antes de empezar el torneo de AFA dijeron 'Patronato es el quinto equipo de los cuatro que descendían', me parece que es verdad. Otra que triste es ver tan poca gente en las tribunas. Gracias a los dirigentes que permitieron a gente hacer cosas raras y la política. Ahora se borraron".





"Cárcel a los torturadores civiles y militares de las causas Paraná I y II. Que no se hagan los enfermos, que no finjan. Cárcel común de por vida". Juanjo.





"Ayer un bebé perdió un zapatito izquierdo en calle 25 de Junio. Si su mamá lo quiere recuperar está en esa calle al 17. Media mañana o media tarde." Lita.





"Las calles de Paraná están detonadas. La Municipalidad dice que las están arreglando ¿será invisible como el crecimiento de Macri? Una ciudad tan linda que Sergio Varisco se encargó de destruir junto a sus inoperantes funcionarios que parecen que están esperando asumir para gobernar". Lea.





"Cloacas rebalsando en Avenida Ramírez y calle Nogoyá en la ciudad de Paraná. Urgente reparación. Estamos cansados de llamar al 147 y a Obras Sanitarias y nunca pueden. Señores pónganse a trabajar de una vez y a mantener la ciudad adecuadamente, porque así no se puede vivir".