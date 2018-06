Caños rotos y derroche de agua: vecinos piden solución

"En la Villa 351 la venta de droga sigue a toda hora. La Policía está haciendo prevención, pero no alcanza. Por calle Paracao los vendedores de cocaína están haciendo fortunas. La Policía tendría que investigar para frenarlos".





"Si Macri no toma medidas nos va a terminar de asfixiar. La situación económica es angustiante, todo aumenta. Los precios están por las nubes. Es muy triste lo que estamos viviendo. Encima hay promesas de más ajuste". Emilio.





"Todas las selecciones entran felices a jugar los partidos. Los jugadores argentinos tienen una cara de tristeza que dan pena. Sampaoli fue un invento del periodismo. Jamás un técnico que dirigió Chile puede dirigir Argentina".









"Macri tiene que hablar con Angelici, para que Angelici hable con Tapia, para que Tapia hable con Sampaoli, para que Sampaoli hable con Armani y le ofrezca atajar contra Nigeria. Listo el pollo. ¡No nos para nadie hasta el 15 de julio, y otra vez campeones del mundo como en el 78 y el 86!". Juan Carlos.





"La Municipalidad de Paraná podría hacer un operativo para juntar las ramas y la basura en especial en calle Sudamérica y Uranga que de nuevo hay una montaña de ramas y basura".





"Hola UNO. Argentina-Croacia, me quedé con una imagen del partido de un chico llorando desconsoladamente después del segundo gol, lapidario y que bajó la persiana del partido. Ahora, me pregunto ¿qué esperábamos de estos jugadores? Todos millonarios y sin sentido de pertenencia con nuestro país, ni siquiera les inmuta que tu hinchada cante el himno Nacional y uno a la distancia se conmueve y hasta la piel de gallina se te pone. Qué podemos esperar de estos irrespetuosos e indiferentes jugadores, que ni siquiera se dignan a parar 5 segundos y sacarse una foto con un hincha. En todo deporte se gana y se pierde, lo que se gana y no se pierde nunca es la humildad y el respeto cosa que estos jugadores nunca ha tenido.

Hicieron echar cuatro técnicos, ¿qué esperábamos? Jugaron con la ilusión de un país que necesitaba una alegría y no les importó nada. Son el reflejo del fútbol argentino, mediocre, manejado por corruptos y mafiosos. Una vergüenza". Rodrigo.





"Hola UNO. Hoy (por ayer) de mañana veníamos en colectivo de la Línea 22. En calle Marizza de San Benito han puesto un lomo de burro. El colectivero se lo comió, nos hizo saltar hasta el techo. No tiene una luz que señale que está eso. Así que de mañana y a la noche, el que no sabe que está se lo come de lleno. Le digo al señor intendente Donda que le va a salir más barato sacarlo antes que la gente le haga juicio por la rotura de sus vehículos. Desde ya muchas gracias".





"La Selección nacional es lamentable. Los jugadores no corren, no ponen ganas. Mucha gente se pone triste y a estos muchachos no les importa. Ojalá que no quedemos afuera en la primera ronda, que por lo menos lleguemos a octavos". Oscar.





"¿Así que ahora 'el Gran Diario Argentino' gasta sus mangos en un columnista que defiende al perro inútil de Caballero? ¡Con razón venden cada día menos! Eso sí, nos queda una utopía: clasificar milagrosamente, ponerlo a Armani, y ganar todo hasta el 15 de julio inclusive y un pedido: mandarle a Carlos Bianchi el video del River - Boca jugado el pasado 14 de marzo".





"Yo les pregunto ¿quiénes fueron los impulsores de Macri, si cuando se lanzó a la política tenía el 10%de intención de voto? Quienes lo hicieron crecer, háganse cargo. Para mí, los dos partidos mayoritarios". Lorenzo.





"Gabriela Michetti empezó a dilatar la discusión de la legalización del aborto en el Senado. Lo hace porque tiene acuerdos con la curia. La Iglesia la apuró y esta dirigente de cuarta le hace caso". Manuel.





"Willy Caballero es amigo del capitán frio, por eso ataja en lugar de Armani, sino tendría que estar como tercer arquero sin manos y pies además es hora de probar una selección sin el capitán frío". Alberto.





"Caballero no es el único responsable de la derrota. Se nota el error de él porque es el arquero del equipo, pero Enzo Pérez, que estaba de vacaciones en Río de Janeiro, se comió un gol con todo el arco a su disposición". Ema.





"Más allá de mi repudio al ciudadano argentino que se hizo 'el vivo', me dan asco también los periodistas. Esta lacra tendría que haber pasado desapercibida cuando llegó, pero no, ahí estaban los periodistas esperándolo como si fuera una estrella importante, falta que ahora vaya a los programas de chimentos y lo contraten al Bailando". Mario.