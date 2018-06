Calamitoso estado de las calles en Paraná

"Yo si no trabajo muero de hambre, y hoy estoy molesta porque no me dejan trabajar. Bueno, a ellos no les importa si mis hijos comen mañana, porque todos ellos tienen el bolsillo lleno de guita y están paseando en Rusia". Sandra.





"La ciudad de Paraná está abandonada. Hubo paro y no se notó que la basura no fue recolectada. Eso es por la falta de gestión del señor Varisco, que encima de todo tiene problemas con el narcotráfico. Paraná, una ciudad en caída libre".





"Lo único que van a lograr con los cambios en los recorridos del colectivo es que la gente se una y haga una marcha para hacerle entender al intendente que nos está perjudicando una vez más con sus decisiones erróneas".









"Ahí tiene señor intendente Sergio Varisco el agradecimiento del Suoyem. Usted le levantó la intervención y aquí tiene el agradecimiento. Le ha dado cargos, categorías, planta permanente a gente que lo que menos quiere es trabajar y así le agradecen. Con paros y asambleas cuando se les ocurre. Muy lamentable. Basta de amiguismo Varisco. Así lo están haciendo quedar. Abra los ojos. Gracias UNO".





"¿Cuántos miles de pesos nos habrá salido a todos los paranaenses la nota con Luis Majul? Yo pensé que Cambiemos era distinto al Frente para la Victoria, pero es igual. Varisco, dé un paso al costado". Samuel.





"¿Por qué no se dejan de romper la paciencia y dejan que la Municipalidad, o sea el intendente, trabaje tranquilo? Nada les cae bien. Todo tienen que cuestionar. Muy bien que cuando estuvo la Osuna nadie decía nada. Les cerró la Municipalidad. Los trató de haraganes, negros borrachos y nadie se quejaba. Y hoy le están haciendo la campaña. Siga adelante Varisco. Dios lo bendiga. Gracias UNO". Pato.





"Felicitaciones al gobernador Gustavo Bordet por el mandato que está realizando sin dejar empleados sin trabajo y haciendo obras".





"Vayan preparando el bolsito con el equipo que va a entrar de Argentina. ¡Por favor! Armani es peor que Caballero. Tiene que jugar Guzmán, adelante Di María, Agüero, Pavón y Mezza tiene que entrar. ¿Cómo va a poner a Banegas? Por favor. Me parece que nos venimos caminando". Ramoncitos.





"Escuché al concejal David Cáceres en la última sesión del HCD y me pareció excelente su intervención, ya que nos da de una manera clara y precisa la situación que se vive dentro del municipio con 'ciertos funcionarios del PRO' que solo hacen oídos sordos y silencio ante la difícil situación del municipio con el procesamiento de Varisco en la causa por narcotráfico. Tiene mucha razón cuando dice que ciertos funcionarios no trasparentan ni aclaran nada y hoy más que nunca la ciudadanía paranaense necesita explicaciones de los representantes de este gobierno". Marita, del barrio Loreto.





"Hola UNO. Quisiera decirles a los genios que diagramaron los recorridos del transporte público (encima de caro, servicio malo) que sacar el recorrido del 8 de calle Prócoro Crespo, donde somos una gran franja de usuarios,trabajadores y estudiantes, se verán perjudicados. Primero porque el 14 no pasa ni por asomo cerca de la terminal,y Mariano Moreno de Los Pinos hace Garrigó junto con el 2, entonces nos perjudica a quienes somos usuarios del 8 (Gazzano-Casa de Gobierno) hay muchos colegios en la zona y son muchos los chicos que lo utilizan, espero que con criterio de quienes corresponde mantengan el recorrido habitual. Gracias UNO". Un usuario.





"Que razón tiene N.R.Z. La línea 8 que pasa por avenida Artigas dejará a las personas de los barrios CGT, Vicoer, Gauchito Gil, Paraná XXVI, Artigas, Paraná I, V, y dos barrios más que no recuerdo su nombre sin el servicio. Señor intendente, por más que pase la línea 2 le comento que el 90% de los estudiantes y trabajadores tomamos el 8. Por favor ponga mucha atención en este servicio, porque más allá de que se han hecho notas, que quiero creer que ya llegaron a sus manos, lamento decirle que los vecinos de todos estos barrios estamos dispuestos a hacer una movilización, porque no vamos a permitir exponer a nuestras familias a que caminen cuadras ante semejante delincuencia. ¿O acaso intendente Varisco usted vive en una burbuja?". Víctor.





"Otra vez Varisco queriendo beneficiar a los empresarios del transporte urbano y perjudicando a los usuarios de los colectivos. Es impresentable el intendente de Paraná". Ismael.





"Cuando Cambiemos era oposición pedía tomar las calles. Ahora piden lo contrario. Parece ser que la opinión varía dependiendo de qué lado del mostrador te encuentres". Walter.





"Macri y su gente festejaban los paros antes y ahora no".