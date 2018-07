Basurales a cielo abierto en Paraná

"El intendente Varisco anda por los actos y actividades como pidiendo permiso. Una lástima que una persona tan importante para la política local haya caído tan bajo. Hace pocos días lo crucé de noche en un kiosco. Me dio lástima".





"La inseguridad en los barrios de la ciudad de Paraná se incrementó muchísimo por la gran pobreza que hay. La gente no tiene para comer, entonces no le queda otra cosa que sacar un arma y salir a robar. El Estado, obviamente, ausente".





"En la zona de la Toma Nueva y Vieja los robos no cesan. Es increíble cómo andan los gurises robando lo que encuentran a su paso. La comisaría 14 brilla por su ausencia porque no tiene personal y carece de patrulleros". Iván.









"Los argentinos que miramos a la selección en el mundial y en las eliminatorias tenemos mucho que decirles a los periodistas deportivos locales como a los de Buenos Aires, ya que son todos unas mangas de hipócritas, porque ellos saben cómo se llevó adelante el proceso. La AFA, Messi, Mascherano y compañía son más culpables del desastre que Sampaoli porque le formaron una camarilla de aquella y ahora se quedaron escondidos como el ñandú, la cabeza en el hueco y el (cu) afuera. No sean tan hipócritas y hablen. Los hinchas argentinos que no se olvidan que Simeone no quiere ser el técnico si está Messi".





"¿En el centro de formación de Perfeccionamiento Municipal de Paraná qué le pasa a la directora, se quedó sin el diezmo que ahora quiere que cumplan? Tensión total en el centro de control".





"El juez Federal Leandro Ríos hizo hacer un allanamiento por droga en el ex hipódromo de Paraná. Es una vergüenza este juez. A los Caudana no les hacía allanamientos. Señor juez recorra los barrios La Milagrosa calle Santa María de Oro y Zavalia en barrio Municipal, calle Cepeda en Puerto Sánchez, calle Del Pescador. Ahí hay narcos".





"Este gobierno corrupto nos saca, mejor dicho, nos roba a los jubilados para acallar el reclamo de los chantas porteños y del conurbano para que no los rajen y empiecen los saqueos. Estos corruptos están fundiendo el país y currando con la droga". Beto.





"Ojalá pase rápido lo que queda del año. Es lamentable la desidia y el abandono en nuestra ciudad. Mugre, pozos, falta de servicios, decadente todo. Necesitamos gente comprometida con los barrios y con sensibilidad social, necesitamos un intendente que se preocupe por mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y contribuyentes y no por su situación procesal en causas judiciales. Lamentablemente el 'cambio' que muchos votaron nos lo tenemos que bancar en perjuicio de todos. Pero todo lo que comienza termina, como dice el refrán, y ahí si volveremos porque los mejores días siempre han sido peronistas".





"José Cáceres y sobrino, ¿de qué proyecto político serio hablan si jamás cumplieron con la palabra empeñada?".





"Los jubilados nacionales estamos a punto de estallar por la miseria que estamos pasando. Yo apoyé a este gobierno nacional, pero no para que me saquee". Lili.





"Es un desastre lo que van a hacer con el transporte público, y los más perjudicados son los barrios periféricos de la ciudad de Paraná. Siempre perjudicando al que menos tiene, es un mamarracho. No soporto la insensibilidad de este gobierno municipal, que encima voté. Manga de ineptos y tilingos que nunca suben a un colectivo porque viven en el centro o andan en autos oficiales". Alicia.





"Los robos en el barrio de Comercio de Paraná son todos los días, la Policía no hace nada".





"A Ángel Di María, la verdad lo banqué siempre y se nota que diste todo por la selección, reíste, lloraste, se notó que lo hacías con el alma, pero todo tiene un final y creo sinceramente que tu ciclo en la selección está terminado, ya no das ningún tipo de sorpresa ni desequilibrio . Muchas gracias por todo". Nico.





"Estamos todos locos en Argentina. Hicieron una amenaza de bomba a la escuela a la que concurren los hijos de Mauro Zárate por su paso a Boca. ¿A dónde vamos a terminar? Así está el fútbol Argentino. Así está la selección. Así esta el país, lleno de gente mediocre. Ahora, yo pregunto ¿tanto escándalo porque Zárate va a jugar en Boca y unos de los Zárate más grande jugó en River y nadie dijo nada?". Hernán.





"Lilita Carrió siempre me pareció una mujer nefasta para la política argentina. Siempre estuvo a favor del poder y desviando la atención. Vergüenza me da". Nico.