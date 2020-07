Su madre la llevó de la mano al estudio de danza clásica esperanzada en que la pequeña de solo 3 años “refinara” algunas formas acorde con el estereotipo dominante al cual no se ajustaba. Desde entonces y por muchos años la niña se formó en la rigurosidad de dicha disciplina, hasta que la joven descubrió el jazz contemporáneo y con ello un mundo de expresión y posibilidades nunca imaginadas, como la de estudiar, apasionarse y enseñar el hip hop. La licenciada Marianella González, bailarina y directora de Sumar Laboratorio de Danza, recuerda dichas rupturas, que también asumió en el ámbito de su trabajo científico.

Delicadeza y espectáculos

—¿Dónde naciste?

—En Paraná, en calle Urquiza y Misiones, donde viví hasta los 25 años.

—¿Cómo era esa zona en tu infancia?

—Hermosa, tranquila, familiar, con muchos árboles y un espacio de juego. Estábamos cerca de la escuela Entre Ríos y de la placita Del Bombero, donde también jugábamos.

—¿A qué?

—Al elástico; bailar y hacer “espectáculos” para la familia, a quien le cobrábamos entrada.

—¿Qué actividad laboral desarrollan tus padres?

—Los dos son comerciantes: mi papá vende motos y mi mamá tiene una estación de servicio.

—¿Cómo eran los “espectáculos”?

—Los armábamos con mis primos; siempre me gustó la danza, copiaba e inventaba coreografías desde los seis años y hacía bailar a todos.

—¿Referencias?

—Festilindo, Cris Morena y Jugate conmigo.

—¿Qué imaginabas?

—Bailaba todo, me la creía y me divertía mucho el movimiento.

—¿Cuándo comenzaste?

—A los 3 años fui a la primera clase de danza clásica y bailé siempre, a la par de hacer otras actividades como piano, seis años, natación, comedia musical y siete años de inglés.

—¿Por qué desde tan pequeña?

—Mi mamá quería que fuera más “delicada” porque era muy atropellada y para estilizar las piernas, pero terminé bailando hip hop (risas).

—¿Hasta cuándo hiciste clásica?

—Hasta los 19 años, con mucha disciplina, que me encantaba. Disfruté durante la niñez, más allá de los golpes y la exigencia.

Solo se trata de bailar

—¿Nunca la sufriste?

—Sí, a los 8 años no quería seguir, por cansancio y por ver que el cuerpo no me daba lo que quería, fueron las primeras frustraciones. El clásico, cuando no es perfecto, se nota.

—¿Una maestra importante?

—Toda la carrera la hice con Cecilia Risso. En quinto año, en vez de ir a Bariloche, me fui con ella y su hija a Brasil, para hacer un profesorado express. Estaba todo el día en su estudio. También Marcela Ávila, de Buenos Aires, quien me abrió el panorama y me convenció de que podía bailar igual, otras cosas, más allá de las limitaciones. Claramente no estaba a la altura del Teatro Colón.

—¿Cuáles eran los condicionantes?

—Las piernas cortitas, con lo cual no tenés futuro en el clásico; tampoco tenía fuerza en los pies y tobillos, además del peso, que implica mucho sacrificio.

—¿No hay margen para un cuerpo que no es el ideal?

—Cuando comencé danza, además de la exigencia que te impone “la foto”, tenía un nivel alto de autoexigencia. Entonces se alineaba mucho con ser eso o nada. Hay muchos requerimientos anatómicos, de elongación, rotación y sutileza, que si no los hacés con disciplina seguro que no llegás a esa “foto”. La cuestión es si querés llegar ahí o no, y eso lo tenés que saber, además de tu docente. Hoy hay concursos, entonces llevan a unos y no otros… o sea que además está la competencia.

—¿Una puesta con Cecilia que recuerdes?

—La del año en que me recibí, porque vivía cada día dedicada a la danza y bailamos en el teatro.

—¿Cuánto tiempo llegaste a dedicarle diariamente?

—¡Uh! Iba al estudio una hora antes de ir al colegio, hacía mi clase, y después volvía y hacía otras dos clases con nenas más chiquitas, para agarrar fuerza en los pies. Iba a Inglés y volvía al estudio. Eran dos o tres clases por día, todos los días.

—¿A quién admirabas?

—¡Uh, de todo! Marianela Nuñez y Paloma (Herrera), “el referente”…

—¿Era tu vocación?

—Me gustaba bailar pero no me veía haciéndolo porque en la época en que me recibí el único horizonte era el de ser bailarina, no el de la docencia. Tuve miedo por la inestabilidad y el desconocimiento del medio en Buenos Aires.

—¿Qué materias de la Secundaria te gustaban?

—Biología, Química y Física. Sin saber lo que era una profesión, estudié, continué bailando y formé algunas compañías más profesionales.

—¿Por qué estudiaste Biotecnología?

—Me habían dicho que podía trabajar en la industria de la alimentación y farmacéutica, aunque no me contaron en qué consistiría la actividad diaria. Terminé la licenciatura e hice un doctorado en Ciencias Biológicas, con una beca del Conicet para la industria farmacéutica. Me fue bien, publicamos patentes y se hicieron medicamentos complejos, en Santa Fe.

La libertad del jazz

—¿Seguías bailando?

—Sí, aunque ya había dejado el clásico y hacía jazz contemporáneo. Cuando comencé a estudiar pensé en dejar la danza y jamás pensé en verme en este espacio.

—¿Por qué el jazz contemporáneo?

—Me encantaba y comencé a estudiar a los 15 años. Tiene un montón de herramientas y te sirve el clásico.

—¿Cómo fue el proceso de quitarte el “corset” del clásico?

—¡Hermoso, porque podías hacer de todo! Fue un despertar de libertad porque fusionaba herramientas, y me potenció lo creativo, sentimental y físico. Pude definir mi personalidad dentro de esta danza y encontrar cierta musicalidad. Lo que mirés de jazz contemporáneo es muy distinto de un maestro a otro, no como en el clásico, que ya existen grandes obras.

—¿La primera vez que tuviste aquella emoción?

—En Buenos Aires, donde mi mamá me hizo el aguante y me acompañaba. Tenía 14 años, en un congreso de muchas disciplinas sobre las cuales nunca había escuchado. Ese día aprendí y bailé jazz, Bob Fosse y descubrí un mundo.

—¿Tu primera puesta?

—¡Uh, Soul Dance, en 2001, junto con Cecilia Risso, mi profe, música de Queen y doce bailarinas! También comencé con la gestión muy joven. Después Ceci se abrió por cuestiones de tiempo y quedamos dirigiendo con María Eugenia Ibarzábal. Luego, mientras cursaba la carrera, formé la compañía Fluxus, en Santa Fe, e hicimos muchas obras.

—¿Continuás con este género?

—Sí, es la principal disciplina que se dicta acá (Sumar Laboratorio de Danza). Te abre muchos caminos y permite elegir qué estilo hacés. Puedo bailar jazz contemporáneo con una música de tango y hasta con una cumbia. Igualmente seguí estudiando opciones como el hip hop, que me encanta,

—¿Cómo se estructuró originariamente?

—Por fusión, aunque la palabra me hace ruido, de la danza contemporánea pura, el clásico, el hip hop y de la danza jazz.

—¿Hay una figura destacada a quien se le atribuye?

—No, es un proceso que se fue dando.

—¿Cuál es la “usina” más potente actualmente?

—New York tiene una cuna increíble, Los Ángeles también, donde le llaman contemporary. Son quienes marcan lo que se viene, estudian mucho y con mucha profundidad a todas las danzas. Vas a una clase y hay un nene de ocho años saliendo de la clase de hip hop, que lo baila muy bien, y entra a otra de ballet clásico, y también la rompe. Se nutren mucho desde muy chicos en todas las ramas de la danza y hacen con el cuerpo lo que quieren.

—¿Un coreógrafo?

—¡Uh, me ponés en un aprieto, porque hay un montón! Mia Michaels y esa corriente me encanta.

—¿Una coreografía superlativa?

—Las tres puestas del Cirque du Soleil que he visto no me explico cómo suceden.

—¿Un espectáculo que deseás presenciar?

—Un festival de danza contemporánea en Barcelona y el Cirque du Soleil de Michael Jackson.

—¿A quién te hubiera gustado ver bailar?

—A Michael Jackson, quien hasta hoy marca tendencia.

—¿Te costó “digerir” el hip hop?

—¡Un desastre! Es la antítesis del clásico y muy difícil. Lo primero que hice fue estudiar lo formal y la escuela vieja que marca distintos estilos, incluso el reggaeton actual, en un curso intensivo de quince días en Brasil. ¡Pero no quiero ni verme porque fui un desastre! Le fui encontrando la mano y como tiene muchas ramas y opciones, encontrás la tuya. Además, cada maestro tiene su estilo.

—¿En lo musical no te hizo “ruido”?

—No, me encanta toda la música. Tenía 14 años y escuchaba Fito Páez, Green Day, las variaciones de clásico que tenía que estudiar y Tchaikovski, desde chiquita… Y en mi casa se escuchaba Queen, Pink Floyd, Serrat…

Respirar y volar

—¿Leías?

—Poco, aunque hoy un montón. Estoy estudiando y ahora me recibo de profesora de Yoga, así que leo muchos datos científicos.

—¿Cómo te transformó fisiológicamente?

—Lo principal, y fue por lo que comencé, es la respiración, que todavía no manejo porque la mente da su batalla. Es un cambio muy importante, no solo para no agitarte sino porque el cuerpo rinde muscularmente distinto.

—¿En la danza no se trabaja la respiración consciente?

—No. Cuando doy clases lo tengo que recordar.

—Se “olvidan” de respirar.

—Sí, sostienen las posturas sin hacerlo. No obstante, la última vez que fui a un congreso en Estados Unidos nos dieron una charla sobre cómo sostener los saltos en el aire gracias a una segunda inhalación, técnica que utilizan los grandes bailarines, sobre todo varones, para permanecer tanto tiempo en el aire. Me pareció obvio pero nunca lo había escuchado. En las clases, hace varios años que comencé con estas cuestiones, para regularizar respiración con movimiento.

—¿A qué atribuís este déficit en la formación?

—Son cuestiones que quedaron estandarizadas en el tiempo, como también sucede con la nutrición o el buen sueño. Si el cuerpo es tu herramienta de trabajo, es tan relevante como la historia de la danza. Sucede en otros ámbitos: ¿Por qué en la escuela no te dicen y justifican que es tan importante, por ejemplo, tomar agua, o respirar por la nariz?

Contra “el modelo”

—¿A qué edad comenzaste a enseñar?

—A los 16, en lo de Ceci, ayudando, y a los 17 estuve a cargo de la clase de jazz y no paré más.

—¿Y en tu espacio propio?

—En 2012, con Andrea Svetliza, con el sueño de dar clases más abiertas y con distintas opciones, combatiendo la idea de “la foto o nada” del clásico.

—¿Cuáles son las inquietudes habituales?

—El 90% de la gente, de distintas edades, es para aprender algo nuevo y encontrar el cuerpo en una posición nueva, y poca gente para hacer una carrera, pues no damos títulos. Hacemos dos funciones anuales y es una alegría compartir el escenario. Tenemos grupos que bailan “zarpado”, aunque no pretendemos competir. Aparte, en 2016 formé la Compañía Cinética, con otra mirada.

—¿Y el aspecto de laboratorio?

—Por la idea de mezclar disciplinas, abrirse a nuevas fórmulas, investigar, probar e improvisar.

—¿Tenés página en Internet?

—Sumardanza.com, con la posibilidad de clases virtuales, y también en Instagram y Facebook.

“Es un riesgo acelerar los tiempos para un vacuna”

La biotecnóloga González, quien durante su tesis trabajó en la elaboración de una vacuna que fue patentada, opinó sobre el proceso de acortamiento de tiempo de las distintas fases para lograr una contra el Covid 19.

—¿Cuántos años dedicaste a la ciencia?

—Hice la carrera en cinco años más uno para la tesis, cuatro del doctorado, trabajé un año en una empresa y dos de pos doctorado. Hubo un año durante el cual también tuve el espacio Sumar, ya no daba más y se terminó todo, porque no era feliz con ese trabajo.

—¿Un logro de ese período?

—Con mi tema de tesis tuvimos mucha ambición por producir una vacuna para enfermedades con inmunosupresión, especialmente para Hepatitis B, sobre la base de Interferón, que son producidas por laboratorios muy importantes. La idea era producirla con una ruta sencilla de síntesis y con elementos propios. Teníamos mucho miedo y nos costó un montón porque el laboratorio de Santa Fe no tenía los medios, buscamos y descubrimos que lo podíamos hacer, hasta que los ratones reaccionaron igual que con el remedio de Roche. Pudimos publicarlo y patentarlo en Estados Unidos y acá.

—¿Tuvo desarrollo y producción?

—No…

—¿Por qué?

—No sabemos… (risas), pero cumplí mi misión de publicar y según lo cual te evalúa el Conicet (Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de Argentina).

—¿Sufriste presiones o amenazas?

—No, no, patentamos, firmamos y listo… con lo otro no tuve relación.

—¿Tu opinión sobre la reducción de tiempo para elaborar una vacuna contra el Covid 19?

—Al no conocerse del todo el estado del virus, y haberse dichos muchas cosas que sí y que no sobre la fiebre, los asintomáticos, etc, la situación es muy compleja. Por conocer cómo son los períodos, es un riesgo acelerar esos procesos, porque te piden, aunque desconozco para las vacunas virales, un año de estabilidad y de que no tenga efectos adversos. En un conejo a quien le inyectaste la vacuna, hay procesos que no podés acelerar.

—¿Cuáles fueron los tiempos en tu caso?

—Teníamos la ventaja de que existía un producto comercial igual, entonces al comparar que eran idénticos en estructura y que los bichos reaccionaban igual, podés saltear etapas, aunque tampoco las hicimos porque no íbamos a producir. Si alguien lo quisiese hacer puede saltearlas porque ya existen.