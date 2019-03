Ayuwoki, el terrorífico meme inspirado en Michael Jackson que inunda las redes sociales

Perturbadora, la imagen muestra el rostro deformado de Michael Jackson. Y son miles los usuarios que empezaron a compartir historias sobre este personaje. La más difundida es que entra en tu habitación a las 3 de la mañana (conocida como la hora del Diablo) al grito de "Hee Hee", lo que significa que si no quieres tener un encuentro cara a cara con él deberás dormirte antes de esa hora.

Otros aseguran que proviene de otro mundo y le adjudican poderes especiales. Aunque la realidad es que el origen de Ayuwoki se remonta al 2009, cuando el usuario de YouTube "thomasrengstorff" añadió al portal de videos un clip titulado My Ghoul Jackson (Mi Jackson necrófago). En ese material audiovisual se ve a un Michael Jackson animatrónico con una apariencia aterradora y se oyen extraños sonidos.





Fue ahí que comenzaron a contarse escalofriantes historias sobre su origen. Y se lo bautizó Ayuwoki, una deformación de "Annie, are you ok?", parte de la letra de Smooth Criminal, uno de los grandes éxitos de MJ.