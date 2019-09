Ayelén Morales cocina un clásico de todos los cumpleaños

Ayelén Morales, diseñadora multimedia de UNO, preparó alfajorcitos de maicena rellenos con dulce de leche en el ciclo culinario de UNO TV. Estos bocaditos son una parte infaltable de cada menú de los cumpleaños de su familia. Salen 30 alfajores y asegura que siempre son pocos.

Comienza cortando en cubos y pisando margarina mezclada con 150 gramos de azúcar. Cuenta ella que es una preparación que desde hace 15 años forma parte de las tardes compartidas en familia. “Mi mamá me acercó un librito de recetas y los empecé a hacer y a llevar a los cumpleaños de mis tíos. Ahí se volvieron fanáticos de los alfajorcitos de maicena, así que cada vez que hay un cumple, tengo que llevarlos”, relata. Y asegura, mientras agrega tres yemas, que hay enormes diferencias entre estos alfajores y los de las panaderías o supermercados, principalmente porque “estos no tienen conservantes, son fresquitos”.

Ayelén trabaja en UNO desde 2004. Llegó al área de Arte, donde se arman los clasificados y las publicidades. Ahí estuvo cinco años y después pasó al armado de páginas de la Redacción. De esa época recuerda especialmente el proyecto “Muestra itinerante”, que recorrió toda la provincia. El siguiente destino fue el sitio web, donde está actualmente, dedicada al diseño multimedia y desde donde realiza la edición de La Cocina del UNO. “Pasé por todos los lugares del diario”, ríe. “Todo el tiempo me estoy capacitando, porque el diseño es muy amplio, y ahora la tendencia es el diseño digital y la edición audiovisual”.

Ayelen Morales UNO/Juan Manuel Hernández

Contrastes

“Lo que me pasa ahora –cuenta sobre su trabajo cotidiano– es que al salir a la calle a hacer notas, acompañando a los periodistas, me encuentro con situaciones especiales que me gusta que se visualicen, como las historias de vida”. En cambio, cuando se desempeñaba armando los clasificados el desafío era otro, principalmente porque le demandaba trabajar varias horas a la madrugada. Entonces, aprovechaba con los otros diseñadores para compartir anécdotas y escuchar música mientras ponían en juego la creatividad. Pero una noche se asustaron: siendo las 3 ella y sus compañeros sintieron un fuerte golpe. Al salir de la oficina vieron los vidrios rotos del frente del local, resultado de una escena de violencia de género.

Era una mañana mucho más tranquila, hace un par de meses, cuando en una charla con compañeras de la Redacción surgió la idea de hacer el ciclo de cocina para que la gente pudiera conocer a los empleados del diario en la intimidad de sus casas.

Recuerdos de familia

Ralladura de limón y luego esencia de vainilla son los ingredientes que va añadiendo, mientras cuenta que está casada con Cristian desde hace 16 años y que al poquito tiempo de empezar a trabajar en UNO quedó embarazada. Hoy tiene tres hijos: Luján, Belén y el pequeño Beltrán. Aunque Belén es la más dedicada a la cocina, preparar alfajorcitos era una actividad especial para que se entretuvieran las dos niñas cuando eran un poco más chicas y se ponían inquietas.

Ayelen Morales Foto: UNO/Juan Ignacio Pereira.

Tras incorporar los ingredientes secos, comienza a mezclar todo hasta que queda una masa húmeda, algo que lleva tiempo y paciencia. Es momento de traer a la memoria las tradiciones familiares: “Me van quedando recetas de mis abuelas, a quienes miraba mucho cocinar o coser. Me quedaron mucho los risottos de mi abuela María o los niños envueltos de mi abuela Chela. Esos aromas te transportan en el tiempo, es como tenerlas acá”.

Una vez que la masa está lista, la estira con un palo de amasar y corta las tapitas con un cortante redondo chico, de la medida que le gusta a sus hijos. Las lleva al horno por 10 a 12 minutos. Luego, una vez frías, las rellena con dulce de leche y pasa los alfajores ya armados por coco rallado.

Ayelen Morales UNO/Juan Manuel Hernández

Alfajores de maicena

Ingredientes

200 gr. de manteca

150 gr. de azúcar

3 yemas

1 cucharada de esencia de vainilla

ralladura de 1 limón

200 gr. de harina leudante

300 gr. fécula de maíz

1/2 cucharadita de bicarbonato

2 cucharaditas de polvo para hornear

Ayelen Morales UNO/Juan Manuel Hernández

Relleno

Dulce de leche

Coco rallado

Preparación

En un bol batir la manteca blanda con el azúcar, agregar las yemas de a una, mezclando bien cada vez. Luego agregar la esencia y la ralladura de limón, mezclar bien.

Incorporar poco a poco los ingredientes secos. Unir logrando una masa blanda.

Estirar la masa sobre la mesa enharinada y dejarla de 1/2 cm de espesor y cortar círculos de unos 4 cm de diámetro aproximadamente.

Colocarlos en placas enmantecadas y enharinadas. Cocinar en horno medio precalentado a 180º C durante unos 10 a 12 minutos

Retirar de la placa con mucho cuidado y dejar enfriar antes de armarlos.

Formar los alfajores uniendo dos tapitas con dulce de leche, presionar apenas, pintar los bordes con dulce de leche (con ayuda de un cuchillito) y luego hacerlos rodar por coco rallado.