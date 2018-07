Aumentan las quejas con cuestiones referidas a los colectivos en Paraná

"Siempre creí que José Carlos Halle fue el peor intendente de Paraná, pero ahora me doy cuenta de que Sergio Varisco lo está superando. Las posiciones estarían quedando: 1°- Varisco; 2°- Halle y 3° Julio Solanas". Emiliano.





"Las bases militares chinas y americanas nos van a terminar saqueando más. Una lástima los gobiernos como nos entregan. Basta de festejar el Día de la Independencia. Basta de fechas estúpidas que no sirven para nada". Roberno.





"Los militares, los hombres que más endeudaron y robaron al país en la década del 70 ahora vuelven camuflados de democráticos. Una vergüenza lo que está sucediendo y el pueblo discutiendo estupideces como el aborto". Miriam.









"¿Vio intendente? Ya le encontraron una contra al cartel que colocó en el patito Siriri. No es que esté mal colocado o mal escrito. El motivo es que lo hizo usted. Seguramente son de los que estuvieron en la Municipalidad de Paraná y nunca hicieron nada. Por eso, siga adelante. Gracias UNO".





"Sería bueno que en el Centro de Medicina en Oro Verde (CEMERER) ya que tiene tanta buena luz natural ahorren energía eléctrica apagando las luces innecesariamente prendidas durante el día".





"Estamos mal en Argentina, solo cuatro años por matar al joven tambero. Por favor qué juicio abreviado. Estos personajes merecen el mismo destino que el joven de Seguí". Lela.





"Gobernador antes de las vacaciones envié un mensaje diciendo qué iba a pasar con los maestros y no me equivoqué. Pero la gente se está dando cuenta de que no quieren trabajar. Ponga mano dura y descuente los días, total los chicos ya perdieron el año. Los meses que faltan no lo van a trabajar".





"Buenas UNO. Hace unos días nuestro gobernador dijo en los medios que se terminaron los cargos políticos y los acomodados a dedo. Sin embargo la semana pasada la ministra de Salud firmó una resolución asignando una coordinación, a un enfermero, L.G, al área Conservación del Ministerio de Salud siendo esta área netamente técnica. Esta situación causó la indignación de todos los trabajadores de esta área, y el señor L.G. diciéndole a todos que está por política, y va a cobrar entre 40.000 y 50.000 pesos por no hacer nada".





"Hola Riky (o quien se esconda detrás de Riky ) soy Fernando Sibulofsky (yo me identifico) porque gracias a Dios y a la crianza y a la educación que me dieron mis padres no tengo necesidad de andar escondiendo nada. ¿Por qué te doy mis datos? Para que tengas la valentía y si sospechas de algo o si me conocés que ando en ese mundo que sospechas te presentes en Fiscalía y realices la denuncia que corresponde hacer como buen ciudadano que parece que sos y logres desenmascarar a alguien que capaz esté engañando a los vecinos que tan amablemente y con mucha esperanza me están recibiendo y escuchando nuestra novedosa y creíble propuesta. Realmente Riky dudo que me hayas escuchado en algunas de las casi 120 reuniones que llevamos realizando en distintos barrios de Paraná. Bueno señor Riky, espero noticias suyas desde calle Santa fe y Laprida. Fue un gusto".





"Como todos saben hace varios años con nuestra Asociación Civil River Paraná llevamos adelante un trabajo social muy importante en la ciudad de Paraná y otras provincias del país. En agosto es el Día del Niño y estamos juntando juguetes, golosinas, leche y chocolate para festejar su día con los niños en distintos barrios de la ciudad de Paraná. Si querés acercarnos tu donación comunicate al 01164150726".





"¿Cómo puede ser que el club Belgrano participe con su equipo 2002 de la liga en los Juegos Evita? ¿Será porque en la Liga Paranaense no le puede ganar a Patronato que se inscribe en torneos que deberían ser para chicos no federados solamente?". Bernabé.





"Este mensaje es para vos Ana. Sí estoy de acuerdo que una criatura de 12 años tiene que abortar y más si fue violada. Pero a mujeres grandes, vos serás una de ellas, para no tener problemas tenés la pastilla anticonceptiva y otros métodos y decís que te enoja este tema, a mí me tiene podrido".





"Fernando Sibulofsky comenzaron a atacarte, se ve que te empezaron a tener en cuenta. La política lamentablemente es así. Cuando ven un contrincante honesto empiezan los ataques". Octavio.





"Otra vez Cambiemos a favor de los empresarios. Ahora quieren volver con los barrios privados para que nadie los moleste, mientras nosotros los ciudadanos de a pie tenemos que padecer todas la vicisitudes de una ciudad y un gobierno que se cae a pedazos. Estoy muy enojado con los radicales y a los del PRO no los voto nunca más". Iván.