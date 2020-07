Angustia y gran fortaleza

Por J.P. Auden

En la lectura del tarot Raider Waite de esta semana, los arcanos responden a la consulta de Sonia: “¿Qué puedo hacer para no sufrir tanto el duelo de una ruptura?”

Cuando en una tirada salen tantos Arcanos Mayores es una muestra de la gran carga energética que estás depositando en este tema. Una muestra del nivel de angustia que tenés por resolver este proceso que estás viviendo, pero también de la gran fortaleza y empuje hacia adelante.

En el centro de la estrella podemos ver exactamente eso, La Fuerza aparece para enseñar a dominar los aspectos más oscuros de nuestro ego, con amor y profunda autocompasión. Aconseja calma y paciencia para recorrer un camino duro y largo.

El Colgado viene a decirte que debes soltar el control. Es una carta que trata de cambiar nuestra perspectiva e intenta ayudarnos a descubrir lo positivo que no estamos viendo. Necesitas practicar la humildad emocional para aceptar que no estás segura de lo que realmente es mejor para vos. Es momento de una pausa, mantenerte en la inacción y esperar hasta que el cuerpo y el alma sanen. Otra vez, paciencia, el camino nunca deja de recorrerse, pero lleva tiempo.

En el lugar de los deseos (conscientes o no) aparece La Torre, una carta que señala crisis, quiebres de estructuras y el completo desmantelamiento de nuestra vida. Que aparezca en los deseos no es gratuito, estás buscando, estás necesitando un quiebre de estructuras. Prestá atención a sentimientos de arrogancia o a la rigidez en tus opiniones. Es hora de permitir que esta crisis, este quiebre, ocurra, va a liberar mucha luz en tu vida. No olvides que después de toda caída sólo queda levantarse y construir otra vez.

El Ermitaño aparece en los factores escondidos, cosas que ya están sucediendo a tu alrededor pero que aún no podés, ni querés, ver. Este Arcano sugiere un período de retiro, silencio e introspección necesario para profundizar en el conocimiento de nosotros mismos y entrar en contacto con lo que tiene un sentido profundo para nosotros. Estás en duelo y tenés que aceptar este momento de tu vida como algo doloroso pero necesario. Pensá que si duele, es porque tiene que doler, así que no te apures y dale tiempo al sentimiento de la pérdida. No lo niegues, es momento de ser consciente de todo ese dolor, sólo así podrás expulsarlo.

En los obstáculos aparece El Juicio. Esta carta habla de la necesidad de perdonarnos y perdonar a otros para poder avanzar y abrir la puerta para un nuevo comienzo, con una nueva consciencia y reconexión con la guía de nuestra alma. Llegado el momento, deberás aprender a perdonar aunque te cueste, es la única manera de dejar el pasado atrás.

Al final, en la punta de la estrella, La Templanza nos muestra que, si lográs aceptar tu dolor y lo vivís como parte de este momento de tu vida, si aceptás que este quiebre de estructuras va a permitirte resurgir con más fuerza y entendés que sólo a partir del perdón es que podemos avanzar libremente entonces, llegado el momento, vas a lograr moderar la forma en la cual estás lidiando con esta situación. Esta carta nos enseña a integrar opuestos y crear una nueva realidad de esa integración. Pero como ya dijimos, requiere moderación, paciencia y tomarnos el tiempo en ese proceso.

