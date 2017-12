Anastasia Knyazeva, la nueva "niña más linda del mundo"

Las redes sociales se han convertido en generadores de etiquetas. Si hace 10 años, Thylane Blonndeau fue bautizada como "la niña más linda del mundo", ahora internet ha encontrado a una sustituta para el título. Se trata de Anastasia Knyazeva, una niña rusa de seis años que parece haber enamorado al mundo entero.

Sus facciones de muñeca y sus grandes ojos azules han conquistado, no solo a sus más 980.000 seguidores de Instagram, sino a las grandes marcas rusas. Thylane Blondeau se convirtió en la modelo más joven en protagonizar la versión francesa de Vogue cuando tenía 10 años, y Knyazeva parece seguir sus pasos en la industria de la moda.

Una publicación compartida por Anna Knyazeva (@anna_knyazeva_official) el Dic 8, 2017 at 10:57 PST

Cuando contaba con apenas cuatro años, la pequeña protagonizó varias campañas publicitarias de importantes marcas de ropa como Chobi Kids. Ahora, dos años después, la niña que ha despertado una gran admiración por su belleza, está representada por la agencia Kids Management y es el rostro de la firma de lujo Little Miss Aoki.

No obstante, Knyazeva ha contado con un gran aliado para promocionarse: su madre. Desde el 2015, la madre de "la nueva niña más guapa del mundo" gestiona las plataformas sociales de la pequeña. La decisión, no obstante, no ha agradado a todo el mundo. Mientras algunos comentarios simplemente alaban la belleza de Anastasia, otros han criticado la sobreexposición pública a la que está sometida la menor por tener una cuenta de Instagram a tan temprana edad.