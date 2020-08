Agua Nuestra, una empresa familiar con 40 años de vigencia en Paraná

En la puerta del predio de la firma en el Parque Industrial General Belgrano de Paraná, Adolfo Cislaghi, presidente de Agua Nuestra SA, recibe a Gente de Negocios. Protocolo por medio, hace un alto en su agenda y se presta a la entrevista previamente acordada, siempre cuidando cada detalle estético y preocupado por la situación sanitaria que afecta al mundo entero. La charla se extiende por un buen rato. Hace algunas correcciones, es puntilloso y se podría decir un apasionado por el emprendimiento, que él mismo describe como “una empresa bien familiar”.

Adolfo junto a sus padres (María Juana y Ramón) y sus hermanos (Matías y Edgar) han recorrido 40 años de un sueño hecho realidad. Arrancaron como soderos, incursionaron en el agua envasada, fueron por más y lanzaron una línea de gaseosa y Runner, una bebida deportiva. Como si fuera poco están trabajando en nuevos productos.

“La clave son mis padres, ellos fueron los que nos motivaron y son una parte importante de esta empresa junto a mis hermanos. Nos enseñaron a trabajar y dar de cada uno lo mejor”, expresa orgulloso Adolfo. Valora el esfuerzo del equipo, y sostiene que “sería imposible lograr lo que se logró sin mis hermanos. Sin mi familia”. Agua Nuestra es una firma que lleva 40 años en el mercado, haciendo historia y celebrando con trabajo y nuevos horizontes. En una entretenida entrevista Adolfo Cislaghi abordó otros temas, como el compromiso social, la calidad, el servicio y la ecología. Metas y objetivos de una familia que apuesta al crecimiento.

—¿Cómo surgió la idea y cómo se originó la firma?

—Todo arranca en el año 1980, cuando mis padres María Juana y Ramón iniciaron una sodería con el nombre de Nuestra Señora de la Esperanza, motivados por la familia de José Peter. En aquellos tiempos era una salida laboral y con el claro espíritu de generar un negocio familiar. Mi mamá y mi papá tienen una impronta de estar generando continuamente y creo, perdón, estoy seguro, que eso nos fueron inculcando para que nosotros sus hijos heredemos el interés y la dedicación por nuestros emprendimientos. Estamos cumpliendo 40 años y te diría que siempre estamos pensando en cosas nuevas, y es un compromiso que asumimos entre mis padres y hermanos para que esto siga creciendo.

—¿Dónde estuvieron las claves para perdurar por 40 años en el mercado?

—Y... las claves, a mi modo de ver, es involucrarse, es trabajar en equipo, es sumarse. Primero fueron mis padres que apostaron por un emprendimiento y después nos sumamos los hijos Edgar, Matías y yo. Te diría que también están nuestros hijos, que son parte de todo esto. Somos una gran familia que trabaja, se sacrifica y que busca la excelencia en cada paso que da. Los empleados, son una parte importante de todo esto y sin ellos tampoco sería una realidad esta empresa. —¿Cómo se vive la relación familia-empresa? —Se mezclan todo el tiempo. Nosotros ya lo tenemos asumido, pero no es fácil. Es hermoso trabajar junto a tus padres y hermanos, pero también es verdad que tenemos nuestras diferencias, visiones diferentes, en la forma de ver o encarar un proyecto y por ahí tenemos nuestras acaloradas discusiones que siempre nos llevan a un final feliz. —¿Hay una motivación extra y un doble compromiso? —Mis padres son un ejemplo del trabajo, es digno de destacar la voluntad y la dedicación por todo esto, pero quiero resaltar que fueron capaces de escucharnos y darnos un lugar para aprender y desarrollarnos, no es fácil pero ellos lo hicieron. Mis viejos no negocian el esfuerzo, eso se transmite y es un bastión de nuestra empresa. Ni hablar de mis hermanos que son tipos que no te fallan nunca, que son increíbles y que siempre van por más. Nosotros somos una familia que se apoya y trabaja codo a codo.

—¿Cuántos puestos de trabajo genera Agua Nuestra SA?

—En la actualidad en planta tenemos afectados a 50 personas en forma directa, pero después hay otro tanto que está involucrado indirectamente con el proceso de nuestra marca, como transportes, distribuidores, proveedores que nos acompañan a diario.

—¿Es un contexto difícil para las empresas?

—Sí, lo es, nosotros sufrimos no poder estar todos juntos. Fíjate que estamos divididos en turnos y somos muy responsables, muy estrictos con los protocolos. Hoy mis hijos no pueden venir y mis padres menos. Eso me duele, pero sabemos que vamos a salir fortalecidos. Mi papá está triste, no puede pisar su fábrica, pero es así, y no sabés lo preocupado que está por los vehículos, por la producción, por todo.

—¿Cómo se compone el abanico de productos de la compañía?

—Nosotros nacimos como soderos, después nos diversificamos. Le dimos un valor agregado al agua, sacamos la línea de aguas saborizadas Aüita, comenzamos con la bebida deportiva Runner. En síntesis, no paramos nunca. A todo lo que hacemos le damos nuestra impronta.

—¿Se han expandido en toda la región?

—Sí, hemos crecido en expansión. Nos cruzamos a Santa Fe, cuando empezamos a proveer a LAER. Así llegamos a Santa Fe y en otras localidades cercanas. En Entre Ríos estamos bien posicionados y llegamos a Libertador San Martín, Crespo, Ramírez, Colón, Chajarí, Victoria, Gualeguaychú, en toda la costa del Uruguay.

—¿Cómo incursionaron en el agua?

—En una gira de rugby del Paraná Rowing Club, en el año 1995, por los Estados Unidos, vimos con mis hermanos los dispenser frío-calor y allí comenzamos a estudiar la posibilidad de traerlo a Paraná. Vimos cómo comprar los bidones y los dispenser. Te diría que somos los pioneros en la región. Fuimos apostando, iniciando un camino que por aquel entonces era toda una aventura, pasamos a lo saludable. Hay que tomar agua.

—Y fueron por más.

—Sí, es así. Le dimos un valor agregado al agua, sacamos Aüita, comenzamos con la bebida deportiva Runner. Siempre investigando, siempre buscando nuevas alternativas. Somos inquietos por naturaleza. Fuimos los primeros que salimos con estevia, para hacer una bebida más saludable.

—¿En qué consiste el compromiso de calidad y servicios?

—En Agua Nuestra el concepto de la calidad es uno de los pilares que atraviesan toda la organización, cuidamos la calidad desde el momento cero de la elaboración hasta la llegada a destino, para consumo, todas las etapas están cuidadosamente pautadas. Trabajamos para brindar un servicio diferencial, de excelencia, nos adaptamos a las necesidades y requerimientos de nuestros clientes, ofreciendo propuestas de hidratación a medida. Nosotros estamos certificados por la Norma ISO 9001, y son pasos para que nuestro servicio tenga los mejores estándares. Es una herramienta que te ayuda para organizarte más y mejorar tu calidad.

agua nuestra1.jpg La empresa cumple con los protocolos de biodeseguridad debido a la pandemia de coronavirus. Foto UNO/Mateo Oviedo.

—¿Cuántos bidones de agua se producen?

—Nosotros producimos hoy 1 millón de litros de agua en bidones por mes, más menos.

—¿De qué se trata el compromiso ambiental?

—Somos conscientes de nuestro rol en el entorno en el que estamos insertos. Por eso trabajamos cuidando nuestro medio ambiente en todas las etapas del proceso de elaboración y envasado. En la empresa separamos los residuos en origen tanto en la planta de elaboración como en toda el área administrativa. El cartón por ejemplo, se entrega a la Cooperativa “Un Sueño Cartonero”. Tenemos todo un programa para reciclar y reutilizar el plástico. Desde el año pasado estamos colaborando con la campaña solidaria Tapitas por juegos. Además nuestros productos de la línea retornable son contenidos en envases reutilizables; y todos nuestros dispensers frío- calor utilizan refrigerantes ecológicos y funcionan con bajo consumo de energía eléctrica.

—Sus productos están vinculados, no solo con hogares y oficinas, también con el deporte.

—Apoyamos permanentemente actividades deportivas de todas las disciplinas, forma parte de nuestro compromiso con el bienestar y con fomentar hábitos saludables. Hay una gran satisfacción de ver que nuestros productos son consumidos por deportistas. Nosotros hemos sido deportistas y por eso hay una doble alegría. Nos llena de orgullo, primero con el agua para la hidratación y después con la bebida isotónica y así fuimos creciendo. Brindar otros envases con las bolsitas para maratones, es muy bueno para nosotros, nos motiva a seguir por este camino.

—¿Cuáles son las apuestas de cara al futuro?

—Estamos en el desarrollo de otras bebidas, como bebidas cero, bajas calorías para los chicos y no tan chicos, pero también en mejorar lo que estamos produciendo. Siempre tenemos proyectos, siempre estamos innovando. Buscamos fabricar nuestros propios envases, que es una parte compleja, lo estamos estudiando.

agua nuestra4.jpg Cislaghi recordó que el negocio comenzó con la venta de sodas. Foto UNO/Mateo Oviedo.

La familia unida

“No es fácil trabajar con tu familia. No siempre estamos de acuerdo y eso lleva a largas reuniones, a distintas opiniones y formas de ver el negocio”, resumió Adolfo Cislaghi. “Sin embargo no dudo que es una doble satisfacción trabajar con mis padres y hermanos. Nos conocemos y sabemos de nuestro potencial. Estamos todo el día y todos los días pensando en nuestra empresa”, destacó.

“A medidas que fuimos creciendo, fuimos encontrando nuestro lugar, nuestro rol en la empresa”, reconoció el entrevistado. “Mi hermano Matías está en todo lo que tiene que ver con la logística; Edgar en ventas y abriendo caminos, es el RR.PP. Mis padres están en todas. Así hacemos un gran equipo y mal no nos ha ido” reflexionó Adolfo.