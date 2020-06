Abrir la mente y ver todas las opciones

Por J.P. Auden

En la lectura del tarot Raider Waite de esta semana, respondemos a la consulta de Sabrina: “¿Cómo atraigo el amor a mi vida?”

En esta tirada Golden Star, el Colgado como carta central nos muestra que estás en una situación que necesita un cambio de perspectiva. Estás con los pies para arriba viendo todo al revés y esperando que alguien más tome la decisión de venir a bajarte. La vida no es así, esta carta nos habla de sacrificar un poco el ego y el amor propio y repensarnos en cada momento de nuestro camino.

Las Espadas están relacionadas con el elemento aire y ponen de manifiesto el intelecto, la razón y la comunicación. El 9 nos dice que tu respuesta a la espera constante del Colgado es una consolidación negativa, una desorientación ante las elecciones que tenés que tomar. Esta contrariedad está marcada por el cierre de la mente que no te deja ver todas las opciones. Esta carta sólo viene a afianzar la anterior. Estás esperando que otros tomen las decisiones que son tu responsabilidad.

En el lugar de los deseos nos sale el Rey de Copas, y siempre hay que tener cuidado con los Reyes, porque si bien buscan proteger las cosas que les importan, también cobran tributos. El Rey de Copas viene a demostrar que no estás buscando una relación de pareja con un igual, estás buscando poseer el poder de dominar los sentimientos de otros. El amor no se trata de completar, se trata de recorrer a la par, uno al lado de otro.

El 6 de Espadas en el lugar de los factores escondidos nos habla de una huida. Otra vez aparece la necesidad de hacerte cargo de la situación y tomar las decisiones que te corresponden, que el amor sea parte de tu vida es tu responsabilidad, es tu objetivo, no huyas más. No te quedes esperando que “el amor venga”, no esperes que otros decidan por vos.

En el lugar de los obstáculos aparece el 7 de Copas, la carta de las fantasías. Es importante aceptar al otro como un todo real, con defectos y virtudes y no quedarnos en nuestros deseos internos. Lo que imaginamos queremos en una pareja no tiene que ser lo que genere “el amor” por ese otro. Aprender a soltar los fantasmas y los prejuicios para ver a nuestro compañero tal cual es.

Al final, en la punta de la estrella, encontramos al Ermitaño. Este Arcano Mayor nos dice que si lográs responsabilizarte de tus acciones, si dejas de esperar que otros tomen las decisiones por vos y si aprendes soltar las fantasías del amor ideal, al final vas a aprender que antes de encontrar el amor hay que encontrarse a sí mismo, y para eso tenés que aprender a quererte en la soledad. El Ermitaño es una carta que plantea introspección, pero en el sentido positivo. Aprender a pensarnos y querernos es el primer paso para aceptar y querer a otros.

Podés enviarnos tu consulta sobre cuestiones del amor a unodecorazones@uno.com.ar, para que JP Auden responda tu consulta en la edición del próximo domingo. Recordá que no tienen que ser preguntas por sí o por no. Para tiradas personalizadas sobre esta y otras cuestiones comunicate al instagram @tarot_parana.