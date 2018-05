A contramano y sin luces pero con frenos

"La Liga Paranaense de Fútbol es un desastre. Lástima que jamás cambia. Yo pensé que con nuevos dirigentes esto iba a ser distinto, pero es lo mismo. El fútbol local se cae a pedazos y los clubes no tienen planificación". Ramiro.

"Que los que combaten el narcomenudo lleguen a Puerto Viejo lo más rápido posible, porque es impresionante cómo están creciendo algunas familias en materia económica con la venta de droga. Investiguen, no quiero pensar que la Policía está recibiendo dinero para no investigar".





"UNO, quiero hacer un comentario con respeto al Ministerio de Trabajo y en especial sobre el director Oscar Balla. A mí me tocó personalmente cuando quedé sin trabajo y tal Ministerio no hizo nada, como en varios casos que conozco. Es una repartición que está sin funciones y todos sus empleados parece que no hacen nada".





"Me gustaría saber qué pasa con los pasajes de los chicos de las escuelas secundaria y agrotécnica de Villa Urquiza, ya es imposible mandarlos entre pasajes y el costo de la residencia. No se puede más, alguien tiene que hacer algo".





"Si 'están a derecho' como se han cansado de repetir los radicales y en especial Sergio Varisco, entonces ¿por qué recusan al juez? Si no hay nada que los involucre no sería más transparente pasar por este 'mal trance' y despejar a sus votantes de toda sospecha. No dilaten las cosas si no tienen nada que ver en la causa. Es más sospechoso señores lo que están haciendo". Valeria.





"Paso entre cuatro y seis veces por semana por el puente Victoria-Rosario y la verdad que el problema son los conductores que se creen los mejores. Pasan donde quieren y cuando quieren. Llevo muchos años pasando en esa ruta. Hoy, sinceramente, por mí que se maten si es lo que buscan". Nacho.





"Dejen de molestar con este proyecto de country en Concepción del Uruguay a la vera del río Uruguay. Dejen a los animales y vegetación vivir en paz en esa zona; después andan llorando con que llueve siempre y hace calor, pero cuando se desmonta y arrasan con todo miran para otro lado; se les va a inundar ese lugar y ahí se van a querer matar. No abusen del Ambiente". Adrián.

"La Línea 5 es de terror. Dos o tres colectivos juntos y después tenés que esperar una hora. Ni hablar cómo manejan, algunos choferes deben entender que los pasajeros son su fuente de sustento".





"Hola UNO, con total asombro veo las noticias del intendente implicado en la droga. Es la política democrática que nos toca vivir, donde concurrimos a votar por políticos que nos den soluciones, no que destruyan la hermosa Argentina que tenemos rica por donde se la mire. Corrupción de políticos, jueces y abogados. Los 25 años a Ilarraz están bien, pero con los narcos tendría que ser igual. Gracias UNO".

"Muy bien por la Justicia que condenó al cura pedófilo Justo José Ilarraz. Ya era hora que se haga justicia en este país". Olga.





"Los controles de Tránsito en la ciudad de Paraná son malos. El primer problema que existe es que los inspectores no conocen las normas de Tránsito". Guillermo.





"Los concejales no tienen que permitir que el boleto del colectivo aumente tanto. Una vez miren a la gente. Dejen a Varisco que siga solo, ya le queda poco hilo en el carretel político. La mayoría de los concejales son jóvenes e inteligentes". Roberto.





"El domingo casi me voy al piletón del Thompson que se inauguró casi en otoño, pero hacía mucho frío. Hermosa Paraná".





"Estoy asombrado por cómo se hacen los inocentes los radicales. El domingo leí UNO y estuve mirando los medios de Buenos Aires. Es increíble que Varisco siga siendo intendente después de todo lo que se dijo. Eso ocurre porque en Argentina la Justicia no es rápida. Ojalá que el juez Leandro Ríos siga trabajando bien como lo viene haciendo". Ester.





"Muy contento con la condena al cura Justo José Ilarraz. Muy bien por los jueces Vivian, Pimentel y Castagno". Exe.