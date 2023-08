6 consejos para superar con éxito las entrevistas de desarrollo de software

Aprovecha las entrevistas como experiencia

No temas reunirte con reclutadores, envía tantos currículums como puedas a diferentes empresas. Esto te dará la oportunidad de participar en varias entrevistas y ver personalmente los requisitos que los empleadores tienen para los empleados y en qué debes centrarte antes de enfrentarlas. Con el tiempo, comprenderás qué preguntas te resultan incómodas, practicarás tus habilidades de persuasión y presentación personal positiva.

La apariencia importa

Asegúrate de parecer adecuado para el futuro empleador según tus responsabilidades laborales. El primer impacto es crucial para cómo te tratarán en el futuro. Y tu aspecto profesional generará respeto y confianza. Por lo tanto, incluso si fueras el mejor programador del mundo, es poco probable que la empresa lo descubra si no causaste una buena impresión visual desde el principio.

"Háblame de ti": ¿qué responder realmente?

Esta es la pregunta más común con la que comienzan la mayoría de las entrevistas. Pero debes entender que esta pregunta tiene su complejidad. ¿Qué espera escuchar el reclutador? ¿Debes hablar sobre tus pasatiempos, cosas personales que no están relacionadas con el trabajo? Las estadísticas demuestran que la honestidad es justificada en este caso. Y contar sobre ti mismo "sin corbata" funcionará mucho mejor que recitar tu currículum, que el posible empleador ya ha visto. Si no tienes experiencia profesional, habla sobre proyectos conjuntos con otros programadores, prácticas, incluso si no conseguiste un trabajo después. Todo esto refleja positivamente en la formación de la impresión sobre ti. ¿Cómo saber si el interlocutor está realmente interesado en escucharte? Por lo general, hace preguntas de seguimiento. Si no hay tales preguntas, es hora de concluir tu historia sobre ti mismo.

Cómo evitar quedarte sin respuesta en preguntas técnicas

Incluso el mejor especialista no puede saber todo sobre su profesión y siempre habrá alguna pregunta que lo pondrá en un aprieto. Si te das cuenta de que has oído una pregunta a la que no sabes la respuesta, recuerda que muchos reclutadores hacen preguntas "trampa". No hay una respuesta correcta para ellas. El objetivo principal de tales preguntas es verificar cómo el profesional se comporta en situaciones estresantes e impredecibles. Para salir dignamente de la situación, puedes empezar a hacer preguntas aclaratorias al gerente. Esto demostrará que, como especialista, buscarás soluciones en cualquier situación.

Refuerza tus habilidades de inglés

La mayoría de las empresas quieren colaborar con programadores que al menos tengan un nivel de inglés Pre-Intermediate. Incluso si la vacante no menciona este requisito, no postergues aprender inglés. Así te sentirás seguro y tranquilo en cualquier entrevista.

Moderación: la clave para causar una buena impresión