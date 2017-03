Zulema Yoma : "No tengo la menor duda que en la exSIDE saben qué fue lo que pasó" con Carlos Menem Junior

La exprimera dama Zulema Yoma afirmó este jueves que no tiene "la menor duda" de que "en la exSIDE saben qué fue lo que pasó" con su hijo, Carlos Menem Jr "No tengo la menor duda que la exSIDE saben qué fue lo que pasó", sostuvo Yoma, quien dijo que tomó la novedad en la causa por la muerte de su hijo "con "mucha fuerza".En declaraciones a Radio Rivadavia sostuvo que no tiene "la menor idea de quién mató a Carlitos" pero pidió "la conciliación de todo lo que ha pasado: el secreto de estado no va con una madre"."(Carlos) Menem me había reconocido que fue un atentado y del impacto de bala en la frente", señaló la exprimera dama, quien afirmó que luego de 22 años necesita "saber quién fue" el que, según dijo, mató a su hijo. También recordó que la expresidenta Cristina Kirchner le manifestó en su momento que la muerte de su hijo "se trató del tercer atentado que sufrió el país"."A Mauricio Macri no quise molestarlo porque la causa la pidió el Consejo de la Magistratura", explicó, al tiempo que indicó que tiene "buena relación" con el mandatario y que "sería bueno poder verlo".Zulema Yoma pidió que "la exhumación se haga lo antes posible" en cumplimiento de la decisión del juez federal de San Nicolás Carlos Villafuerte Ruzo.El magistrado ordenó este miércoles la exhumación de los restos mortales de Carlos Menem Junior, que se encuentran en el cementerio Islámico de San Justo, a fin de identificarlos con estudios de ADN y corroborar que pertenezcan al hijo del expresidente Carlos Menem.Fuentes judiciales informaron a NA que el magistrado ordenó un estudio de "tipificación de polimorfismo de ADN" entre las muestras reservadas en la morgue judicial del cuerpo médico de la Justicia nacional y los restos enterrados en el cementerio Islámico de San Justo.El objetivo del juez es determinar si ambos coinciden, ya que la madre de Carlos Menem Junior, Zulema Yoma, denunció que el cuerpo de su hijo fue profanado y algunos de sus huesos cambiados.El estudio de ADN sobre los restos del hijo del expresidente, quien falleció en 1995 cuando el helicóptero en el que viajaba cayó a tierra en San Nicolás, estaba pendiente porque Yoma se oponía. Sin embargo, tras conocerse la decisión judicial, la exesposa de Carlos Menem celebró la medida y dijo que es necesaria para que su hijo pueda "descansar en paz".