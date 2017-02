YouTube: el polémico episodio de 'Caso cerrado' que provocó la ira contra Ana María Polo

En el polémico episodio, la doctora dijo que se había vuelto una modalidad en Puerto Rico vender a sus hijos por las necesidades económicas. El capítulo trataba el caso de una madre puertorriqueña que había alquilado a su hija por 500 dólares.

Ante la ola de críticas y la indignación que provocaron las palabras de Polo en la prensa boricua, la abogada pidió disculpas a través de un comunicado difundido por su equipo de publicidad.

"Lamento mucho si por mi pasión defendiendo a las personas que no tienen voz herí la sensibilidad de mi gente que tanto amo en Puerto Rico. Mi trayectoria demuestra la seriedad con la que siempre he ejercido mi trabajo y es por esto que no puedo ignorar un tema tan serio como es la trata humana, algo que existe a nivel global, y que en Puerto Rico está comprobado que no es la excepción", se disculpó.