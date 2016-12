Werner y el apoyo de su gente con un banderazo

Ayer por la tarde los fanáticos de Mariano Werner realizaron un banderazo en apoyo al piloto paranaense. Los hinchas se reunieron desde las 18 en calle Avenida de las Américas a la altura del kilómetro 5½ en donde encuentra ubicado el taller que tiene el Werner Competición para alentar en el difícil momento que le toca pasar.





La sanción impuesta a Mariano Werner dentro del Turismo Carretera por parte de la Comisión Asesora y Fiscalizadora de la ACTC dejó en claro que la sanción de un año de suspensión y una multa de 750.000 pesos a Mariano Werner por su responsabilidad en la maniobra que definió el campeonato de TC 2016 del domingo 4 en el autódromo de La Plata.





Ayer sus seguidores se dieron cita convocados por la redes sociales con el hashtag #VamosWerner los hinchas del piloto paranaense se organizaron para manifestar contra la sanción y sobre todo alentar a Mariano. Con bombos y banderas un gran marco de personas se acerco hasta el taller que posee el equipo Werner Competición, ubicado en avenida De las Américas 5327 de la capital entrerriana. Todos alentaron y pidieron por la reducción de la sanción por parte del ente que regular la categoría más popular del automovilismo nacional.





En cuanto a las donaciones deberá abonar 400.000 pesos a la Fundación Favaloro, 150.000 pesos al Hospital de Niños Garrahan, 100 pesos a la Fundación Margarita Barrientos (Comedor Los Piletones) y 100.000 pesos al Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez.





De no cambiarse la determinación final, Mariano se quedará sin la chance de correr en TC por toda la temporada, mientras que sí podrá hacerlo en las demás categorías del ámbito nacional. Se habla de su llegada al Turismo Nacional, categoría que viene creciendo en adeptos y sobre todo en nivel de pilotos. Nada de esto está confirmado oficialmente.





Mariano Werner habló en pleno banderazo y dijo: "La verdad es increíble todo esto. Estos gestos uno los necesita más que nunca. Sé que todo esto no estuvo nada armado; es solo el cariño de la gente. Lo que sí pedí es que no sea en contra de nadie".





"Más allá de la sanción dejé todo hasta lo último para posibilidad de ser campeón. Quizás las cosas no salieron como queríamos pero dejamos todo hasta la última curva por el sueño que queríamos todos. Salió una sanción dura en estos días y no soy quién para decir que si fue mucho o poco. Lo que estoy seguro es que vamos apelar la medida", aseveró.





Luego comentó: "Esperaremos que salga un nuevo fallo en una maniobra que perjudiqué a Matias (Rossi) pero sin intención de chocarlo y hacerle perder nada. Es un deporte individual en el que quiere ganar uno y corrí para eso".





"La verdad no sé porqué fue tan dura. Solo fui citado para declarar y al momento se dio a conocer la medida. Me parece muy dura porque a nivel mundial no habido una sanción así, pero no soy quién para decir si está bien o mal", manifestó delante de sus seguidores que en gran número se acercaron a dar su apoyo incondicional.





También el piloto paranaense remarcó que recibió mensajes alentadores de dirigentes de la categoría y colegas pilotos, que también le dieron a entender que la pena fue bastante dura.





"La verdad que sí. Tuve el apoyo de pilotos. Todos no se expresan por la redes sociales , pero sí tuve llamados en apoyo. Porque saben de la actitud y la intención. Creo que en el deporte es como es en la vida", dejó en claro Mariano Werner.





Durante el día de hoy mandará la carta oficial y la noticia ya fue comunicada a los principales directivos de la ACTC. "Hoy (por ayer) tuve la chance de apelar. Veremos que sale de todo esto", dijo. La sanción a Mariano Werner tuvo tanta repercusión como el séptimo campeonato que consiguió Guillermo Ortelli.