Wanda Nara: "Mauro me manda a pelear sus contratos no me deja en casa haciendo milanesas"

En el marco de la convocatoria a su marido en la Selección Argentina, Wanda Nara regresó país y protagonizó la portada de Gente y una intensa entrevista en la cual brindó detalles de su roll como mánager del futbolista.

Y agregó: "Al principio no me quería meter en sus negocios, pero Mauro está feliz de que lleve adelante su carrera, porque sabe que nadie lo conoce y quiere como yo".





"Como representante, siempre prioricé su carrera. Después, me ocupo de mi porcentaje. Sin ser abogada, sé poner cláusulas. Tampoco soy contadora y le estoy haciendo ganar mucha más plata que antes. Ahora, con el Inter compartimos el 50 por ciento de la imagen de Mauro. El club lo compró en 14 millones de euros, y ahora, en mi opinión, vale más de 250 millones", detalló la rubia.





Cuándo le preguntaron si le hace algún reproche a su marido, Wanda disparó al centro: "Sí. Desde que estamos juntos, nunca fuimos al cine a ver una película para adultos, ni nos tomamos un solo día sin los chicos. Él quiere hacer todos los planes en familia. Había organizado unas vacaciones para irnos a Maldivas solos, pero a último momento me dijo que nos íbamos todos. Aprendo mucho de él. Me enseña a disfrutar de la familia.





¿Si Perdonaría una infidelidad? "Yo creo que ninguna mujer puede hacerlo. Nosotras tenemos diferentes tiempos y etapas en nuestras vidas. Algunas lo pueden dejar pasar, pero yo no lo haría".





"Lo que más me envidian las mujeres es que tengo acceso a todas sus cuentas y negocios, y no nos ocultamos nada. Somos transparentes. No aparentamos nada y hacemos un negocio con nuestra imagen. Por eso, Mauro confía tanto en mí que me manda a pelear sus contratos, y no me deja en casa haciendo milanesas y cuidando a los chicos", arrancó a contar, revoleando algunos palitos.