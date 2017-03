Vuelve el fútbol, Vélez recibe a Estudiantes

El encuentro se disputará en el estadio José Amalfitani, desde las 21, con Andrés Merlos como árbitro y televisación de la TV Pública.



Estudiantes suma 27 puntos en el campeonato y se ubica cuarto en la tabla de posiciones, producto de ocho victorias, tres empates y tres caídas, mientras Vélez acumula 14 unidades y se posiciona 24to, con 4 ganados, 2 empatados y 8 derrotas.



El 'Pincha' platense, que el próximo martes debutará en la Copa Libertadores ante Botafogo en Brasil, por el Grupo 1, necesita iniciar el 2017 con una victoria, ya que el cierre de la primera parte del certamen fue bastante mala, aunque no logró opacar todo lo bueno que hizo el equipo en las primeras diez fechas.



Luego de ocho victorias y dos empates que los colocaron como punteros, los platenses perdieron el invicto ante Banfield (2-3) y luego igualaron como local sin goles con Talleres de Córdoba. Pero las últimas dos jornadas volvieron a caer, ante San Martín de San Juan (3-2) y Defensa y Justicia (1-2).



El entrenador 'albirrojo', Nelson Vivas, no confirmó el once inicial, pero por lo visto en los últimos entrenamientos hace prever que Augusto Solari le ganó la pulseada al juvenil Bautista Cejas (19 años) como mediocampista sobre el sector derecho.



Por su parte, Vélez no puede dejar pasar más oportunidades y necesita sí o sí comenzar el año con el pie derecho y empezar a alejarse de la parte baja de la tabla de los promedios del descenso.



Los de Liniers tuvieron un 2016 con más malas que buenas, sobretodo en lo que respecta en resultados, lo cual hizo que su promedio decreciera a 1,164 y, hoy por hoy, solo supere a Quilmes (1,151), Arsenal (1,113) y Huracán (1,100), además de los cuatro equipos que hasta el momento están perdiendo la categoría (Sarmiento, Olimpo, Temperley y Rafaela).



El entrenador 'fortinero', Omar Defelippe, de no mediar inconvenientes, alineará al equipo que viene poniendo en los amistosos.