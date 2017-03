"Voy a correr hasta que me dé el cuerpo"

De origen humilde y con un amor incondicional por el atletismo , Lorena Carusi, se metió entre las mejores cinco del país. Nació el 30 de julio de 1977 y heredó la pasión de su hermano Pablo. A los 14 comenzó a correr en los intercolegiales de la escuela de Comercio donde en sus primeras experiencias confesó que "solamente llegó".





Fue por más en la escuela Municipal que por aquel entonces dirigía Don Gómez y que, a diferencia de hoy, concurrían más chicos que adultos. "Era mala" en su adolescencia, contó entre risas, y después de los 20 años hizo el click. "Siempre fui muy disciplinada y me quedé con este deporte porque lo amaba. Fue por eso que a los 24 años empecé a entrenar más en serio", recordó.





Se metió en el gimnasio y su marido Marcelo la acompañó siempre. A partir de ese momento y con el apoyo de su familia, como se encargó de remarcar permanentemente, llegó a los más alto. "Entrenaba durísimo y todo a pulmón. No hay nada mágico, disciplina, gimnasio y seguir a los chicos", aseguró.





El nombre de Lorena se convirtió en una marca registrada. La fondista ganaba muchas competencias en la región: Paraná, el medio maratón de la UNL en Santa Fe, la Rosario Sonder, Concordia y más.





A los 29 años tuvo a su hijo, Pedro. Pedrito, pronto a cumplir 11 años, recorrió el embarazo a los "saltos" y tal vez eso haya sido una señal para que luego siguiera los pasos de su madre. "Troté hasta los seis meses de embarazo y después andaba en bici para todos lados", relató entre risas.





La casa, el hijo, el laburo no fueron impedimento para que siguiera en los primeros planos del atletismo nacional. Un mes y medio después de la cesárea volvió a entrenar y a los cinco meses ya había vuelto a competir. "Esto tiene casi cero apoyo económico y a eso siempre lo tuve muy claro, pero no me puedo quejar es lo que amo y mi familia siempre está conmigo".





Con el bebé y Marcelo siguieron recorriendo el país hasta lograr lo que considera uno de sus mayores trofeos. En 2009 clasificó al Sudamericano de Asunción con la Selección Argentina en el medio maratón. "Fue algo muy emotivo", contó. Luego repitió en cross en Concordia en 2013. Ese año salió subcampeona del Nacional entre dos olímpicas. En su curriculum también cuenta un maratón. Hizo los 42 kilómetros en el Ciudad de Buenos Aires en tres horas.





Desde entonces y hasta hoy entrena bajo las órdenes de José María Villagra, a quien consideró como "lo más".





A los 39, Lorena Carusi, madre, atleta, laburante y docente del atletismo, quiere seguir en las pistas y en su Día invita a la mujeres a acercarse al deporte.









—¿Hasta cuándo vas a correr?

—Hasta que me deje el cuerpo. Ya no puedo competir con tanta frecuencia porque siento dolores y las articulaciones te empiezan a joder después de tantos años, pero no puedo dejar. Si antes lo hacía todos los fines de semana, ahora lo hago una vez por mes.









—¿Por qué decidiste enseñar?

—Para mí es un placer. Poder preparar gente y formar atletas es el sueño de todo corredor. Poder transmitir lo que hice durante tantos años es algo muy grande









—¿Más aún porque es un deporte muy inclusivo, solo necesitás un par de zapatillas?

—Es lo más sencillo que puede haber. Con un par de zapatillas y ropa liviana te las arreglás. Ni siquiera necesitás ir a un club, porque en Paraná te sobran lugares.









—¿Te acordás cuáles fueron tus primeras zapatillas?

—Sí, eran unas Adidas, sin tanta tecnología como ahora. Tenía una para andar y otra para entrenar. Sigo con esa escuelita, siempre les digo a los chicos que se traigan la ropita más sencilla para entrenar y la más linda para correr. Es una previa muy linda.









—Y a vos no te sobraba nada.

—No, si bien mi papá fue un laburante y éramos cuatro hermanos nunca nos faltó nada. Pero gracias a las escuela municipales uno se pudo integrar, por eso le doy tanta importancia. Deberían tener un apoyo más importante porque de acá salen atletas y salen deportistas y el deporte tiene una forma de vida muy sana. Te saca a los chicos de la calle y de la droga y a la gente mayor la saca de la depresión.









—Si tuvieras que hablarles a las mujeres para que se acerquen al deporte, ¿qué les dirías?

—A las chicas siempre les cuesta más arrancar, pero tienen que animarse. Nada es imposible. Hay que ponerse las pilas, tener una disciplina de trabajo y dedicación. En mis trabajos siempre puse como condición el entrenamiento para no abandonarlo. Eso y el apoyo de mi familia me llevaron a ser lo que soy.









CONFERENCIA. Se realizará hoy la presentación una nueva edición de Ladies Run. La conferencia de prensa será en la Casa de la Costa, a partir de las 11. La competencia se realizará el domingo desde las 9 en simultáneo con Santa Fe. La largada en la capital entrerriana está prevista desde la Plaza de las Colectividades. Habrá premios del 1º al 10º puesto en la general 5K.