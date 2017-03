Volvió el ajuste al ferrocarril con despidos y ramales que cierran

Los ferroviarios de la provincia harán un paro de 24 horas y lo iniciarán el viernes. Están en alerta frente a despidos que se dieron en el sector. La Asociación del Personal de Dirección de Ferrocarriles Argentinos (APDEFA) es uno de los tres sindicatos que nuclea a los trabajadores del tren e impulsan un reclamo para la reincorporación de tres empleados cesanteados de Basavilbaso.





Los otros gremios, que son los más grandes, son la Unión Ferroviaria y La Fraternidad. En febrero hubo una reunión entre los delegados de los sindicatos porque ya vislumbraban la posibilidad de ajustes y despidos.





El secretario de la sección Basavilbaso de La Fraternidad es Ariel Ibarra y contó a UNO: "La situación en general es intermitente. Nuestro sindicato tiene un gran apoyo, es fuerte y por eso tenemos una tranquilidad mayor. Pero el ferrocarril está hecho pedazos. Lo que falta es la vía férrea. Ya se trajeron todos los vagones de China, se empezaron a descargar hoy (por ayer), llegan vías y esperamos unas cuatro locomotoras en Basavilbaso. Pero falta el arreglo de las vías y es una obra que no sabemos si se firmó o no; tendremos reuniones a partir del lunes para saber qué va a pasar".





Señaló que fueron los despidos de estos días, de trabajadores de Basavilbaso, lo que generó una nueva preocupación. "Sabemos que hay una lista (de empleados para despedir), pero no sabemos qué va a pasar con el ferrocarril", agregó. La Fraternidad está integrada por los conductores de locomotoras y aspirantes.





Ibarra contó que con el gobierno actual se había hablado, en su momento, de que el Plan Belgrano les iba a dar continuidad al Ferrocarril Urquiza. "Nosotros transportamos durmientes de hormigón para el ferrocarril del norte. Es una línea que sale desde Zárate, cruza toda la Mesopotamia y llega hasta el Chaco. Creo que se viene una reactivación y una apuesta efectiva para este ferrocarril, pero aún no sabemos cómo, tampoco cuándo se llevará a cabo y qué pasará con nosotros", agregó Ibarra, y ese es el grado de incertidumbre que atraviesa al sector. Contó que en el ferrocarril Urquiza hay 1.300 trabajadores. El Gran Capitán, la otra importante formación ferroviaria que prestaba servicios entre Posadas y Buenos Aires, no solo dejó de funcionar hace tiempo, sino que hace tres días fue víctima de un incendio cuando estaba parada y en estado de abandono en la localidad correntina de Gobernador Virasoro. Fue uno de los trenes más importantes por historia, cantidad de usuarios y trabajadores de Entre Ríos y provincias vecinas que vivían de él.





Otra de las situaciones que preocupa al sector es la reducción de los ramales del tren de pasajeros que en el último tiempo fue importante para varias ciudades entrerrianas. Ocurre que había hasta proyectos que luego no se realizaron y que dejaron lejos a las expectativas que habían generado en ramales como el de La Picada y el de Federal, donde fueron instalados hasta obradores que después no llegaron a ningún lado.





"En la provincia se movía el tren de pasajeros. Para nosotros era importante porque muchos de los conductores trabajaban en esos ramales. El de Basavilbaso a Villaguay era diario, desde Basavilbaso operábamos los de Concepción a Paraná y siempre que hubo alguna licencia, desde acá se mandaba para cubrir Paraná-Oro Verde y Paraná-Colonia Avellaneda. Este último es el único que queda en funcionamiento", dijo Ibarra, y agregó: "Nosotros pedimos por todos los medios que reactiven Basavilbaso-Villaguay, que es un ramal puesto por una ley de la época de Montiel y no se puede sacar así nomás. Lo dejaron caer y no lo regresaron. Dicen que está arreglado, pero alguien traba para que no lo manden. Hay alguna mano del Estado a nivel nacional para que no circule. No les interesa". Con respecto a los trabajadores cesanteados, Ibarra remató: "No deja de ser preocupante. Nosotros ya tenemos que movilizarnos y estamos en alerta con los otros dos gremios. El viernes hay paro y lo apoyamos".