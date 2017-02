"Volver no es una revancha, es un gran desafío"

Luego de realizarse la revisión médica y antes de la firma del contrato hasta junio de 2019, el volante zurdo admitió que su retorno lo pensaba para "más adelante" pero que en diciembre pasado "ya lo deseaba" cuando se le presentó la oportunidad por falta de rodaje en Cruz Azul de México.



"Cuando se abrió la puerta, obviamente hice todo lo necesario para estar acá. No es una revancha, sino un desafío muy importante, creo que mi paso anterior fue positivo y por eso lo tomo como un gran desafío y una gran responsabilidad", aseguró al salir de la Clínica Rossi.



Al ser consultado sobre su momento futbolístico y físico, el jugador de 31 años dijo: "Estoy entrenando desde diciembre, ya tengo la pretemporada encima, así que en ese aspecto vengo bien, lo único que obviamente me falta ritmo de competencia".



Rojas confirmó que habló con Marcelo Gallardo para sumarse mañana a los entrenamientos y rápidamente asumió el reto colectivo del plantel al afirmar: "El objetivo es la Copa Libertadores, es para lo que se está preparando el club e intentaremos primero hacer una buena fase de grupos porque así que hay que encarar estos torneos, con mucha calma".



Luego recordó: "Ya sabemos que llegar a esa instancia de una Libertadores es difícil, así que vamos tranquilos, partido a partido, vamos a trabajar y entrenar para eso y en lo personal debe involucrarse de nuevo en el grupo y ver cómo me observa el cuerpo técnico".



El ex mediocampista de Godoy Cruz se reencontró con el presidente del club, Rodolfo D'Onofrio, en una de las oficinas del estadio Monumental para la firma del contrato que formalizó su vínculo con River hasta junio de 2019. Poco después, posó con la camiseta roja y blanca y además recibió un libro con la historia del club.



Rojas inició su primer ciclo en River en julio de 2012 y le puso fin a mediados de 2015, luego de obtener un título local y la Copa Sudamericana en 2014.



El ex jugador de Vélez Sarsfield y Godoy Cruz de Mendoza se fue de Núñez con el pase en su poder tras jugar y ser una de las figuras del triunfo histórico ante Cruzeiro en Belo Horizonte 3 a 0 por los cuartos de final de la Copa Libertadores de América del 2015.



El jugador le había anunciado a Marcelo Gallardo que no renovaría contrato ya en el inicio de dicha Copa Libertadores, sin embargo su predisposición en los entrenamientos y las buenas actuaciones le hicieron recuperar la titularidad.



Sus comienzos en el club, en la época de Matías Almeyda como entrenador, lo tuvieron como suplente pero con la llegada de Ramón Díaz se afirmó en la titularidad y fue parte de la base titular del equipo campeón del Apertura 2014 con 14 presentaciones.



Gallardo, por su parte, lo transformó en una pieza clave de la obtención de la Copa Sudamericana del 2014 y también la Libertadores del año siguiente, que Rojas disputó hasta las semifinales.



Sus estadísticas en River durante las tres temporadas arrojan 112 partidos jugados y dos goles, en tanto que en Cruz Azul jugó 41 partidos y convirtió un tanto, pero desde julio pasado apenas jugó una docena de encuentros.



El jugador, de 31 años, es el segundo refuerzo luego de la llegada de Carlos Auzqui y a River aún le queda una plaza por la lesión de Denis Rodríguez, aunque las primeras gestiones con Emiliano Rigoni de Independiente y Enzo Pérez de Valencia no prosperaron