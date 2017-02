Venderán productos caseros para pagarle los pasajes a los alumnos

Son alrededor de 180 los alumnos que concurren al nivel Secundario en la escuela Normal Rural Almafuerte, emplazada en el parque escolar rural Enrique Berduc, y situada a unos 4 kilómetros de La Picada y a 3 kilómetros de Sauce Montrull. Si bien la institución cuenta con una residencia para que un grupo importante de estudiantes pueda quedarse de lunes a viernes, los que viven más cerca van y vienen todos los días en época de clases. Los que se mueven en bicicleta o en moto se exponen a un gran peligro al transitar por la ruta nacional Nº 12, donde circulan además camiones de gran porte, muchas veces a elevada velocidad.

Los que no tienen otra opción que desplazarse en colectivo interurbano para recorrer la distancia que separa sus casas del predio escolar, tienen que desembolsar por día 30 pesos como mínimo para los pasajes de ida y vuelta, lo que les genera un gasto promedio de 600 pesos mensuales, una suma que a muchas familias les cuesta afrontar. Si son chicos que asisten desde Paraná u otros lugares, el costo se incrementa.

Para revertir esta situación y por las características del establecimiento, desde hace tiempo sus directivos solicitan el servicio de Transporte Escolar Rural, cuya administración fue transferida al Instituto Autárquico Becario Provincial (Inaubepro) el año pasado. Sin embargo, no han obtenidos resultados. Les niegan esta posibilidad porque la escuela Almafuerte depende de la Facultad de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (Uader) y no del Consejo General de Educación (CGE). "El dinero para el transporte escolar rural viene de Nación. Cuando pasa a ser administrado por el Inaubepro pensamos que tendríamos la oportunidad de que nos consideren, pero seguimos excluidos porque no pertenecemos al CGE, que es donde se hacen las listas de las escuelas para el Transporte Escolar Rural. Continuamos en la misma situación y ahora le pedimos al rector de la Uader, Aníbal Sattler, que realice las gestiones, porque muchos chicos están optando por ir a otra escuela debido a que no pueden pagarse el pasaje", comentó aPatricia Cabrera, la rectora de la escuela Almafuerte.