Vende su virginidad para comprarle una casa a sus padres

No importa el lugar, tampoco la edad, en todo el mundo se persigue el sueño de tener la casa propia. Pero el caso de Aleexandra Kefren es particular. Y no sólo eso: con su testimonio consiguió revolucionar a buena parte de la sociedad inglesa. ¿Por qué? Es que la joven, de 18 años, admitió que decidió vender su virginidad a cambio del dinero suficiente para comprarles una vivienda a sus padres.





Morocha, delgada y de sonrisa fácil, Aleexandra estuvo en el piso de This Morning, uno de los programas más vistos de la televisión británica, y ahí contó su historia. Explicó que vivía en Europa del Este y que estaba desesperada porque sus padres, en febrero del 2017, iban a ser desalojados. "Nuestra situación es muy mala. Y no puedo permitir que ellos queden en la calle", arrancó. Y luego se despachó con su idea de perder la virginidad a cambio de dinero.





"Lo estuve pensando bien y es lo mejor que puedo hacer", reveló. ¿Cómo se le ocurrió? Al parecer todo empezó luego de ver Propuesta Indecente, la película que protagonizaron Demi Moore y Robert Redford, en la que él le ofrece un millón de dólares a ella por pasar una noche juntos. Y no es una manera de decir, ya que Aleexandra aclaró que justamente esa es la cifra que pidió para tener su primera vez con un desconocido.





Ante la sorpresa de Holly Willoughby y Phillip Schofield, los conductores del programa, la joven les contó que esa cantidad de dinero también le servirá para poder estudiar en la Universidad de Oxford. Aunque el argumento tampoco los convenció. Al contrario, los dos intentaron hacerla cambiar de opinión. Aunque Aleexandra ni lo pensó.





"Entiendo que a mucha gente no le parezca lo correcto. De hecho, mis padres no lo saben ni quiero que lo sepan porque no lo entenderían. Pero la realidad es que yo lo tomo como un negocio", se justificó la muchacha. Y siguió: "Yo siento que el hombre que decida pagar esa plata será una buena persona. De mi parte, me tomaré una copa de vino y listo. Sé que me va a cambiar la vida".





Convencida en que no tardará en encontrar a un señor dispuesto a pasar una noche con ella a cambio de un millón de dólares, Aleexandra fue un poco más allá e informó que en realidad el dinero a desembolsar debe ser más, ya que la agencia de citas que la está ayudando a seleccionar al elegido se quedará con un 20% de la operación.





"Al principio me pedían el 50%, pero después de explicarles cuáles eran mis necesidades, entendieron que igualmente era un buen negocio para ellos", contó Aleexandra.





Los mensajes de apoyo y los pedidos para que revea su postura no tardaron en llegar. El teléfono de la producción de This Morning comenzaron a explotar. Así como su caso se comenzó a viralizar por redes sociales. Pero la chica no quiso saber nada. Está decidida a salir adelante con su idea. Incluso, aunque deba entregar su cuerpo.