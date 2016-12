Vecinos de Ubajay se movilizan para pedir la continuidad del director del centro de salud

Un grupo de vecinos de Ubajay se manifestará este jueves, a las 20, frente al centro de salud Doctor Diego Paroisien, en calle Los Peregrinos, para reclamar por la permanencia en el cargo del doctor Adolfo Ruiz Díaz, como director suplente del centro asistencial. Si bien no hay una información oficial, fuertes rumores sobre un nuevo nombramiento pusieron en alerta a la población.

Ubajay es un municipio del distrito Sexto del departamento Colón que cuenta con 5.000 habitantes. Desde hace más de 20 años, al centro de salud de nivel 1 asisten además de los pobladores, familias de pueblos y colonias vecinas como Humaita, colonia San Gregorio, Pedernal, Berduc y San Antonio.





Según indicaron a UNO integrantes del grupo autodenominado "Amigos del Centro de Salud", quienes son los impulsores de la marcha de este jueves, un compañero de trabajo le comentó a Ruiz Díaz que desde el Ministerio de Salud de la Provincia le habrían comentado telefónicamente sobre la posibilidad del reemplazo y la comunidad reaccionó inmediatamente.





Ruíz Díaz es paranaense pero, desde hace cuatro años, reside en la localidad del departamento Colón y la gente del lugar tiene plena confianza en su trabajo. La carta destinada a poner en conocimiento al pueblo del posible relevo del cargo del médico tiene ya más de 30 firmas.





La carta firmada por el grupo de Amigos del Centro de Salud

Al Pueblo de Ubajay:



Como es de público conocimiento, hace un tiempo, un grupo de vecinos decidimos trabajar para crear mejoras en el centro de salud Doctor Diego Paroissien de nuestra localidad. Con unión, ganas, esfuerzo, voluntad y por sobre todas las cosas mucha ilusión por concretar las obras y mejoras añoradas.



¿Cómo surge esta iniciativa? Por una convocatoria pública que realizó el Doctor Adolfo Ruiz Diaz. ¿Por qué hizo esta convocatoria el doctor? Porque está comprometido con el pueblo, porque apuesta a mejorar el sistema de Salud de Ubajay, porque vino a Ubajay y se ganó el cariño y respeto de la gente.

Queremos contarles, que en cada beneficio que se organizó, el doctor Adolfo trabajó codo a codo con nosotros, con compromiso y con esa humildad que tanto lo caracteriza.



Hoy, estamos atravesando un trago amargo, al enterarnos que existen grandes posibilidades de que destituyan a Adolfo de su cargo de director suplente del centro de salud. Entonces nos preguntamos:

¿Por qué? ¿Con qué fundamento? ¿Quién toma esa decisión?

Nosotros, como grupo preguntamos: El director que quieren poner en su lugar: ¿habita en el pueblo?, ¿es médico? ¿Correrá sin importar día y hora cuando se lo requiera para ciertas emergencias como lo hace Adolfo? ¿Conoce la realidad de nuestro pueblo?





Gente de Ubajay: ¿Qué es lo que estamos buscando?? ¿Quedar desprotegidos en lo que a salud respecta?. Orgullosos deberíamos estar, porque un profesional apostó venir a vivir a Ubajay, un Doctor con todas las letras, humilde, servicial, buena persona.





Si el cambio de director se concreta, esperemos que quien tome el cargo esté a la altura de las circunstancias, que cubra las necesidades del pueblo, que responda incondicionalmente como hasta ahora lo ha hecho el doctor Adolfo.





Desde ya, apoyamos al doctor Ruiz Diaz, le decimos que no baje los brazos, que a veces con el amor y buena voluntad, lamentablemente no alcanza, que la impotencia es enorme, pero más enormes son las almas como la suya doctor. Seguiremos trabajando y acompañándolo incondicionalmente.

Y al pueblo de Ubajay le decimos que se sume, que no tengamos miedo de opinar, que no seamos tan desmemoriados.