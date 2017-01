Vecinos de Ibicuy se quejan del estado deplorable del hospital Behering

Un grupo de vecinos de la localidad de Ibicuy, en el Departamento Islas del Ibicuy, hizo público su reclamo por el estado deplorable y las diferentes irregularidades detectadas en el funcionamiento del hospital Behering. Una de las voceras del grupo de autoconvocados se comunicó con UNO para informar acerca de las diferentes presentaciones realizadas ante el Ministerio de Salud de la Provincia, e incluso ante el titular de la cartera, Ariel de la Rosa, que hasta el momento no han encontrado una respuesta favorable. "Primero llamé al Ministerio de Salud y no me atendían, insistí, pero como no obtuve una respuesta mandé una carta a la secretaria privada del gobernador", afirmó Analía Colazo, en referencia a las cartas donde denunciaba el estado del nosocomio.