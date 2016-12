Varisco presentó un plan de desarrollo urbano para la zona oeste de Paraná

El intendente de Paraná , Sergio Varisco, presentó este lunes junto a la consultora CEPA, el plan estratégico de desarrollo para la zona oeste de Paraná que comprende más de 300 hectáreas del Ejército Argentino. Se prevé un parque natural y otro centro cívicoAcompañado por el subsecretario de Planeamiento, Adrán Bassi y el arquitecto Pedro Pesci, Varisco presentó en su despacho el plan estratégico encargado a la consultora CEPA que dirige Rubén Pesci en La Plata."Dentro de los temas estructurales hay uno que tiene que ver con el abordaje que espacios que pertenecen al gobierno nacional que no tiene más sentido que sigan en propiedad sino que tienen que constituirse en proyectos de desarrollo", indicó el intendente al abrir la presentación."En este sentido nosotros hemos avanzado luego de haber charlado con el presidente de la Nación y el ministro correspondiente del área, en varias zonas de la ciudad que hay terrenos que son propiedad del estado nacional y que no tiene sentido que sigan inutilizados y que se pueden incorporar a la trama urbana de la ciudad", señaló."En este caso queremos presentarles el plan que hemos llevado a cabo sobre las más de 300 ha del Ejército, donde hemos logrado reactivar un plan de viviendas de Procrear de más de 600 viviendas de la ciudad, pero que también pensamos que tienen que haber un aprovechamiento en la ciudad", agregó Varisco.Por su parte, el subsecretario de planeamiento, Adrián Bassi, dijo que esta consultora "tiene antecedentes sobrados como para hacer desarrollo de escenarios de crecimiento urbano y así se denomina el contrato que hicimos hace unos meses para tratar de presentar a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (ABE) que es la entidad que está manejando en este momento la disponibilidad de las tierras del Ejército, en un esquema general de avance sobre el Oeste, que el frente costero creemos que es el futuro de crecimiento de la ciudad", opinó."Queremos empezar a trabajar ordenadamente, tener previsibilidad y en este sentido si logramos en un plan a 15 o 20 años plantear un crecimiento ordenado, el futuro de la ciudad va a ser otro. Tiene que ver con un cambio de miradas, de sacarles usos al centro y con recurrir a la gente que sabe de esto para establecer los primeros lineamientos en un crecimiento urbano sustentable y que tenga una mirada mucho más amplia", sostuvo el funcionario.Son 440 ha en total de las cuales se podrían utilizar alrededor de 300.A su turno, el representante de la consultora Pedro Pesci, explicó que se intentó "hacer una primera práctica en la mirada del Oeste de lo que tiene que ser el resto de la planificación de la ciudad"."Por más que teníamos un predio definido que eran estas tierras del Ejército, no nos quedamos ahí porque pensamos que se juega buena parte del destino de Paraná. Empezamos a mirar a la ciudad en su contexto regional, cual es el rol. Empezamos con una mirada estratégica para que esto también sea un puntapié a un plan estratégico", señaló."Las primeras ideas de cómo crecer, de pensar que hay una primera ciudad que tiene una configuración y después se fue yendo hacia afuera. Y lo que primero veníamos es que las ciudades hoy tienen que ser policéntricas", afirmó el arquitecto."El centro se está volviendo complejo, la gente busca otras alternativas donde vivir, hasta donde tener oportunidades de trabajo y así tiene que empezar a pensarse. Crear nuevos centros para hacer ciudades más equilibradas. En ese sentido aparte de otras latentes que tiene Paraná, como zona Bajada Grande y la zona del túnel, el oeste tiene que pensarse como alternativa", indicó."Lo primero que fuimos pensando fue como era el soporte ambiental. No se debe desarrollar nada en un territorio sin una prerrogativa ambiental fuerte. Y en este territorio lo marcante son los sistemas de arroyos y cuencas y esto de pensar distintos, cambiar la modalidad de producir ciudad porque como se ha ido dando han generado impactos muy fuertes", indicó."Sucede en todas las ciudades, vienen las lluvias y aparecen las inundaciones. El problema es que se ha desarrollado todo sin mirar el soporte natural, sin mirar la topografía, sin mirar cuales son las consecuencias de alterar esas cosas. Una de las primeras prerrogativas que nos propusimos es empezar a atender a las cuencas urbanas y específicamente a la que estamos trabajando", añadió el representante de la consultora CEPA."Y que esa manera distinta y esa forma de hacer urbanismo puede llevar a transformar la ciudad en una ciudad de parques lineales de arroyos, de sistemas de espacios abiertos relacionados a partir de los arroyos y de las avenidas y desde ese punto el corazón de la propuesta es la cañada y el arroyo que pasa por el centro (Tuyucuá)", sostuvo el arquitecto."En el plano turístico de la ciudad, la parte suroeste no figura en los mapas, Paraná se ha olvidado un poco de esta parte, este proyecto busca generar una nueva centralidad al sur que dispare las tensiones, equilibre la ciudad y aproveche un vacío que son las casi 400 ha del predio del Ejército. Aprovechando el eje cívico y continuarlo hacia esa zona ir creando elementos de centralidad con otra costanera sobre un arroyo y un parque, y una costanera sobre los parques de los bañados", adelantó Pesci."El foco del barrio ya no es una avenida ni una plaza sino que es el espacio natural, la recuperación y puesta en valor de una cuenca en un nuevo parque público para la ciudad.Son 100 ha más de parque público de áreas ribereñas y deportivas", explicó."En el centro de la composición aparecen una serie de áreas que son un nuevo centro cívico con edificios municipales y también para el gobierno provincial para que la gente que se mude tenga todo una infraestructura para trabajar. Lo otro que busca el proyecto es integrarse a la estructura vial vecina, a pocas cuadras encontrarán una nueva área para hacer compras, un parque, una nueva escuela", indicó."La tierra es pública, el gobierno nacional tendrá que traspasarlo al municipio.Hasta ahora es el caso más grande de la Argentina y hasta pueden establecerse los nuevos protocolos. Los mecanismos de trabajo de la tierra no se sabe que van a ser parciales totales", explicó el consultor.







Urbanización en módulos

Sobre la manera en que se pensó la urbanización de esta zona de la ciudad, Pesci especificó que "la idea es que vayan saliendo módulos de urbanización".



"No pueden desarrollarse las 400 hectáreas de una sola vez, sino que se hará por módulos que cada módulo tiene sus directrices y permite revisar el siguiente. Hay ocho módulos que pueden subdividirse hasta en 12", anticipó.



"Vamos a estar analizando las evoluciones de las infraestructuras, no habría desarrollo urbano sin condiciones necesarias", sostuvo el arquitecto. (APFDigital)