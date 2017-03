Varisco criticó la gestión de Osuna en su discurso ante el Concejo Deliberante

El intendente de Paraná , Sergio Varisco, pronunció este miércoles su discurso anual en la apertura de las sesiones del Concejo Deliberante, en un acto que tuvo como escenario el teatro 3 de Febrero. El jefe comunal informó acerca del primer año de gestión, reiterando que recibió el municipio en estado "catastrófico".





"Deudas impagas, obras paralizadas, parque automotor destruido y la ausencia del municipio en los servicios básicos, nos obligaron a llevar adelante un plan de contingencia para dar respuestas inmediatas. Así encaramos el primer día de trabajo", dijo, antes de aclarar: "No ha sido mi conducta la de echar culpas al pasado. Menos aún dividir o enfrentar la ciudadanía, lejos está de nuestro credo político, el de generar pensamientos hegemónicos o autoritarios, no creemos en las divisiones ni en demonizar a quienes no piensan como nosotros. En democracia quien piensa distinto es un adversario, al que hay que convocar al consenso, nunca es un enemigo".





Más adelante aseguró que "más de 200 millones de pesos fueron destinados a pagar deudas heredadas. Desde certificados de obra por 111.764.446 pesos hasta publicidad por 1.194.613 pesos, pasando por deudas de alimentos, alquileres, ceremonial, reparaciones y servicios, etcétera. A lo que debemos sumar una deuda constituida, entre otras por el quebranto del Banco Municipal, que nos es descontada mensualmente de nuestra coparticipación federal. Esa deuda, hoy refinanciada es de 167.159.000 pesos".

varisco UNO/Mateo Oviedo



En ese sentido señaló: "... como si no hubiese paranaenses con derecho a una vivienda digna, 4 días antes de terminar su mandato, la gestión anterior reenvió al gobierno nacional 22 millones de pesos que habían sido otorgados para la construcción de unidades habitacionales para los que menos tienen".





En ese punto, Varisco aclaró que estaba respondiendo a las "críticas mediatizadas de aquellos que, habiendo tenido responsabilidad en la función pública municipal en la gestión anterior pretenden decirnos cómo gobernar. Nosotros no salimos a contestar las críticas malintencionadas, pero damos respuestas a la ciudadanía cuando nos son requeridas", aseguró.





Luego aseguró que su administración "de lunes a domingo recibe a ciudadanos, colectivos sociales, organizaciones no gubernamentales y todo tipo de instituciones de modo permanente y sostenido para dialogar, escuchar, dar respuesta y consensuar acciones". Y agregó que la municipalidad estaba en la inoperancia y que que, tras asumir, "cada pedido ha generado una acción, una respuesta, un expediente, una obra. Así contestamos nosotros".

Varisco UNO/Mateo Oviedo



Varisco destacó lo avanzado en el marco del plan estratégico del área metropolitana con las ciudades vecinas de Oro Verde, San Benito y Colonia Avellaneda, indicando que ya se coordinó con esos municipios el nuevo relleno sanitario "pronto a licitarse", la red de accesos viales compartida y la creación de una línea de transporte interurbana que une esas localidades. También refirió lo avanzado con la ciudad de Santa Fe, especialmente "una intensa agenda de actividades comunes en lo deportivo, cultural y turístico".





Dijo también que luego de de innumerables reuniones con el Ministerio de Transporte, la Administración de Vialidad Nacional y la Unidad Técnica conformada al efecto, se consensuó la traza del puente entre Paraná y Santa Fe. "Fueron aceptados nuestros reclamos que se incluya, además del puente, un anillo de circunvalación que unirá la intersección del Acceso Norte con la ruta 12 que va hacia el norte en dirección a Cerrito, con la 18 que nos conecta al centro de la provincia en dirección a Viale, nuevamente con la 12 que nos une a Crespo para terminar en la intersección con la ruta 11 que nos conecta a Diamante. Esto permitirá sacar el tránsito pesado definitivamente de nuestra ciudad, dotando de seguridad y agilidad todo el tránsito periurbano", destacó, además de recordar que se prevé el inicio de la obra durante 2018, con un costo alrededor de los 1000 millones de dólares.





El intendente aseguró que se trabaja acciones concretas para establecer las bases técnico-políticas para ele cambio de paradigma de desarrollo de la ciudad y anunció que se avanza hacia un "Gran Acuerdo Ciudadano que movilice lo mejor de nosotros como paranaenses, pensando a 15 o 20 años, pensando en nuestros hijos, en una ciudad mejor, más equitativa, más democrática y más sustentable".





Reconocimiento a Bordet

En varios tramos de su discurso reconoció acciones realizadas en conjunto con el gobierno provincial. En ese sentido mencionó el inicio de "una obra fundamental para la ciudad como es el Acceso Sur (...) Esta obra tiene hoy un presupuesto de 350 millones de pesos. No sería honesto y leal, sino agradeciera al gobierno nacional y al gobernador (Gustavo Bordet) por el empeño que pusieron en estas obras. Por otra parte vialidad provincial ya está trabajando en una primera etapa para la continuación de la circunvalación desde el puente trunco en Avenida Almafuerte y la entrada a la ciudad de San Benito", apuntó.





La enumeración de obras viales en la ciudad fue extensa, incluyendo entre otras la obra de reconstrucción de barrancas y pavimentación en calle Acuerdo de San Nicolás, por un monto de 15 millones de pesos; la ejecución el Puente sobre Arroyo La Santiagueña en calle Moreno, con una inversión de 13 millones de pesos; los desagües pluviales de Barrio Antonini, con una inversión de 22 millones de pesos; o la continuidad del "Plan director de drenajes pluviales de la ciudad de Paraná", el que cuenta con financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo.