Valle María y otra noche única junto a las mejores

Ante un gran marco de público, el viernes se realizó= la séptima edición de la Fiesta Anual de la Escuela Municipal de voleibol de Valle María, encuentro que sirvió para premiar a los mejores de la temporada 2016, como así también para entregar algunas distinciones especiales. La actividad se desarrolló en el Salón Parroquial y contó con la presencia del Intendente de la mencionada localidad, Arsenio Ortman, del consejal Andrés Naudi, y como invitada de lujo estuvo la jugadora de beach volley Ana Gallay. La deportista olímpica acompañó el encuentro y mantuvo un contacto con todos los que se acercaron a dialogar con ella.





En la Fiesta se distinguió a las deportistas de las categorías Minivoleibol, Grupo Desarrollo, Sub 12, Sub 13, Sub 15, Sub 17 y Mayores Femenino. Además, el Intendente hizo entrega a Ana Gallay del decreto municipal donde se la declara visitante ilustre, mientras que la comisión de padres también le entregó un presente. La oriunda de Nogoyá fue una más entre las chicas que pugnaron por las fotos y firmas en sus camisetas y todo tipo de indumentaria y objetos , a los que como es su costumbre accedió de muy buena manera.





Las instalaciones del Salón Parroquial se vieron colmadas en un clima festivo, lleno de aplausos y festejos ante cada distinción de las pequeñas grandes jugadoras de voleibol de la localidad donde los padres fueron encargados de homenajear a sus hijas. También estuvieron excompañeras de Gallay en su etapa de jugadora pertenecientes a lo que fuera la Escuela de Voleibol de Aldea Brasilera. La velada, que comenzó con la entrega de distinciones a todas las deportistas, continuó con los premios específicos y palabras alusivas del Intendente, Ana Gallay y Fito Streitenberger.





Por otra parte, las deportistas de la Escuela Municipal que estuvieron en el encuentro fueron: Camila Naudi, Delfina Frutos, Natalia Roja, Elisa Klein, Miranda Schneeberger, Ailén Frank, Ailén Tonutti, Nadia Unrein, Ailén Detzel, Fátima Battauz, Julieta Conde, Naiara Colazo Neme, Gianella Mitre Alva, Aitana Martínez, Agustina Klein, Rocío Stricker, María Emilia Brusco, Antonella Rome, Fedra Herdt, Nicole Pavón, Rocío Luna, Valentina Schvindt, Melissa Battauz, Dana Kolmann, Camila Wagner, Naiara Detzel, Ropcío Roskopf, Valentina Morales, Luisina Furlán, Melany Detzel, Micaela Hure, Angelina Kolmann, Sol Battauz, Valentina Chevalier, Delfina Gallo, Asael Remedi, Paulina Herdt, Valentina Gareis, Maga Neme, Nayla Furlán, Juliana Roskopf, Delfina Buzzo, María Victoria Schvindt, Alma Wasinger, Malena Carelli y Martina Cedres Tessa.





Por otra parte, los entrenadores que estuvieron fueron: Alejandra Noemí Haas, Vanina Spahn y Fito Streitenberger. Los invitados especiales: Ana Gallay, Vanina Spahn, Micaela Sphan, Alejandra Bernhardt, Sofía Unrein y Dona Bulacia.





LOS PREMIOS. Luego de las palabras de bienvenida y del paso de los principales oradores, comenzó la entrega de premios. Las ganadoras fueron:





Mejores compañeras: Camila Naudi, Nadia Unrein, Fátima Battauz, Julieta Conde, Aitana Martínez, Nicole Pavón, Melany Detzel y Camila Wagner.





Dedicación y trabajo: Natalia Rojas, Fátima Battauz, Julieta Conde, María Emilia Brusco, Naiara Detzel, Angelina Kolmann, Valentina Morales y Juliana Roskopf.





Revelaciones: Miranda Schneeberger, Agustina Klein, Fedra Herdt, Melany Detzel, Dana Kolmann y Valentina Chevalier.





Mejores jugadoras: Ailén Tonutti, Ailén Detzel, Rocío Stricker, Antonella Rome y Dana Kolmann.





Mejores asistencias: Rocío Stricker, Natalia rojas, Agustina Klein, María Emilia Brusco y Luisina Furlán (las cinco con el 100 por ciento). Con el 99.11 por ciento: Nadia Unrein, Ailén Tonutti, Ailén Detzel, Fátima Battauz, Melany Detzel, Valentina Morales, Valentina Chevalier; Malena Carelli, Nayla Herbel, Juliana Roskopf y Martina Cedres Tessa.





En cuanto a los premios especiales, los mismos fueron:





Trayectoria Deportiva: Camila Naudi.





Jugadoras de la Selección entrerriana 2016 : Camila Naudi, Nadia Unrein y Ailén Tonutti.





Revelación Deportiva 2016: Miranda Schneeberger.





Mejor jugadora 2016: Nadia Unrein.





Deportista 2016 de la Escuela Municipal: Ailén Tonutti.