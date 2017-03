Vacuna antigripal: en farmacias ya hay, pero en hospitales aún no

El ministro de Salud de la Nación, Jorge Lemus, anunció que la vacuna antigripal 2017 comenzó a ser distribuida a las provincias y estará disponible en hospitales y centros de salud públicos de todo el país de manera gratuita a partir de abril. "Este año vamos a tener 2 millones y medio más de vacunas antigripales que el año pasado, lo que representa un total de 12 millones de dosis para la población en riesgo de las 24 jurisdicciones", señaló el funcionario durante una visita a la planta industrial de Sinergium Biotech, productora de esa vacuna en el país, ubicada en la localidad bonaerense de Garín.





Asimismo, indicó que de ese total de dosis, 9.500.000 están asignadas a adultos y 2.500.000 a niños.





En la cartera de Salud provincial informaron que aún no tienen novedades acerca de cuántas dosis recibirá Entre Ríos, donde el 11% de la población está epidemiológicamente como grupo de riesgo, ni en qué fecha llegarán las dosis para que los pacientes sin cobertura de obra social accedan a la inmunización gratuita en hospitales y centros de salud públicos.





En este marco, el director de Epidemiología de Entre Ríos, Diego Garcilazo, indicó a UNO que hoy podría haber más información al respecto. Cabe recordar que el año pasado la partida solicitada fue de 150.000 dosis, de las cuales 90.000 eran para adultos y 60.000 pediátricas. No obstante, el Ministerio de Salud de la Provincia recibió a principios de junio 17.000 dosis extra de vacuna antigripal para adultos, distribuidas según las necesidades.





La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat), informó hace dos semanas cuáles son los lotes liberados por el organismo para este año, entre los que se incluyen las marcas Viraflu, Agrippal S1, Influvac e Instivac, y en el ámbito privado las farmacias de Paraná comenzaron a recibir la vacuna antigripal desde la semana pasada.





"Recién están entrando al país y no están todas las marcas disponibles todavía. La que tenemos en stock cuesta alrededor de 280 pesos", comentó la farmacéutica Gladys Taverna, quien señaló además que todavía no se registra una demanda importante de parte de los usuarios.





Por otra parte, la especialista aclaró que aún no recibieron las partidas correspondientes a los afiliados al PAMI y tampoco se sabe cuándo van a ingresar.





En otros locales del rubro consultados, el precio de venta al público es similar y oscila los 280 y los 300 pesos. Su valor se incrementó alrededor de un 30% con respecto al año pasado, cuando podía conseguirse a 217 pesos o menos, según el punto de venta.





El médico neumonólogo Luis Larrateguy recomendó a quien tenga obra social consultar si existe alguna campaña de vacunación gratuita para los afiliados. "En muchos casos las obras sociales hacen campañas de prevención y lo ideal es que cubran la aplicación de la vacuna antigripal, ya que de este modo reducen costos también", expresó, y enfatizó: "Cuanto antes uno se la coloque mejor, porque hay un lapso de 20 días hasta que empieza a fabricar anticuerpos el organismo después de aplicar la dosis".





En referencia a los efectos no deseados que puede provocar, aseguró que son mínimos y en contados casos: "Pueden aparecer, como en todo medicamento. En la vacuna antigripal es factible que se manifieste dolor y enrojecimiento en el lugar de la aplicación. No obstante, hay pacientes que pueden tener alguna reacción diferente, pero es muy raro y los médicos estamos alertados para ver si aparece algún efecto no deseado, que en la realidad son muy pocos casos en relación a la cantidad de vacunas que se colocan cada año", dijo.





También aclaró: "Lo que nunca se da es el efecto contrario de provocar gripe; eso es un mito, ya que son virus que no están vivos".





Por último, recordó que las vacunas que se apliquen deben estar aprobadas por el Ministerio de Salud de la Nación (MSN) o la Anmat: "Todas las vacunas que digan Invierno 2017 para el Hemisferio Sur son aptas". Es la Organización Mundial de la Salud (OMS) la que convoca a un grupo de expertos que analizan los datos aportados por todos los países en cuanto a la circulación y tipificación de los virus de la gripe, y de esta manera emite la recomendación de la composición de la vacuna para cada hemisferio. Este reporte se realiza dos veces por año: en febrero para el Hemisferio Norte y en setiembre para el Hemisferio Sur.













***

Prevención para evitar complicaciones









El Ministerio de Salud de la Nación (MSAL) señala en su sitio oficial que "la vacuna antigripal está indicada anualmente para prevenir complicaciones y muertes por gripe en grupos de riesgo" e informa que debe estar disponible de manera gratuita y obligatoria en hospitales y centros de salud públicos de todo el país.

En este marco, aclaran que deben inmunizarse las embarazadas en cualquier trimestre de la gestación y las puérperas hasta el egreso de la maternidad máximo 10 días después del parto si no la recibieron durante el embarazo. "Hay que considerar que el momento fundamental de vacunación es durante el embarazo para proteger a la madre y al bebé a través del pasaje de anticuerpos por la placenta", indican desde el MSAL.

También deben recibir la vacuna cada año las personas que trabajan en ámbitos vinculados a la salud; los niños de seis a 24 meses; los mayores de 65 años; los niños y adultos de 2 años a 64 años inclusive que presenten ciertas condiciones, como cuadros de diabetes, enfermedades respiratorias crónicas o cardiacas, inmunodeficiencias congénitas o adquiridas, pacientes oncohematológicos y trasplantados y otros como personas obesas con índice de masa corporal mayor a 40, diabéticos, personas con insuficiencia renal crónica en diálisis.

Salud recomienda la inmunización de los grupos de riesgo teniendo en cuenta que de esta manera se evitan en más de un 70% de los casos la hospitalización. Cabe recordar que la infección por el virus de influenza en cualquiera de sus tipos puede conllevar graves complicaciones e incluso poner en riesgo la vida.













***

Números





- 280 pesos es el precio promedio en que se consigue la vacuna antigripal en las farmacias de Paraná, aunque el valor puede variar de un local a otro y según la marca. El año pasado costaba 217.









- 12 son los millones de dosis que distribuirá el Ministerio de Salud de la Nación entre las 24 jurisdicciones, para que los grupos de riesgo puedan vacunarse contra la gripe de manera gratuita.









- 11% es el porcentaje estimado de la población de Entre Ríos que está incluida epidemiológicamente entre los grupos de riesgo, según estimaciones hechas desde la cartera de Salud provincial.